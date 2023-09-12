В будущее, не оглядываясь на прошлое. Анатомия ухода Глобального Юга от Запада к многополярности - 12.09.2023 Украина.ру
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В будущее, не оглядываясь на прошлое. Анатомия ухода Глобального Юга от Запада к многополярности
В будущее, не оглядываясь на прошлое. Анатомия ухода Глобального Юга от Запада к многополярности - 12.09.2023 Украина.ру
В будущее, не оглядываясь на прошлое. Анатомия ухода Глобального Юга от Запада к многополярности
Эти четыре события последних недель связаны между собой не только символически. Они произошли по очереди, но получилось, что как бы по восходящей по сути и значению. И стали началом длительного процесса.
2023-09-12T10:47
2023-09-12T10:47
эксклюзив
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Посудите сами: перевороты в Нигере (26 июля 2023 года) и Габоне (30 августа 2023 года), прием Африканского союза в "Большую двадцатку" и первый шаг к переименованию Индии в Бхарат (9-10 августа 2023 года). А потом случился и пролет Украины на этом же саммите G20. В итоговой резолюции мероприятия Россия не была названа агрессором и причиной войны в Украине. Газета Financial Times, как известно, как бы подвела итог: декларация эта стала ударом для стран Запада в связи с отсутствием глобального консенсуса по поддержке Киева.Африка опять освобождаетсяИ если опустить навязшую на зубах Украину, то весь саммит G20 показал, что в мире продолжается как дрейф от монополярной модели мироустройства с гегемонией США, так и процессы деколонизации. В виде соревнования за ориентацию стран так называемого Глобального Юга и освобождения этих стран от западной зависимости.Больше всех под каток африканского освобождения попала Франция. Стало известно, что Нигер, сбросив профранцузскую клику путем национально-освободительной революции (Запад и с его подачи все сдуру называют это "переворотом"), поднял цены на свой поставляемый во Францию уран в 250 раз – с 0,8 евро за килограмм до 200 евро.Цифра кажутся фантастическими в сравнении со средними ценами на это сырье: средняя стоимость урана (U 235) -- 51 доллар за фунт (453 грамма), топливный уран -- 1250 долл. за 1 кг, высокообогащенный уран -- 21 000 долл за килограмм. Но по-любому без африканского урана французская атомная энергетика может сыграть в ящик, пусть и хорошо защищенный от радиации. Или президент Франции Эммунюэль Макрон должен поднимать цену на электроэнергию сразу раз в 300, чтобы быть с профитом.А за последний год от профранцузских режимов избавились в регионе Буркина-Фасо, Центральноафриканская Республика (ЦАР), Мали и, как уже было сказано, последним Габон. А Габон – это нефтяная страна, член ОПЕК, она тоже представит колонизаторам свой ценный подарок и прочие презенты.Но не только Франция пострадала. Символической вишенкой на торте стало требование новых властей Нигера вообще покинуть страну к послам Франции, Германии, США и соседей – Нигерии и Кот д'Ивуара, пока еще заглядывающих в глаза неоколонизаторов с Запада. И Запад пока только думает, что с этим делать."Двадцатка" против неоколониализмаУже в первый день работы саммита "Большой двадцатки" (G20) 9 сентября 2023 года в Нью-Дели стало понятно, почему туда не позвали фюрера украинского народа Владимира Зеленского, который привычно скребся в двери, чтобы что-то попросить.Украину неонацистскую на мероприятии собирались прокатить, чтобы показать Западу, кто есть кто, и не ссориться с Россией и Китаем, которые, скажем мягко, имеют на события в Украине свою точку зрения. И все получилось. Потому что было подготовлено и предопределено самим развитием событий. Украину обсуждали, но не она стала главной.Началось все с того, что на заседании саммита премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил: "Индия предлагает сделать Африканский Союз постоянным членом "Двадцатки", и я уверен, что все члены согласятся с этим предложением. При поддержке всех вас я приглашаю - Африканский Союз -- присоединиться к G20".Моди был инициатором приглашения Африканского союза (АС) в G20. И как только он произнес указанные выше слова, глава МИД Индии Субраманьян Джайшанкар подошел к президенту Коморских островов, сейчас председателю в АС, Азали Ассумани, проводил его на место за столом, где заседают члены G20, и установил перед ним табличку и флаг Афросоюза.