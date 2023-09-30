Успеть до распутицы: эксперт объяснил, где Зеленский спешно готовит новую волну "контрнаступа" - 30.09.2023 Украина.ру
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Успеть до распутицы: эксперт объяснил, где Зеленский спешно готовит новую волну "контрнаступа"
Успеть до распутицы: эксперт объяснил, где Зеленский спешно готовит новую волну "контрнаступа" - 30.09.2023 Украина.ру
Успеть до распутицы: эксперт объяснил, где Зеленский спешно готовит новую волну "контрнаступа"
Пока на Украине не наступила распутица, напряжение на Запорожском фронте будет продолжаться. Об этом рассказал изданию Украина.ру эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин
2023-09-30T06:45
2023-09-30T06:45
новости
сво
украина
россия
война
наступление
джон кирби
всу
вс рф
запорожский фронт
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Помощник и координатор стратегической коммуникации Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что стратегически надо готовиться к следующему наступлению ВСУ весной 2024 года, рассказал политолог.ПВО скоро не смогут эффективно работать, беспилотники - эффективно летать, да и маневрировать в распутицу ВСУ будет не очень эффективно. Таким образом Кирби охарактеризовал глобальные этапы переходного периода – от контрнаступления к следующему наступлению, добавил эксперт.По оценке журнала The Economist, украинская армия освободила всего 0,25% территории. Практически отсутствуют населенные пункты, которые можно было бы ставить в отчет о "достижениях" ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сво, украина, россия, война, наступление, джон кирби, всу, вс рф, запорожский фронт
Новости, СВО, Украина, Россия, война, наступление, Джон Кирби, ВСУ, ВС РФ, Запорожский фронт

Успеть до распутицы: эксперт объяснил, где Зеленский спешно готовит новую волну "контрнаступа"

06:45 30.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУсолдат ВСУ в окопе
солдат ВСУ в окопе - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Пока на Украине не наступила распутица, напряжение на Запорожском фронте будет продолжаться. Об этом рассказал изданию Украина.ру эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин
Помощник и координатор стратегической коммуникации Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что стратегически надо готовиться к следующему наступлению ВСУ весной 2024 года, рассказал политолог.
ПВО скоро не смогут эффективно работать, беспилотники - эффективно летать, да и маневрировать в распутицу ВСУ будет не очень эффективно. Таким образом Кирби охарактеризовал глобальные этапы переходного периода – от контрнаступления к следующему наступлению, добавил эксперт.

"Но еще распутица не наступила, напряжение будет продолжаться. Вот почему речь зашла о третьей волне, особенно на Запорожском направлении. Эта третья волна состоится из-за напряжения, которое поддерживают ВСУ", - подчеркнул Кошкин.

По оценке журнала The Economist, украинская армия освободила всего 0,25% территории. Практически отсутствуют населенные пункты, которые можно было бы ставить в отчет о "достижениях" ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Безпалько - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Вчера, 11:28
Ответ с доставкой на дом: Безпалько о том, зачем Украина дразнит Иран и что из этого выйдетПолитолог Богдан Безпалько в эфире Украина.ру поделился своим мнением о заявлении Украины о необходимости ударов по Сирии и Ирану, перспективе замены Зеленского и ультиматуме от США, а также о продолжении скандала в канадском парламенте
 
НовостиСВОУкраинаРоссиявойнанаступлениеДжон КирбиВСУВС РФЗапорожский фронт
 
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Заголовок открываемого материала
06:45Успеть до распутицы: эксперт объяснил, где Зеленский спешно готовит новую волну "контрнаступа"
05:30Военный эксперт объяснил, как штурмовые отряды ВС РФ давят ВСУ и готовят им новый "котёл" на Осколе
05:00"Всё будет кроваво и жестоко": Политолог рассказал, почему война на Украине может стать последней
04:30Танк и немцы: политолог раскрыл, откуда в зоне СВО появился "Леопард" с экипажем из бундесвера
04:15"Страшный сон" : Эксперт объяснил, чего боится Польша и зачем ей нужна Украина без украинцев
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