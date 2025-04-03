https://ukraina.ru/20250403/1062257038.html

"Ростех" сообщил об уязвимости западных танков

"Ростех" сообщил об уязвимости западных танков - 03.04.2025 Украина.ру

"Ростех" сообщил об уязвимости западных танков

Западная бронетехника на вооружении украинских военных подвержена новой угрозе – FPV-дронам. Об этом сообщили в телеграм-канале госкорпорации "Ростех"

2025-04-03T10:17

2025-04-03T10:17

2025-04-03T10:17

новости

украина

россия

ростех

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0d/1043539167_0:16:960:556_1920x0_80_0_0_eae908c8bd39d440f94f4a8930650406.jpg

"В ходе спецоперации на Украине в полной мере проявила себя новая угроза для бронетехники – ударные беспилотники, в том числе FPV-дроны. И в первую очередь это касается танков западного производства на вооружении ВСУ, так как страдает их защита и тактика применения", - говорится в материале.При этом, по данным госкорпорации, российские танки получили всеракурсную защиту, которая значительно повысила живучесть на поле боя.Там подчеркнули, что от наземных средств поражения танки защищают боевые машины пехоты. "Новые угрозы диктуют новую тактику применения, не отменяя роль танков. Российские машины в этом смысле демонстрируют лучшую адаптивность по сравнению с иностранными конкурентами", - обратили внимание в "Ростехе".Подробнее о российском оружии - в материале "Рэмбо позавидовал бы": в "Ростехе" отметили, что мировой интерес к оружию РФ возрос после проверки боем на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, ростех, вооруженные силы украины