Официальный же представитель индийского МИДа Ариндам Багчи в своем X (бывший запрещенном в России Twitter) написал: "Африканский союз становится постоянным членом "Большой двадцатки". Ключевой результат".Новый мировой раскладИ это действительно ключевой результат. Потому что он означает, что и в "Большой двадцатке" на ее решения уже влияет большинство стран, ушедших или уходящих из-под диктата Запада. После фронды Турции, ищущей свой путь в современном мире, вступления Саудовской Аравии и Аргентины к Бразилии в БРИКС, дрейфа в эту же сторону Индонезии и Мексики, а также членства Афросоюза расклад в "Двадцатке" таков: 10 стран – это Запад с США, и 11 – новые члены-противники прозападной монополярности во главе с Китаем, Россией, Индией, Бразилией и ЮАР (это БРИКС до расширения).А Африканский союз – это межправительственная организация, объединяющая 55 государств континента, правопреемник Организации африканского единства (ОАЕ). Принятие АС и его поведение склонит чашу весов в любую сторону с перевесом в один голос минимум. За то, с кем будет АС, и идет борьба. И она продолжится.Это реально новый расклад. Теперь Запад однозначно доминирует в только "Большой семерке", потому что "чужие там не ходят". Но БРИКС с саудитами и Аргентиной, Ираном и Египтом по всем показателям уже кроют "Семерку" бесповоротно и необратимо.Причем мир действительно сознательно и целенаправленно уходит от монополярности, о чем свидетельствуют анатомическая хронология процесса: в частности, последние саммиты ведущих игроков, на которых только в этом 2023-м году велась борьбы за влияние на Глобальный Юг – арабский мир и Африку.Хронология борьбы за новый мирСледите за порядком и основными итогами:- началось все с того, что в марте этого года Китай помирил Саудовскую Аравию и Иран, которые после долгих лет вражды договорились восстановить дипломатические отношения и сообща решать проблемы региона. Это немедленно ослабило там влияние США, которые всем рулили, благодаря создаваемому и контролируемому ими хаосу, турбулентности и спорадическому вмешательству во все маломальские события на Ближнем Востоке;- 19 мая в Джидде состоялся саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), когда при содействии хозяйки -- Саудовской Аравии была реабилитирована и приглашена обратно в организацию Сирия, на которой, как оказалось, при помощи России и сломали зубы Запад с США с 2011 года мутившие там разорительно-разрушительную "арабскую весну";- 24-25 июня Запад отметился саммитом - "встречей демократов" в Копенгагене под эгидой США и ЕС с НАТО. Решали, как нагнуть Россию и заставить ее проиграть спецвоенную операцию (СВО) в Украине. Приглашены были и представители Глобального Юга, чтобы и их там окучить. Но из этой затеи ничего не получилось, даже итоговой декларации;- Запад попытался определиться с системой координат и планом действий на саммите "Большой семерки" 19-21 мая в Хиросиме. Запада как бы мобилизовался и наметил, что ему делать. Лидерство США было подтверждено однозначно, враги – Россия и Китай – тоже. А искать союзников было решено на Глобальном Юге;- 27-28 июня состоялся в Санкт-Петербурге саммит Россия-Африка, на который прибыли официальные делегации 48 стран (27 стран были представлены на уровне первых и вторых лиц) и пяти крупнейших интеграционных объединений континента. Это почти в два раза меньшее представительство высокого к уровня чем на таком же саммите в 2019 году, но тогда на африканских лидеров не было такого мощного давления Запада. На мероприятии присутствовали свыше девяти тысяч участников и представителей СМИ из России и 104-х иностранных государств, около одной тысячи представителей иностранного бизнеса, более двух тысяч – российского, около 1,1 тысячи представителей иностранных официальных делегаций и более 750 – российских. И американская газета The Washington Post вышла со статьей "Байден изо всех сил пытается сохранить африканские страны в антироссийской коалиции". Потому что власти многих африканских государств активно заговорили о намерении вступить в БРИКС и захотели видеть АС в "Большой двадцатке";- 5-6 августа опять "встреча демократов" в Джидде, куда опять наприглашали представителей Глобального Юга, но не Россию. И получился пшик: вместо демонстрации антироссийского единения получилась констатация очевидного: сегодня нельзя решить без России не только касающиеся ее, но и многие мировые проблемы. Это был звонок для США, и они поняли – Глобальный Юг дрейфует от них;- 22-24 августа в Йоханнесбурге состоялся 15 по счету саммит БРИКС, который расширился сразу на шесть стран – Аргентину, Саудовскую Аравию, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Эфиопию. И судьба Афросоюза была решена – именно в Аддис-Абебе, столице Эфиопии находятся его руководящие органы.