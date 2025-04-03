"Ростех" сообщил об уязвимости западных танков - 03.04.2025 Украина.ру
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"Ростех" сообщил об уязвимости западных танков
"Ростех" сообщил об уязвимости западных танков - 03.04.2025 Украина.ру
"Ростех" сообщил об уязвимости западных танков
Западная бронетехника на вооружении украинских военных подвержена новой угрозе – FPV-дронам. Об этом сообщили в телеграм-канале госкорпорации "Ростех"
2025-04-03T10:17
2025-04-03T10:17
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"В ходе спецоперации на Украине в полной мере проявила себя новая угроза для бронетехники – ударные беспилотники, в том числе FPV-дроны. И в первую очередь это касается танков западного производства на вооружении ВСУ, так как страдает их защита и тактика применения", - говорится в материале.При этом, по данным госкорпорации, российские танки получили всеракурсную защиту, которая значительно повысила живучесть на поле боя.Там подчеркнули, что от наземных средств поражения танки защищают боевые машины пехоты. "Новые угрозы диктуют новую тактику применения, не отменяя роль танков. Российские машины в этом смысле демонстрируют лучшую адаптивность по сравнению с иностранными конкурентами", - обратили внимание в "Ростехе".Подробнее о российском оружии - в материале "Рэмбо позавидовал бы": в "Ростехе" отметили, что мировой интерес к оружию РФ возрос после проверки боем на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, ростех, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Ростех, Вооруженные силы Украины

"Ростех" сообщил об уязвимости западных танков

10:17 03.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 10 Brygada Kawalerii Pancernej w ŚwiętoszowieLeopard 2 10-й бронекавалерийской бригады имени генерала брони Станислава Мачека (Свентошув)
Leopard 2 10-й бронекавалерийской бригады имени генерала брони Станислава Мачека (Свентошув) - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie
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Западная бронетехника на вооружении украинских военных подвержена новой угрозе – FPV-дронам. Об этом сообщили в телеграм-канале госкорпорации "Ростех"
"В ходе спецоперации на Украине в полной мере проявила себя новая угроза для бронетехники – ударные беспилотники, в том числе FPV-дроны. И в первую очередь это касается танков западного производства на вооружении ВСУ, так как страдает их защита и тактика применения", - говорится в материале.
При этом, по данным госкорпорации, российские танки получили всеракурсную защиту, которая значительно повысила живучесть на поле боя.
"Тактика применения отечественных машин предполагает их разностороннее прикрытие, в том числе от дронов противника. Так называемый малый воздух зачищается от БПЛА противника во время применения нашей бронетехники", – добавили в госкорпорации.
Там подчеркнули, что от наземных средств поражения танки защищают боевые машины пехоты.
"Новые угрозы диктуют новую тактику применения, не отменяя роль танков. Российские машины в этом смысле демонстрируют лучшую адаптивность по сравнению с иностранными конкурентами", - обратили внимание в "Ростехе".
Подробнее о российском оружии - в материале "Рэмбо позавидовал бы": в "Ростехе" отметили, что мировой интерес к оружию РФ возрос после проверки боем на сайте Украина.ру.
 
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