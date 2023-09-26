Украинского священника обвинили в торговле оружием и боеприпасами - 26.09.2023 Украина.ру
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Украинского священника обвинили в торговле оружием и боеприпасами
Украинского священника обвинили в торговле оружием и боеприпасами - 26.09.2023 Украина.ру
Украинского священника обвинили в торговле оружием и боеприпасами
Херсонская окружная прокуратура заподозрила священника одной из местных церквей в сбыте огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения, сообщили 26 сентября в Офисе Генпрокурора
2023-09-26T10:28
2023-09-26T10:28
священник
оружие
боеприпасы
торговля
новости
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По данным следствия, недавно подозреваемый продал два зенитно-ракетных комплекса "Игла", предназначенных для поражения воздушных целей, а также три пороховых заряда в ручной противотанковый гранатомет. За это он получил 3 тысячи долларов.Также силовики установили местонахождение двух схронов с оружием и боеприпасами. Они размещались в подвале многоэтажного жилого дома и на принадлежащем мужчине земельном участке. Среди обнаруженного там – пулемет, автомат АК-74, пороховые заряды, гранаты, патроны с магазинами разного калибра, штык-ножи.Священника взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере более 214 тысяч гривен (свыше полумиллиона рублей).
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священник, оружие, боеприпасы, торговля, новости
священник, оружие, боеприпасы, торговля, Новости

Украинского священника обвинили в торговле оружием и боеприпасами

10:28 26.09.2023
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкРаспятие и свечи
Распятие и свечи - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Херсонская окружная прокуратура заподозрила священника одной из местных церквей в сбыте огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения, сообщили 26 сентября в Офисе Генпрокурора
По данным следствия, недавно подозреваемый продал два зенитно-ракетных комплекса "Игла", предназначенных для поражения воздушных целей, а также три пороховых заряда в ручной противотанковый гранатомет. За это он получил 3 тысячи долларов.

Также силовики установили местонахождение двух схронов с оружием и боеприпасами. Они размещались в подвале многоэтажного жилого дома и на принадлежащем мужчине земельном участке. Среди обнаруженного там – пулемет, автомат АК-74, пороховые заряды, гранаты, патроны с магазинами разного калибра, штык-ножи.
Священника взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере более 214 тысяч гривен (свыше полумиллиона рублей).
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
21 сентября, 17:15
В Харькове "активист" напал на священника в православном храмеАктивист в медицинской маске и камуфлированных штанах попытался совать богослужение в православном храме Харькова. Он облил неизвестной жидкостью священника и прихожан, сообщает Союз православных журналистов 21 сентября
 
священникоружиебоеприпасыторговляНовости
 
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