А перевороты-революции в Нигере и Габоне привели к власти людей, которые немедленно пожелали перезаключить торговые договоры на равноправных условиях с метрополиями, -- это и есть новейшая деколонизация и форсированное восстановление правосубъектности стран все того же Глобального Юга. Как одного из важнейших направлений борьбы за новый многополярный мир. Российский лидер Владимир Путин поддержал все эти инициативы по движению мира к новому более справедливому порядку.И вот теперь саммит G20, повторюсь, продолжил борьбу за Глобальный Юг и ублажил Афросоюз.В этом же ключе и призыв лидеров G20 к полному осуществлению зерновой сделки для обеспечения поставок продовольствия и удобрений из России и Украины в нуждающиеся страны Африки. "Обязуемся содействовать открытой, справедливой, предсказуемой и основанной на правилах торговле продукцией сельского хозяйства, продовольствием и удобрениями, не вводить запреты или ограничения на экспорт", -- говорится в декларации саммита.В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал коллег по саммиту выполнить все условия России и запустить зерновую сделку -- оказать помощь в страховании российского экспорта компанией Lloyd's of London, переподключить Москву к системе SWIFT, снять логистические ограничения и т. д. Это еще один удар по хотелкам Украины и стоящего за ее спиной Запада.Рождение БхаратаИ уж совсем символом новой деколонизации на саммите "Большой двадцатки" стало появления хозяина – премьер-министра Нарендры Моди, который сидел перед табличкой с новым названием его страны – не Индия, а Бхарат. Власти Индии таким образом намерены вернуть стране старое название и избавиться от британского колониального прошлого, которое и подарило Индии ее нынешнее название. И чтобы, значит, на берегах Инда и Ганга Великобританией и не пахло.Власти решили вынести этот вопрос на обсуждение на специальной парламентской сессии уже 18—22 сентября текущего года. Согласно конституции Индии, ее официальные языки — английский и хинди, и на английском страна называется India (Индия), а на хинди — Бхарат. Для принятия резолюции о переименовании властям Индии нужно получить большинство в обеих палатах парламента. После принятия документа правительство должно внести поправки в конституцию как минимум в десяти местах, где в английской версии есть формулировка "правительство Индии".И премьер Моди показал: сложно, но возможно, если захотеть. Смотреть в будущее и не оглядываться на прошлое.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20230911/1049307572.html
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Владимир Скачко
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Владимир Скачко
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эксклюзив
Эксклюзив

В будущее, не оглядываясь на прошлое. Анатомия ухода Глобального Юга от Запада к многополярности

10:47 12.09.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСаммит G20 в Нью-Дели
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Эти четыре события последних недель связаны между собой не только символически. Они произошли по очереди, но получилось, что как бы по восходящей по сути и значению. И стали началом длительного процесса.
Посудите сами: перевороты в Нигере (26 июля 2023 года) и Габоне (30 августа 2023 года), прием Африканского союза в "Большую двадцатку" и первый шаг к переименованию Индии в Бхарат (9-10 августа 2023 года). А потом случился и пролет Украины на этом же саммите G20. В итоговой резолюции мероприятия Россия не была названа агрессором и причиной войны в Украине. Газета Financial Times, как известно, как бы подвела итог: декларация эта стала ударом для стран Запада в связи с отсутствием глобального консенсуса по поддержке Киева.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Африка опять освобождается
И если опустить навязшую на зубах Украину, то весь саммит G20 показал, что в мире продолжается как дрейф от монополярной модели мироустройства с гегемонией США, так и процессы деколонизации. В виде соревнования за ориентацию стран так называемого Глобального Юга и освобождения этих стран от западной зависимости.
