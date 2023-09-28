Андрей Кошкин: Зеленскому нужна активность на фронте, иначе он перестанет быть президентом - 28.09.2023 Украина.ру
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Андрей Кошкин: Зеленскому нужна активность на фронте, иначе он перестанет быть президентом
Андрей Кошкин: Зеленскому нужна активность на фронте, иначе он перестанет быть президентом - 28.09.2023 Украина.ру
Андрей Кошкин: Зеленскому нужна активность на фронте, иначе он перестанет быть президентом
Мобилизационный ресурс у киевского режима еще есть, но этот ресурс еще нужно взять у общества. И нужно понимать, как общество на это отреагирует, считает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин
2023-09-28T13:38
2023-09-28T13:38
интервью
андрей кошкин
владимир зеленский
сво
украина
президент украины
киевский режим
россия
m1 abrams
наступление
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Андрей Петрович, поговорим об условной третьей волне украинского наступления: танки "Абрамс" передаются, идут военные и денежные транши на счета официального Киева. Стоит ли ожидать изменений на фронте до начала распутицы?– Сейчас идут дебаты, почему везде признали, что провалилось контрнаступление, а весьма активно проходят "мясные штурмы". Совершенно верно: стратегически контрнаступление провалилось, но снижать напряжение со стороны Вооруженных сил Украины режим Зеленского не собирается.Тут, прежде всего, играют роль политические задачи, которые он пытается решить – идут выборы, есть большие проблемы с западными партнерами, которые вложили средства, но не увидели результата.Естественно, если сегодня перевести в плоскость паузы, перевести дух, набраться сил, тогда Зеленский и в политическом смысле может не устоять на своем месте, и в целом Вооруженные силы Украины затем поднять в атаку уже не получится. Как говорили фронтовики еще во время Великой Отечественной войны: "Главное, чтобы рота не залегла во время броска до переднего края, иначе потом ты ее не поднимешь".В целом же, глобально, помощник и координатор стратегической коммуникации Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что, скорее всего, стратегически надо готовиться к следующему наступлению (ВСУ — Ред.) весной 2024 года.Сейчас же скоро ПВО не смогут эффективно работать, беспилотники - эффективно летать, да и маневрировать в распутицу, наверное, ВСУ будет не очень эффективно. Вот так он охарактеризовал глобальные этапы переходного периода – от контрнаступления к следующему наступлению весной 2024 года.Но еще распутица не наступила, напряжение будет продолжаться. Вот почему речь зашла о третьей волне, особенно на Запорожском направлении. Эта третья волна состоится из-за напряжения, которое поддерживают ВСУ.Каков успех у них? По оценке журнала The Economist, освобождено 0,25% территории, практически нет населенных пунктов, которые можно было бы ставить в отчет о достижениях, но при этом есть постоянное тактическое движение взад-вперед, которое они и засчитывают по 0,25%.– По поводу выборов на Украине. Как вы считаете, украинский народ будет голосовать за Зеленского? И удобен ли Зеленский США, или его подталкивают к выборам, чтобы убрать?– Ситуация непростая. И сам Зеленский в своих комментариях проявляет неуверенность, что выборы будут для него успешными, а его коллеги прямо заявляют, что он их не пройдет.Принцип демократических подходов требует проведения выборов. Я вижу желание Зеленского спрятаться за некие волны наступательных действий, а также постоянного напряжения на линии боевого соприкосновения, которые, наверное, дадут ему некое право в этих особых условиях перенести выборы до лучших времен.Во всяком случае, я глубоко убежден, что в сложившейся ситуации он пока что так и размышляет, с целью затянуть время, найти объяснения, и разрешить на поле боя свою судьбу. Так, а не в политическом столкновении, когда будут опускать бюллетени, сложить голову на политическом поле.– В СМИ на днях появилась новость, что российские военные уничтожили танк "Леопард", а в нем находились военные - экипаж из Бундесвера. О чем это нам говорит, почему мировая общественность молчит?– Да, это оказалось ошеломляющей новостью. Естественно, такую новость никак невозможно распространять СМИ, которые ангажированы коллективным Западом. К тому же надо понимать, что Германия решилась на подобного рода действия... Хотя там была фраза из якобы диалога командира разведки с механиком-водителем, который еще был жив, что напрасно он согласился на это.То есть были какие-то условия, которые соблазнили этот экипаж и, судя по всему, экипаж пересекал границу как некие добровольцы, или во время отпуска. А уже находясь в тяжелейшем состоянии перед смертью, он просто-напросто акцентировал внимание на том, что они из регулярных частей Бундесвера.Мы видим, конечно же, прямое вмешательство западных государств в конфликты – не только лишь поставкой вооружения, разведданных, но и непосредственно организацией приезда специалистов, которые должны были показать класс на поле боя.