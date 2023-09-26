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Украинского священника обвинили в торговле оружием и боеприпасами

Украинского священника обвинили в торговле оружием и боеприпасами - 26.09.2023 Украина.ру

Украинского священника обвинили в торговле оружием и боеприпасами

Херсонская окружная прокуратура заподозрила священника одной из местных церквей в сбыте огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения, сообщили 26 сентября в Офисе Генпрокурора

2023-09-26T10:28

2023-09-26T10:28

2023-09-26T10:28

священник

оружие

боеприпасы

торговля

новости

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По данным следствия, недавно подозреваемый продал два зенитно-ракетных комплекса "Игла", предназначенных для поражения воздушных целей, а также три пороховых заряда в ручной противотанковый гранатомет. За это он получил 3 тысячи долларов.Также силовики установили местонахождение двух схронов с оружием и боеприпасами. Они размещались в подвале многоэтажного жилого дома и на принадлежащем мужчине земельном участке. Среди обнаруженного там – пулемет, автомат АК-74, пороховые заряды, гранаты, патроны с магазинами разного калибра, штык-ножи.Священника взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере более 214 тысяч гривен (свыше полумиллиона рублей).

https://ukraina.ru/20230921/1049606264.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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священник, оружие, боеприпасы, торговля, новости