Больше всех под каток африканского освобождения попала Франция. Стало известно, что Нигер, сбросив профранцузскую клику путем национально-освободительной революции (Запад и с его подачи все сдуру называют это "переворотом"), поднял цены на свой поставляемый во Францию уран в 250 раз – с 0,8 евро за килограмм до 200 евро.
Цифра кажутся фантастическими в сравнении со средними ценами на это сырье: средняя стоимость урана (U 235) -- 51 доллар за фунт (453 грамма), топливный уран -- 1250 долл. за 1 кг, высокообогащенный уран -- 21 000 долл за килограмм. Но по-любому без африканского урана французская атомная энергетика может сыграть в ящик, пусть и хорошо защищенный от радиации. Или президент Франции Эммунюэль Макрон должен поднимать цену на электроэнергию сразу раз в 300, чтобы быть с профитом.
А за последний год от профранцузских режимов избавились в регионе Буркина-Фасо, Центральноафриканская Республика (ЦАР), Мали и, как уже было сказано, последним Габон. А Габон – это нефтяная страна, член ОПЕК, она тоже представит колонизаторам свой ценный подарок и прочие презенты.
Но не только Франция пострадала. Символической вишенкой на торте стало требование новых властей Нигера вообще покинуть страну к послам Франции, Германии, США и соседей – Нигерии и Кот д'Ивуара, пока еще заглядывающих в глаза неоколонизаторов с Запада. И Запад пока только думает, что с этим делать.
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Вчера, 04:40
Итоги "Двадцатки": американский мир стал антиамериканскимЛучше всего итоги прошедшего в Нью-Дели саммита G20 описывает нескрываемое разочарование официального Киева. Запад не только не смог продавить совместное заявление с осуждением России за СВО на Украине, хотя бы в той же редакции, в которой оно было принято на предыдущем саммите, но и не нашёл в себе силы от совместного заявления отказаться вовсе
"Двадцатка" против неоколониализма
Уже в первый день работы саммита "Большой двадцатки" (G20) 9 сентября 2023 года в Нью-Дели стало понятно, почему туда не позвали фюрера украинского народа Владимира Зеленского, который привычно скребся в двери, чтобы что-то попросить.
Украину неонацистскую на мероприятии собирались прокатить, чтобы показать Западу, кто есть кто, и не ссориться с Россией и Китаем, которые, скажем мягко, имеют на события в Украине свою точку зрения. И все получилось. Потому что было подготовлено и предопределено самим развитием событий. Украину обсуждали, но не она стала главной.
Началось все с того, что на заседании саммита премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил: "Индия предлагает сделать Африканский Союз постоянным членом "Двадцатки", и я уверен, что все члены согласятся с этим предложением. При поддержке всех вас я приглашаю - Африканский Союз -- присоединиться к G20".
Моди был инициатором приглашения Африканского союза (АС) в G20. И как только он произнес указанные выше слова, глава МИД Индии Субраманьян Джайшанкар подошел к президенту Коморских островов, сейчас председателю в АС, Азали Ассумани, проводил его на место за столом, где заседают члены G20, и установил перед ним табличку и флаг Афросоюза.
Официальный же представитель индийского МИДа Ариндам Багчи в своем X (бывший запрещенном в России Twitter) написал: "Африканский союз становится постоянным членом "Большой двадцатки". Ключевой результат".
Новый мировой расклад
И это действительно ключевой результат. Потому что он означает, что и в "Большой двадцатке" на ее решения уже влияет большинство стран, ушедших или уходящих из-под диктата Запада. После фронды Турции, ищущей свой путь в современном мире, вступления Саудовской Аравии и Аргентины к Бразилии в БРИКС, дрейфа в эту же сторону Индонезии и Мексики, а также членства Афросоюза расклад в "Двадцатке" таков: 10 стран – это Запад с США, и 11 – новые члены-противники прозападной монополярности во главе с Китаем, Россией, Индией, Бразилией и ЮАР (это БРИКС до расширения).
А Африканский союз – это межправительственная организация, объединяющая 55 государств континента, правопреемник Организации африканского единства (ОАЕ). Принятие АС и его поведение склонит чашу весов в любую сторону с перевесом в один голос минимум. За то, с кем будет АС, и идет борьба. И она продолжится.
