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"С нашей стороны все готово": министр финансов США анонсировал скорое заключение ресурсной сделки

"С нашей стороны все готово": министр финансов США анонсировал скорое заключение ресурсной сделки - 03.04.2025 Украина.ру

"С нашей стороны все готово": министр финансов США анонсировал скорое заключение ресурсной сделки

Представители Украины прибудут в США в конце этой недели или начале следующей. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Bloomberg TV

2025-04-03T10:54

2025-04-03T10:54

2025-04-03T10:54

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По его словам, в течение ближайших двух недель сделка с Киевом по ресурсам может быть заключена. Он подчеркнул, что США "больше не хотят терять времени", поскольку эта сделка очень важна для американского и украинского народов, а также для процесса мирного урегулирования конфликта.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.Позднее украинские СМИ писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС.При этом во вторник глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев уже начал консультации с США о новом тексте соглашения о минералах, по его словам, уже прошел один раунд переговоров.Подробнее об уверенности Трампа в подписании сделки - в материале США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, дональд трамп, киев, владимир зеленский, ес, мид