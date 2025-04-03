"Цинизм высшей пробы": нардеп раскритиковал новые пошлины США на украинский импорт - 03.04.2025 Украина.ру
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"Цинизм высшей пробы": нардеп раскритиковал новые пошлины США на украинский импорт
"Цинизм высшей пробы": нардеп раскритиковал новые пошлины США на украинский импорт - 03.04.2025 Украина.ру
"Цинизм высшей пробы": нардеп раскритиковал новые пошлины США на украинский импорт
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале назвал новые пошлины США на украинский импорт экономическим "цинизмом высшей пробы"
2025-04-03T11:26
2025-04-03T11:26
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"Бесспорно, именно пошлина в 10% не будет иметь большого негативного эффекта для Украины, учитывая небольшую часть товарного экспорта в США (0,9 миллиарда долларов или 2% всего экспорта в 2024 году).... Но вообще-то вводить 10% пошлины при дефиците нашей внешней торговли с США в 2,6 миллиарда долларов - экономический цинизм высшей пробы", - написал Гетманцев.Он пояснил, что глобальная торговая война будет существенно бить по экономикам стран ЕС. По его убеждению, такая ситуация снизит их способность генерировать ресурсы и, как следствие, уменьшит объем помощи Украине. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10 процентов, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.Подробнее о пошлинах - в материале "В подходящий момент": Еврокомиссия обещает ответить на пошлины США на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, дональд трамп, верховная рада, ес, еврокомиссия
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Верховная Рада, ЕС, Еврокомиссия

"Цинизм высшей пробы": нардеп раскритиковал новые пошлины США на украинский импорт

11:26 03.04.2025
 
© Даниил Гетманцев
© Даниил Гетманцев
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Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале назвал новые пошлины США на украинский импорт экономическим "цинизмом высшей пробы"
"Бесспорно, именно пошлина в 10% не будет иметь большого негативного эффекта для Украины, учитывая небольшую часть товарного экспорта в США (0,9 миллиарда долларов или 2% всего экспорта в 2024 году).... Но вообще-то вводить 10% пошлины при дефиците нашей внешней торговли с США в 2,6 миллиарда долларов - экономический цинизм высшей пробы", - написал Гетманцев.
Он пояснил, что глобальная торговая война будет существенно бить по экономикам стран ЕС. По его убеждению, такая ситуация снизит их способность генерировать ресурсы и, как следствие, уменьшит объем помощи Украине.

"Правительства стран-партнеров вынуждены будут включать протекционизм и не только в отношении американских товаров. И эти протекционистские меры уже гораздо существеннее ударят по нам", - отметил парламентарий.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10 процентов, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
Подробнее о пошлинах - в материале "В подходящий момент": Еврокомиссия обещает ответить на пошлины США на сайте Украина.ру.
 
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