Но ничего у них не получилось, так же, как у специалистов ВСУ, которые были больше намерены сломать "Леопард", засыпать песок в двигатель, лишь бы только не оказаться на поле боя – потому что их дни сочтены мгновенно будут в связи с тем, что мы в принципе сжигаем всю бронетехнику. А уж сжечь "Леопарды" или "Абрамсы", которые уже поступили на Украину – это будет престижно для любого специалиста.– Вопрос о мобилизационном ресурсе Украины и ограничениях во времени. Насколько серьезна эта проблема у противника, и на что рассчитывает Запад до конца года в отношении ВСУ?– Мобилизационные ресурсы (Украины — Ред.)... Сегодня эксперты называют цифры от полумиллиона до десяти миллионов. Если сделать расчеты, то, скорее, всего где-то шесть-восемь миллионов – это мобресурс.Но я бы хотел заострить внимание на том, что этот мобресурс еще надо взять у общества. И как общество на это отреагирует. Представьте себе, даже если восемь миллионов или, как говорят, по миллионному рекрутированию шесть или восемь раз. А выдержит ли общество такое напряжение? И вообще тогда зачем понадобится этот мобресурс?Так что – да, мобресурс еще есть, но все сложнее и сложнее становится комплектовать новые подразделения, части. И по сообщениям (украинских — Ред.) военнопленных получается, что люди вообще не имеют никакого опыта, нет подготовки, у них нет артиллерийской поддержки, бронезащиты, сопровождения в противодействии системе миновзрывных заграждений, нет саперов.То есть на сегодняшний день не подготовлены действия пехоты, того мобресурса, который вынули из украинского общества, переодели, переобули и бросили под артиллерию российских Вооруженных сил.Так что мы можем говорить и высчитывать эти цифры. Я бы хотел, чтобы это происходило в контексте социально-психологической и экономической ситуации в стране, а также тех факторов, которые влияют на эти события. Допустим, выборы в США, реакция европейских государств на то, как идет поставка сельхозпродукции из Украины и как ее воспринимают в европейских государствах.Факторов очень много, и они все повлияют на момент рекрутирования в армию. – Какие у вас прогнозы на осеннее-зимнюю кампанию? И, с точки зрения военного дела, когда удобно и необходимо наступать Вооруженным силам России?– Этот вопрос очень часто звучит классически. После того как проваливается контрнаступление противника, наступает период, как писал Суворов в своей "Науке побеждать": "Надо прыгать на плечи противника и бить по голове, пока он не развалится".На сегодняшний день все должно быть просчитано, у нас есть определенное соотношение и людского потенциала, и бронетехники, боеприпасов, вооружения, соотношения по качеству и по возможностям.Я считаю, что, конечно же, будет меняться парадигма после провала контрнаступления. Сегодня, обратите внимание: Украина бьется, и Запад поставляет целую линейку дальнобойных ракет. Это и "Storm Shadow", и SCALP, и "Таурус", и ATACMS – американские, английские, французские, немецкие.В этой ситуации, скорее всего, меняется контрнаступление на террористические атаки. Эти ракеты будут использоваться для налетов на гражданскую и военную инфраструктуру на новых и международно признанных территориях Российской Федерации.Естественно, здесь мы должны быть готовы принять соответствующие меры, чтобы нейтрализовать террористические атаки, которые будут как раз в период, скорее всего, перехода (ВСУ — Ред.) к обороне. Но, конечно, будет эта оборона активнее, я глубоко убежден, что Зеленскому нужна активность.Пассивность приведет к смене президента Украины. Тем более, мы уже знаем, там зреют серьезные противоречия, с (главкомом ВСУ) Валерием Залужным, вообще с рядом военных командиров, полководцев, которые готовы изменить подход к ведению боевых действий с помощью замены политического руководства.
https://ukraina.ru/20230216/1043634923.html
https://ukraina.ru/20230920/1049575180.html
https://ukraina.ru/20230928/1049722440.html
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Александр Порунов
Александр Порунов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, андрей кошкин, владимир зеленский, сво, украина, президент украины, киевский режим, россия, m1 abrams, наступление, контрнаступление, вооруженные силы украины, выборы, запад, джон кирби, всу, мобилизация, валерий залужный
Интервью, Андрей Кошкин, Владимир Зеленский, СВО, Украина, президент Украины, киевский режим, Россия, M1 Abrams, наступление, контрнаступление, Вооруженные силы Украины, выборы, Запад, Джон Кирби, ВСУ, мобилизация, Валерий Залужный

Андрей Кошкин: Зеленскому нужна активность на фронте, иначе он перестанет быть президентом

13:38 28.09.2023
 
© vk.com / Андрей КошкинАндрей Кошкин интервью
Андрей Кошкин интервью - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© vk.com / Андрей Кошкин
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Александр Порунов
корреспондент издания Украина.ру
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Мобилизационный ресурс у киевского режима еще есть, но этот ресурс еще нужно взять у общества. И нужно понимать, как общество на это отреагирует, считает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Андрей Петрович, поговорим об условной третьей волне украинского наступления: танки "Абрамс" передаются, идут военные и денежные транши на счета официального Киева. Стоит ли ожидать изменений на фронте до начала распутицы?
