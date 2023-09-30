Успеть до распутицы: эксперт объяснил, где Зеленский спешно готовит новую волну "контрнаступа"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУсолдат ВСУ в окопе
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Пока на Украине не наступила распутица, напряжение на Запорожском фронте будет продолжаться. Об этом рассказал изданию Украина.ру эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин
Помощник и координатор стратегической коммуникации Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что стратегически надо готовиться к следующему наступлению ВСУ весной 2024 года, рассказал политолог.
ПВО скоро не смогут эффективно работать, беспилотники - эффективно летать, да и маневрировать в распутицу ВСУ будет не очень эффективно. Таким образом Кирби охарактеризовал глобальные этапы переходного периода – от контрнаступления к следующему наступлению, добавил эксперт.
"Но еще распутица не наступила, напряжение будет продолжаться. Вот почему речь зашла о третьей волне, особенно на Запорожском направлении. Эта третья волна состоится из-за напряжения, которое поддерживают ВСУ", - подчеркнул Кошкин.
По оценке журнала The Economist, украинская армия освободила всего 0,25% территории. Практически отсутствуют населенные пункты, которые можно было бы ставить в отчет о "достижениях" ВСУ, заключил собеседник издания.
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