Это реально новый расклад. Теперь Запад однозначно доминирует в только "Большой семерке", потому что "чужие там не ходят". Но БРИКС с саудитами и Аргентиной, Ираном и Египтом по всем показателям уже кроют "Семерку" бесповоротно и необратимо.
Причем мир действительно сознательно и целенаправленно уходит от монополярности, о чем свидетельствуют анатомическая хронология процесса: в частности, последние саммиты ведущих игроков, на которых только в этом 2023-м году велась борьбы за влияние на Глобальный Юг – арабский мир и Африку.
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Вчера, 15:55
БРИКС победил "Большую семёрку": эксперты об итогах саммита G20 Саммит "Большой Двадцатки" в Нью-Дели завершился подписанием итоговой декларации. Под документом поставили подписи все страны, в том числе США и Россия. Совместное коммюнике двадцати крупнейших экономик мира может стать ориентиром для решений на предстоящей Генассамблее ООН
Хронология борьбы за новый мир
Следите за порядком и основными итогами:
- началось все с того, что в марте этого года Китай помирил Саудовскую Аравию и Иран, которые после долгих лет вражды договорились восстановить дипломатические отношения и сообща решать проблемы региона. Это немедленно ослабило там влияние США, которые всем рулили, благодаря создаваемому и контролируемому ими хаосу, турбулентности и спорадическому вмешательству во все маломальские события на Ближнем Востоке;
- 19 мая в Джидде состоялся саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), когда при содействии хозяйки -- Саудовской Аравии была реабилитирована и приглашена обратно в организацию Сирия, на которой, как оказалось, при помощи России и сломали зубы Запад с США с 2011 года мутившие там разорительно-разрушительную "арабскую весну";
- 24-25 июня Запад отметился саммитом - "встречей демократов" в Копенгагене под эгидой США и ЕС с НАТО. Решали, как нагнуть Россию и заставить ее проиграть спецвоенную операцию (СВО) в Украине. Приглашены были и представители Глобального Юга, чтобы и их там окучить. Но из этой затеи ничего не получилось, даже итоговой декларации;
- Запад попытался определиться с системой координат и планом действий на саммите "Большой семерки" 19-21 мая в Хиросиме. Запада как бы мобилизовался и наметил, что ему делать. Лидерство США было подтверждено однозначно, враги – Россия и Китай – тоже. А искать союзников было решено на Глобальном Юге;
- 27-28 июня состоялся в Санкт-Петербурге саммит Россия-Африка, на который прибыли официальные делегации 48 стран (27 стран были представлены на уровне первых и вторых лиц) и пяти крупнейших интеграционных объединений континента. Это почти в два раза меньшее представительство высокого к уровня чем на таком же саммите в 2019 году, но тогда на африканских лидеров не было такого мощного давления Запада.
На мероприятии присутствовали свыше девяти тысяч участников и представителей СМИ из России и 104-х иностранных государств, около одной тысячи представителей иностранного бизнеса, более двух тысяч – российского, около 1,1 тысячи представителей иностранных официальных делегаций и более 750 – российских. И американская газета The Washington Post вышла со статьей "Байден изо всех сил пытается сохранить африканские страны в антироссийской коалиции". Потому что власти многих африканских государств активно заговорили о намерении вступить в БРИКС и захотели видеть АС в "Большой двадцатке";
- 5-6 августа опять "встреча демократов" в Джидде, куда опять наприглашали представителей Глобального Юга, но не Россию. И получился пшик: вместо демонстрации антироссийского единения получилась констатация очевидного: сегодня нельзя решить без России не только касающиеся ее, но и многие мировые проблемы. Это был звонок для США, и они поняли – Глобальный Юг дрейфует от них;
- 22-24 августа в Йоханнесбурге состоялся 15 по счету саммит БРИКС, который расширился сразу на шесть стран – Аргентину, Саудовскую Аравию, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Эфиопию. И судьба Афросоюза была решена – именно в Аддис-Абебе, столице Эфиопии находятся его руководящие органы.
А перевороты-революции в Нигере и Габоне привели к власти людей, которые немедленно пожелали перезаключить торговые договоры на равноправных условиях с метрополиями, -- это и есть новейшая деколонизация и форсированное восстановление правосубъектности стран все того же Глобального Юга. Как одного из важнейших направлений борьбы за новый многополярный мир. Российский лидер Владимир Путин поддержал все эти инициативы по движению мира к новому более справедливому порядку.