– Сейчас идут дебаты, почему везде признали, что провалилось контрнаступление, а весьма активно проходят "мясные штурмы". Совершенно верно: стратегически контрнаступление провалилось, но снижать напряжение со стороны Вооруженных сил Украины режим Зеленского не собирается.
Тут, прежде всего, играют роль политические задачи, которые он пытается решить – идут выборы, есть большие проблемы с западными партнерами, которые вложили средства, но не увидели результата.
Естественно, если сегодня перевести в плоскость паузы, перевести дух, набраться сил, тогда Зеленский и в политическом смысле может не устоять на своем месте, и в целом Вооруженные силы Украины затем поднять в атаку уже не получится.
Как говорили фронтовики еще во время Великой Отечественной войны: "Главное, чтобы рота не залегла во время броска до переднего края, иначе потом ты ее не поднимешь".
В целом же, глобально, помощник и координатор стратегической коммуникации Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что, скорее всего, стратегически надо готовиться к следующему наступлению (ВСУ — Ред.) весной 2024 года.
Андрей Кошкин - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 12:35
Андрей Кошкин: кто онЗаведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического Университета им. Плеханова, эксперт "Ассоциации военных политологов"
Сейчас же скоро ПВО не смогут эффективно работать, беспилотники - эффективно летать, да и маневрировать в распутицу, наверное, ВСУ будет не очень эффективно. Вот так он охарактеризовал глобальные этапы переходного периода – от контрнаступления к следующему наступлению весной 2024 года.
Но еще распутица не наступила, напряжение будет продолжаться. Вот почему речь зашла о третьей волне, особенно на Запорожском направлении. Эта третья волна состоится из-за напряжения, которое поддерживают ВСУ.
Каков успех у них? По оценке журнала The Economist, освобождено 0,25% территории, практически нет населенных пунктов, которые можно было бы ставить в отчет о достижениях, но при этом есть постоянное тактическое движение взад-вперед, которое они и засчитывают по 0,25%.
По поводу выборов на Украине. Как вы считаете, украинский народ будет голосовать за Зеленского? И удобен ли Зеленский США, или его подталкивают к выборам, чтобы убрать?
– Ситуация непростая. И сам Зеленский в своих комментариях проявляет неуверенность, что выборы будут для него успешными, а его коллеги прямо заявляют, что он их не пройдет.
Принцип демократических подходов требует проведения выборов. Я вижу желание Зеленского спрятаться за некие волны наступательных действий, а также постоянного напряжения на линии боевого соприкосновения, которые, наверное, дадут ему некое право в этих особых условиях перенести выборы до лучших времен.
Во всяком случае, я глубоко убежден, что в сложившейся ситуации он пока что так и размышляет, с целью затянуть время, найти объяснения, и разрешить на поле боя свою судьбу. Так, а не в политическом столкновении, когда будут опускать бюллетени, сложить голову на политическом поле.
20 сентября, 20:05
Зеленский: никто не знает, будет ли нынешнее наступление ВСУ успешнымНачавшееся в июне наступление украинской армии может иметь какой угодно результат. Об этом 20 сентября в интервью телеканалу CNN заявил Владимир Зеленский.
В СМИ на днях появилась новость, что российские военные уничтожили танк "Леопард", а в нем находились военные - экипаж из Бундесвера. О чем это нам говорит, почему мировая общественность молчит?
– Да, это оказалось ошеломляющей новостью. Естественно, такую новость никак невозможно распространять СМИ, которые ангажированы коллективным Западом. К тому же надо понимать, что Германия решилась на подобного рода действия...
Хотя там была фраза из якобы диалога командира разведки с механиком-водителем, который еще был жив, что напрасно он согласился на это.
То есть были какие-то условия, которые соблазнили этот экипаж и, судя по всему, экипаж пересекал границу как некие добровольцы, или во время отпуска. А уже находясь в тяжелейшем состоянии перед смертью, он просто-напросто акцентировал внимание на том, что они из регулярных частей Бундесвера.
Мы видим, конечно же, прямое вмешательство западных государств в конфликты – не только лишь поставкой вооружения, разведданных, но и непосредственно организацией приезда специалистов, которые должны были показать класс на поле боя.
Но ничего у них не получилось, так же, как у специалистов ВСУ, которые были больше намерены сломать "Леопард", засыпать песок в двигатель, лишь бы только не оказаться на поле боя – потому что их дни сочтены мгновенно будут в связи с тем, что мы в принципе сжигаем всю бронетехнику.
