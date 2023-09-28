https://ukraina.ru/20230928/1049754290.html

Андрей Кошкин: Зеленскому нужна активность на фронте, иначе он перестанет быть президентом

Андрей Кошкин: Зеленскому нужна активность на фронте, иначе он перестанет быть президентом - 28.09.2023 Украина.ру

Андрей Кошкин: Зеленскому нужна активность на фронте, иначе он перестанет быть президентом

Мобилизационный ресурс у киевского режима еще есть, но этот ресурс еще нужно взять у общества. И нужно понимать, как общество на это отреагирует, считает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин

2023-09-28T13:38

2023-09-28T13:38

2023-09-28T13:38

интервью

андрей кошкин

владимир зеленский

сво

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киевский режим

россия

m1 abrams

наступление

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Андрей Петрович, поговорим об условной третьей волне украинского наступления: танки "Абрамс" передаются, идут военные и денежные транши на счета официального Киева. Стоит ли ожидать изменений на фронте до начала распутицы?– Сейчас идут дебаты, почему везде признали, что провалилось контрнаступление, а весьма активно проходят "мясные штурмы". Совершенно верно: стратегически контрнаступление провалилось, но снижать напряжение со стороны Вооруженных сил Украины режим Зеленского не собирается.Тут, прежде всего, играют роль политические задачи, которые он пытается решить – идут выборы, есть большие проблемы с западными партнерами, которые вложили средства, но не увидели результата.Естественно, если сегодня перевести в плоскость паузы, перевести дух, набраться сил, тогда Зеленский и в политическом смысле может не устоять на своем месте, и в целом Вооруженные силы Украины затем поднять в атаку уже не получится. Как говорили фронтовики еще во время Великой Отечественной войны: "Главное, чтобы рота не залегла во время броска до переднего края, иначе потом ты ее не поднимешь".В целом же, глобально, помощник и координатор стратегической коммуникации Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что, скорее всего, стратегически надо готовиться к следующему наступлению (ВСУ — Ред.) весной 2024 года.Сейчас же скоро ПВО не смогут эффективно работать, беспилотники - эффективно летать, да и маневрировать в распутицу, наверное, ВСУ будет не очень эффективно. Вот так он охарактеризовал глобальные этапы переходного периода – от контрнаступления к следующему наступлению весной 2024 года.Но еще распутица не наступила, напряжение будет продолжаться. Вот почему речь зашла о третьей волне, особенно на Запорожском направлении. Эта третья волна состоится из-за напряжения, которое поддерживают ВСУ.Каков успех у них? По оценке журнала The Economist, освобождено 0,25% территории, практически нет населенных пунктов, которые можно было бы ставить в отчет о достижениях, но при этом есть постоянное тактическое движение взад-вперед, которое они и засчитывают по 0,25%.– По поводу выборов на Украине. Как вы считаете, украинский народ будет голосовать за Зеленского? И удобен ли Зеленский США, или его подталкивают к выборам, чтобы убрать?– Ситуация непростая. И сам Зеленский в своих комментариях проявляет неуверенность, что выборы будут для него успешными, а его коллеги прямо заявляют, что он их не пройдет.Принцип демократических подходов требует проведения выборов. Я вижу желание Зеленского спрятаться за некие волны наступательных действий, а также постоянного напряжения на линии боевого соприкосновения, которые, наверное, дадут ему некое право в этих особых условиях перенести выборы до лучших времен.Во всяком случае, я глубоко убежден, что в сложившейся ситуации он пока что так и размышляет, с целью затянуть время, найти объяснения, и разрешить на поле боя свою судьбу. Так, а не в политическом столкновении, когда будут опускать бюллетени, сложить голову на политическом поле.– В СМИ на днях появилась новость, что российские военные уничтожили танк "Леопард", а в нем находились военные - экипаж из Бундесвера. О чем это нам говорит, почему мировая общественность молчит?– Да, это оказалось ошеломляющей новостью. Естественно, такую новость никак невозможно распространять СМИ, которые ангажированы коллективным Западом. К тому же надо понимать, что Германия решилась на подобного рода действия... Хотя там была фраза из якобы диалога командира разведки с механиком-водителем, который еще был жив, что напрасно он согласился на это.