И вот теперь саммит G20, повторюсь, продолжил борьбу за Глобальный Юг и ублажил Афросоюз.
В этом же ключе и призыв лидеров G20 к полному осуществлению зерновой сделки для обеспечения поставок продовольствия и удобрений из России и Украины в нуждающиеся страны Африки. "Обязуемся содействовать открытой, справедливой, предсказуемой и основанной на правилах торговле продукцией сельского хозяйства, продовольствием и удобрениями, не вводить запреты или ограничения на экспорт", -- говорится в декларации саммита.
В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал коллег по саммиту выполнить все условия России и запустить зерновую сделку -- оказать помощь в страховании российского экспорта компанией Lloyd's of London, переподключить Москву к системе SWIFT, снять логистические ограничения и т. д. Это еще один удар по хотелкам Украины и стоящего за ее спиной Запада.
Зеленский
09:33
Война - общая, а катастрофа - украинская. За что загнанный в угол Зеленский укоряет ЗападСудя по некоторым высказываниям Зеленского, из которых следует, что Запад что-то "обещал Украине", а также по его нервной реакции на "недостаточную расторопность" Запада в поддержке Украины и уж тем более, на призывы отдельных западных политиков к мирным переговорам с Россией, ему и его приятелю Ермаку действительно давались некие гарантии.
Рождение Бхарата
И уж совсем символом новой деколонизации на саммите "Большой двадцатки" стало появления хозяина – премьер-министра Нарендры Моди, который сидел перед табличкой с новым названием его страны – не Индия, а Бхарат. Власти Индии таким образом намерены вернуть стране старое название и избавиться от британского колониального прошлого, которое и подарило Индии ее нынешнее название. И чтобы, значит, на берегах Инда и Ганга Великобританией и не пахло.
Власти решили вынести этот вопрос на обсуждение на специальной парламентской сессии уже 18—22 сентября текущего года. Согласно конституции Индии, ее официальные языки — английский и хинди, и на английском страна называется India (Индия), а на хинди — Бхарат. Для принятия резолюции о переименовании властям Индии нужно получить большинство в обеих палатах парламента. После принятия документа правительство должно внести поправки в конституцию как минимум в десяти местах, где в английской версии есть формулировка "правительство Индии".
И премьер Моди показал: сложно, но возможно, если захотеть. Смотреть в будущее и не оглядываться на прошлое.
 
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Заголовок открываемого материала
10:47В будущее, не оглядываясь на прошлое. Анатомия ухода Глобального Юга от Запада к многополярности
10:40В Сербии презентуют "Короткий курс русской философии", составленный в том числе донецкими учеными
10:33Путин предложил учредить День воссоединения с новыми регионами России
10:23Ставки растут! О главной ошибке Центробанка и прогнозах на 15 сентября - Катасонов. Видео
10:20Рогов призвал Борреля не вмешиваться во внутренние дела России
10:19Песков раскрыл подробности визита Ким Чен Ына в Россию
10:17Чем и как Запад вооружил Украину для войны с Россией. Полный расклад
10:10ВСУ атаковали город Рыльск Курской области – губернатор Старовойт
10:10Взрыв в Николаевской области повредил объекты инфраструктуры - власти
10:09Песков: Контакты Путин и Си Цзиньпина планируются до конца года
10:09"Резко дергается": Экс-премьер Украины рассказал о проблемах Зеленского со здоровьем
10:07Ким Чен Ын прибыл в Россию - Песков
09:33Война - общая, а катастрофа - украинская. За что загнанный в угол Зеленский укоряет Запад
09:00Атаки беспилотников, удары по ВСУ, ракеты большой дальности. Главное на Украине на утро 12 сентября
08:00Властелин коней: как поляки спасли Гондор
05:09Артём Жога: В конце русского наступления хотелось бы помочить ноги в Ла-Манше и покупаться на Сицилии
04:50Будет ли Иран участвовать в новой войне в Закавказье
04:45Федор Лисицын: Россия разбомбит ВСУ в их "Порт-Артуре", чтобы воевать с Японией за Курилы и Владивосток
04:42"Товарищ Бендер! Что это такое?" Крымское землетрясение на стороне рабочего класса
21:26К потерям ВСУ в ДНР добавили 160 человек
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