А уж сжечь "Леопарды" или "Абрамсы", которые уже поступили на Украину – это будет престижно для любого специалиста.
Вопрос о мобилизационном ресурсе Украины и ограничениях во времени. Насколько серьезна эта проблема у противника, и на что рассчитывает Запад до конца года в отношении ВСУ?
– Мобилизационные ресурсы (Украины — Ред.)... Сегодня эксперты называют цифры от полумиллиона до десяти миллионов. Если сделать расчеты, то, скорее, всего где-то шесть-восемь миллионов – это мобресурс.
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
05:22
Повышать тарифы и не мешать американцам. Как из Зеленского делают свадебного генерала На этой неделе украинские политики и СМИ активно обсуждали новые требования американской администрации, которые Киеву выдвинули после возвращения Зеленского из США. В списке требования реформ одних обеспокоило усиление контроля США над своей украинской колонией, а других — вероятность платить намного больше за коммунальные услуги
Но я бы хотел заострить внимание на том, что этот мобресурс еще надо взять у общества. И как общество на это отреагирует. Представьте себе, даже если восемь миллионов или, как говорят, по миллионному рекрутированию шесть или восемь раз. А выдержит ли общество такое напряжение? И вообще тогда зачем понадобится этот мобресурс?
Так что – да, мобресурс еще есть, но все сложнее и сложнее становится комплектовать новые подразделения, части. И по сообщениям (украинских — Ред.) военнопленных получается, что люди вообще не имеют никакого опыта, нет подготовки, у них нет артиллерийской поддержки, бронезащиты, сопровождения в противодействии системе миновзрывных заграждений, нет саперов.
То есть на сегодняшний день не подготовлены действия пехоты, того мобресурса, который вынули из украинского общества, переодели, переобули и бросили под артиллерию российских Вооруженных сил.
Так что мы можем говорить и высчитывать эти цифры. Я бы хотел, чтобы это происходило в контексте социально-психологической и экономической ситуации в стране, а также тех факторов, которые влияют на эти события. Допустим, выборы в США, реакция европейских государств на то, как идет поставка сельхозпродукции из Украины и как ее воспринимают в европейских государствах.
Факторов очень много, и они все повлияют на момент рекрутирования в армию.
Какие у вас прогнозы на осеннее-зимнюю кампанию? И, с точки зрения военного дела, когда удобно и необходимо наступать Вооруженным силам России?
– Этот вопрос очень часто звучит классически. После того как проваливается контрнаступление противника, наступает период, как писал Суворов в своей "Науке побеждать": "Надо прыгать на плечи противника и бить по голове, пока он не развалится".
На сегодняшний день все должно быть просчитано, у нас есть определенное соотношение и людского потенциала, и бронетехники, боеприпасов, вооружения, соотношения по качеству и по возможностям.
Я считаю, что, конечно же, будет меняться парадигма после провала контрнаступления. Сегодня, обратите внимание: Украина бьется, и Запад поставляет целую линейку дальнобойных ракет. Это и "Storm Shadow", и SCALP, и "Таурус", и ATACMS – американские, английские, французские, немецкие.
Грег Вайнер интервью
26 сентября, 20:05
Грег Вайнер: Пока ВСУ готовятся бомбить Крым ракетами ATACMS, Байден дожидается катастрофыЗакончится ли СВО, если США перестанут финансировать ВСУ? Почему Владимиру Зеленскому стоит встать на колени перед Польшей? Отдаст ли Джо Байден российские замороженные активы Киеву? На эти и другие вопросы изданию Украина.ру ответил политолог, американист Грег Вайнер
В этой ситуации, скорее всего, меняется контрнаступление на террористические атаки. Эти ракеты будут использоваться для налетов на гражданскую и военную инфраструктуру на новых и международно признанных территориях Российской Федерации.
Естественно, здесь мы должны быть готовы принять соответствующие меры, чтобы нейтрализовать террористические атаки, которые будут как раз в период, скорее всего, перехода (ВСУ — Ред.) к обороне. Но, конечно, будет эта оборона активнее, я глубоко убежден, что Зеленскому нужна активность.
Пассивность приведет к смене президента Украины. Тем более, мы уже знаем, там зреют серьезные противоречия, с (главкомом ВСУ) Валерием Залужным, вообще с рядом военных командиров, полководцев, которые готовы изменить подход к ведению боевых действий с помощью замены политического руководства.
 
ИнтервьюАндрей КошкинВладимир ЗеленскийСВОУкраинапрезидент Украиныкиевский режимРоссияM1 AbramsнаступлениеконтрнаступлениеВооруженные силы УкраинывыборыЗападДжон КирбиВСУмобилизацияВалерий Залужный
 
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