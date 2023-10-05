https://ukraina.ru/20231005/1049927111.html

Русский тратит больше немца. Италия страдает без российских туристов

Русский тратит больше немца. Италия страдает без российских туристов - 05.10.2023 Украина.ру

Русский тратит больше немца. Италия страдает без российских туристов

В Италии подводят итоги летнего туристического сезона, которые оказались для итальянской экономики крайне неутешительными

2023-10-05T13:08

2023-10-05T13:08

2023-10-05T13:08

эксклюзив

украина

италия

финляндия

туризм

ближний восток

санкции

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Не справившись с последствиями инфляции, которая привела к подорожанию товаров первой необходимости, итальянские власти особенно рассчитывали на туризм, постепенно восстанавливающийся после пандемии коронавируса.Однако после подведения итогов лета 2023 года, когда приезжим больше не требовались qr-коды, прививки и марлевые повязки, становится очевидным – подъёма туристической отрасли в Италии так и не произошло.Это особенно наглядно видно на примере так называемых курортов второго плана, вроде Адриатической Ривьеры.Ее столица – древний город Римини – в прежние годы принимал у себя массовый поток российских туристов. Однако сейчас они почти не приезжают смотреть на мост императора Тиберия – из-за антироссийских санкций Евросоюза, получивших активную поддержку со стороны итальянского правительства.Немногочисленные русские туристы, которые все-таки добираются до Апеннинского полуострова, предпочитают более раскрученные места, вроде Рима, Венеции и Флоренции. Однако в Римини их очень мало. Хотя в прежние годы отдыхающие на Адриатике москвичи активно поддерживали своими расходами местную экономику."Несмотря на то, что Римини удалось удержать немцев и перехватить туристов из других стран, город продолжает страдать (иначе и быть не могло) от отсутствия россиян. Туристы из Москвы и ее окрестностей составляли солидную часть зарубежного рынка, принося отелям и другим видам деятельности сопутствующий доход в несколько десятков миллионов евро в год.Пандемия и конфликт на Украине сделали свое дело. Цифры говорят сами за себя. В 2013 году, после нескольких лет непрерывного роста, город Римини достиг пика по количеству туристов из России. В том году было зафиксировано более 183 тысяч прибывших из России и почти 856 тысяч ночей бронирования.Если оценивать в 100 евро – согласно отраслевым исследованиям – косвенные расходы россиян за каждый проведенный день, в 2013 году туристы из Москвы и Подмосковья обеспечили торговый оборот почти в 86 миллионов евро.И что же в результате? Туристы из России продолжают отдыхать в других местах, а в Римини в этом году приехало всего четыре тысячи россиян, а общая численность забронированных ими ночей составила 16 тысяч", – жалуется по поводу этой ситуации итальянское издание Il Resto Del Carlino.Последствия такого упадка весьма драматичны. Ожидается, что в будущем сезоне в Римини не откроется многие развлекательные и рекреационные заведения, которым придется прекратить работу из-за банкротства.Ну а зимнего туризма на итальянской Адриатике сейчас практически нет. Причем, не потому, что в эту пору там нечем заняться и нечего посмотреть.Абсолютное большинство итальянских отелей, за исключением представителей крупных международных сетей, не может позволить себе оплачивать постоянно растущие тарифы за отопление. А отдых в холодных и сырых номерах приезжих гостей однозначно не привлекает.Такое положение дел вызывает у итальянцев вполне понятное недовольство. Потому что создается ощущение, что они сами наказали себя бездумной санкционной политикой в интересах США.Многие жители страны выступают за отмену санкций и нормализацию отношений между Москвой и Римом, резко критикуя попытки отменить российское культурное наследие. А также ностальгируют по приезжавшим из России туристам.Подобные настроения заметно усилились в течение текущего года, о чем с тревогой и сожалением сообщают украинские медиа."Длительный конфликт уже вызывает усталость у многих рядовых итальянцев. Постоянно ощущается нежелание понять контекст этого конфликта и готовность транслировать русские нарративы.В Италии остается доля итальянцев, которые не могут поверить, что мир возможен без России, или что великую Россию вообще можно победить. Они не понимают, как мы все сможем жить без великой русской культуры и русской литературы.До сих пор есть даже убеждение, что человечество не сможет жить без России, и тем более без нее не выживут итальянцы. В частности, что итальянский туризм не сможет прожить без российских денег и российских туристов.Этот миф продолжает существовать, даже несмотря на то, что за последние полтора года российский туризм существенно снизился – хотя надо признать, что русские здесь до сих пор есть; в Милане летом можно часто услышать русскую речь. И есть ощущение, что с течением времени лучше не становится", – пишет об этом украинское издание "Европейская правда".На севере Европы ощущаются те же проблемы, которые особенно заметны для пострадавших от своих собственных санкций финнов.Туристическая отрасль Финляндии тоже проседает, потому что заменить не приехавших российских гостей некому. Сами финны стараются сейчас на всем экономить, а немецкие туристы тоже избегают больших расходов. Так что работающие с ними фирмы часто делают это себе в убыток."Когда российские туристы исчезли, финские предприниматели сделали ставку на отечественных клиентов, но финны сейчас живут от зарплаты до зарплаты.Если вложишь один евро в русских туристов, получишь обратно десять. Если инвестируешь евро в привлечение немецких туристов, можешь не получить обратно и этот евро", – сказал в беседе с финским изданием Yrittäjät владелец небольшой туристической фирмы Янне Хяннинен.Европейские журналисты печально констатируют: россияне все так же едут отдыхать за границу, и оставляют деньги в туристическом секторе других стран, которые проводят более адекватную и взвешенную политику.В частности, российские туристы активно посещают теплые моря на Ближнем Востоке."Двусторонний туризм очень развивается. Мы надеемся, что в этом году примем миллион российских туристов", – рассказал президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян, во время своего летнего визита на мероприятия Петербургского международного экономического форума.Гости из РФ все более активно посещают Иран, Шри-Ланку, Тунис, Египет, Турцию, Иорданию, Индонезию, Филиппины и множество других направлений.А итальянским отельерам приходится смириться с фактом, что их клиенты больше не проводят зимние вечера в Сорренто или Римини.

https://ukraina.ru/20231005/1049922245.html

https://ukraina.ru/20230914/1049406456.html

https://ukraina.ru/20230925/1049687919.html

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Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, италия, финляндия, туризм, ближний восток, санкции