Украинского священника обвинили в торговле оружием и боеприпасами
Херсонская окружная прокуратура заподозрила священника одной из местных церквей в сбыте огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения, сообщили 26 сентября в Офисе Генпрокурора
По данным следствия, недавно подозреваемый продал два зенитно-ракетных комплекса "Игла", предназначенных для поражения воздушных целей, а также три пороховых заряда в ручной противотанковый гранатомет. За это он получил 3 тысячи долларов.
Также силовики установили местонахождение двух схронов с оружием и боеприпасами. Они размещались в подвале многоэтажного жилого дома и на принадлежащем мужчине земельном участке. Среди обнаруженного там – пулемет, автомат АК-74, пороховые заряды, гранаты, патроны с магазинами разного калибра, штык-ножи.
Также силовики установили местонахождение двух схронов с оружием и боеприпасами. Они размещались в подвале многоэтажного жилого дома и на принадлежащем мужчине земельном участке. Среди обнаруженного там – пулемет, автомат АК-74, пороховые заряды, гранаты, патроны с магазинами разного калибра, штык-ножи.
Священника взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере более 214 тысяч гривен (свыше полумиллиона рублей).