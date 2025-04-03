"С нашей стороны все готово": министр финансов США анонсировал скорое заключение ресурсной сделки
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Представители Украины прибудут в США в конце этой недели или начале следующей. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Bloomberg TV
По его словам, в течение ближайших двух недель сделка с Киевом по ресурсам может быть заключена.
Он подчеркнул, что США "больше не хотят терять времени", поскольку эта сделка очень важна для американского и украинского народов, а также для процесса мирного урегулирования конфликта.
"С нашей стороны все готово", - отметил он.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Позднее украинские СМИ писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС.
При этом во вторник глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев уже начал консультации с США о новом тексте соглашения о минералах, по его словам, уже прошел один раунд переговоров.
Подробнее об уверенности Трампа в подписании сделки - в материале США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп на сайте Украина.ру.