То есть были какие-то условия, которые соблазнили этот экипаж и, судя по всему, экипаж пересекал границу как некие добровольцы, или во время отпуска. А уже находясь в тяжелейшем состоянии перед смертью, он просто-напросто акцентировал внимание на том, что они из регулярных частей Бундесвера.Мы видим, конечно же, прямое вмешательство западных государств в конфликты – не только лишь поставкой вооружения, разведданных, но и непосредственно организацией приезда специалистов, которые должны были показать класс на поле боя.Но ничего у них не получилось, так же, как у специалистов ВСУ, которые были больше намерены сломать "Леопард", засыпать песок в двигатель, лишь бы только не оказаться на поле боя – потому что их дни сочтены мгновенно будут в связи с тем, что мы в принципе сжигаем всю бронетехнику. А уж сжечь "Леопарды" или "Абрамсы", которые уже поступили на Украину – это будет престижно для любого специалиста.– Вопрос о мобилизационном ресурсе Украины и ограничениях во времени. Насколько серьезна эта проблема у противника, и на что рассчитывает Запад до конца года в отношении ВСУ?– Мобилизационные ресурсы (Украины — Ред.)... Сегодня эксперты называют цифры от полумиллиона до десяти миллионов. Если сделать расчеты, то, скорее, всего где-то шесть-восемь миллионов – это мобресурс.Но я бы хотел заострить внимание на том, что этот мобресурс еще надо взять у общества. И как общество на это отреагирует. Представьте себе, даже если восемь миллионов или, как говорят, по миллионному рекрутированию шесть или восемь раз. А выдержит ли общество такое напряжение? И вообще тогда зачем понадобится этот мобресурс?Так что – да, мобресурс еще есть, но все сложнее и сложнее становится комплектовать новые подразделения, части. И по сообщениям (украинских — Ред.) военнопленных получается, что люди вообще не имеют никакого опыта, нет подготовки, у них нет артиллерийской поддержки, бронезащиты, сопровождения в противодействии системе миновзрывных заграждений, нет саперов.То есть на сегодняшний день не подготовлены действия пехоты, того мобресурса, который вынули из украинского общества, переодели, переобули и бросили под артиллерию российских Вооруженных сил.Так что мы можем говорить и высчитывать эти цифры. Я бы хотел, чтобы это происходило в контексте социально-психологической и экономической ситуации в стране, а также тех факторов, которые влияют на эти события. Допустим, выборы в США, реакция европейских государств на то, как идет поставка сельхозпродукции из Украины и как ее воспринимают в европейских государствах.Факторов очень много, и они все повлияют на момент рекрутирования в армию. – Какие у вас прогнозы на осеннее-зимнюю кампанию? И, с точки зрения военного дела, когда удобно и необходимо наступать Вооруженным силам России?– Этот вопрос очень часто звучит классически. После того как проваливается контрнаступление противника, наступает период, как писал Суворов в своей "Науке побеждать": "Надо прыгать на плечи противника и бить по голове, пока он не развалится".На сегодняшний день все должно быть просчитано, у нас есть определенное соотношение и людского потенциала, и бронетехники, боеприпасов, вооружения, соотношения по качеству и по возможностям.Я считаю, что, конечно же, будет меняться парадигма после провала контрнаступления. Сегодня, обратите внимание: Украина бьется, и Запад поставляет целую линейку дальнобойных ракет. Это и "Storm Shadow", и SCALP, и "Таурус", и ATACMS – американские, английские, французские, немецкие.В этой ситуации, скорее всего, меняется контрнаступление на террористические атаки. Эти ракеты будут использоваться для налетов на гражданскую и военную инфраструктуру на новых и международно признанных территориях Российской Федерации.Естественно, здесь мы должны быть готовы принять соответствующие меры, чтобы нейтрализовать террористические атаки, которые будут как раз в период, скорее всего, перехода (ВСУ — Ред.) к обороне. Но, конечно, будет эта оборона активнее, я глубоко убежден, что Зеленскому нужна активность.Пассивность приведет к смене президента Украины. Тем более, мы уже знаем, там зреют серьезные противоречия, с (главкомом ВСУ) Валерием Залужным, вообще с рядом военных командиров, полководцев, которые готовы изменить подход к ведению боевых действий с помощью замены политического руководства.

https://ukraina.ru/20230216/1043634923.html

https://ukraina.ru/20230920/1049575180.html

https://ukraina.ru/20230928/1049722440.html

https://ukraina.ru/20230926/1049714774.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Александр Порунов

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