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Львовского прокурора поймали на вымогательстве взятки

Львовского прокурора поймали на вымогательстве взятки - 03.04.2025 Украина.ру

Львовского прокурора поймали на вымогательстве взятки

Прокурор одной из окружных прокуратур города Львова вымогал взятку у привлекаемой к ответственности за мошенничество. Об этом 3 апреля сообщил офис генпрокурора Украины.

2025-04-03T11:29

2025-04-03T11:29

2025-04-03T11:29

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"По данным следствия, будучи прокурором окружной прокуратуры, используя свое служебное положение, он решил незаконно обогатиться, требуя деньги у жительницы города Львова в сумме 5 тыс. долларов США", - сказано в официальном сообщении.Взятка вымогалась прокурором за решение вопроса о непривлечении ее к уголовной ответственности и закрытии уголовного производства по факту совершения мошенничества на сумму 400 тыс грн (почти $10 тыс).Коррумпированного прокурора задержали. Мера пресечения ещё не избрана. Досудебное расследование осуществляется ГСУ Госбюро расследований, оперативное сопровождение обеспечивает СБУ.В марте стало известно, что Генпрокуратура Украины не уволила ни одного из 74 прокуроров с фейковой инвалидностьюЭкспертные мнения представлены в публикации "Зеленский страшнее Гитлера". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

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новости, львов, украина, сбу, офис генпрокурора, взятка, коррупция, криминал, западная украина