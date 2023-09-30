Успеть до распутицы: эксперт объяснил, где Зеленский спешно готовит новую волну "контрнаступа"

Ответ с доставкой на дом: Безпалько о том, зачем Украина дразнит Иран и что из этого выйдет

Политолог Богдан Безпалько в эфире Украина.ру поделился своим мнением о заявлении Украины о необходимости ударов по Сирии и Ирану, перспективе замены Зеленского и ультиматуме от США, а также о продолжении скандала в канадском парламенте