"С нашей стороны все готово": министр финансов США анонсировал скорое заключение ресурсной сделки - 03.04.2025 Украина.ру
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"С нашей стороны все готово": министр финансов США анонсировал скорое заключение ресурсной сделки
"С нашей стороны все готово": министр финансов США анонсировал скорое заключение ресурсной сделки - 03.04.2025 Украина.ру
"С нашей стороны все готово": министр финансов США анонсировал скорое заключение ресурсной сделки
Представители Украины прибудут в США в конце этой недели или начале следующей. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Bloomberg TV
2025-04-03T10:54
2025-04-03T10:54
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По его словам, в течение ближайших двух недель сделка с Киевом по ресурсам может быть заключена. Он подчеркнул, что США "больше не хотят терять времени", поскольку эта сделка очень важна для американского и украинского народов, а также для процесса мирного урегулирования конфликта.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.Позднее украинские СМИ писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС.При этом во вторник глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев уже начал консультации с США о новом тексте соглашения о минералах, по его словам, уже прошел один раунд переговоров.Подробнее об уверенности Трампа в подписании сделки - в материале США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп на сайте Украина.ру.
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Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Киев, Владимир Зеленский, ЕС, МИД

"С нашей стороны все готово": министр финансов США анонсировал скорое заключение ресурсной сделки

10:54 03.04.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Представители Украины прибудут в США в конце этой недели или начале следующей. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Bloomberg TV
По его словам, в течение ближайших двух недель сделка с Киевом по ресурсам может быть заключена.
Он подчеркнул, что США "больше не хотят терять времени", поскольку эта сделка очень важна для американского и украинского народов, а также для процесса мирного урегулирования конфликта.
"С нашей стороны все готово", - отметил он.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Позднее украинские СМИ писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС.
При этом во вторник глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев уже начал консультации с США о новом тексте соглашения о минералах, по его словам, уже прошел один раунд переговоров.
Подробнее об уверенности Трампа в подписании сделки - в материале США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп на сайте Украина.ру.
 
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