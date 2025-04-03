"Ростех" сообщил об уязвимости западных танков
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 10 Brygada Kawalerii Pancernej w ŚwiętoszowieLeopard 2 10-й бронекавалерийской бригады имени генерала брони Станислава Мачека (Свентошув)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie
Западная бронетехника на вооружении украинских военных подвержена новой угрозе – FPV-дронам. Об этом сообщили в телеграм-канале госкорпорации "Ростех"
"В ходе спецоперации на Украине в полной мере проявила себя новая угроза для бронетехники – ударные беспилотники, в том числе FPV-дроны. И в первую очередь это касается танков западного производства на вооружении ВСУ, так как страдает их защита и тактика применения", - говорится в материале.
При этом, по данным госкорпорации, российские танки получили всеракурсную защиту, которая значительно повысила живучесть на поле боя.
"Тактика применения отечественных машин предполагает их разностороннее прикрытие, в том числе от дронов противника. Так называемый малый воздух зачищается от БПЛА противника во время применения нашей бронетехники", – добавили в госкорпорации.
Там подчеркнули, что от наземных средств поражения танки защищают боевые машины пехоты.
"Новые угрозы диктуют новую тактику применения, не отменяя роль танков. Российские машины в этом смысле демонстрируют лучшую адаптивность по сравнению с иностранными конкурентами", - обратили внимание в "Ростехе".
Подробнее о российском оружии - в материале "Рэмбо позавидовал бы": в "Ростехе" отметили, что мировой интерес к оружию РФ возрос после проверки боем на сайте Украина.ру.