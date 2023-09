https://ukraina.ru/20230912/1049344641.html

В будущее, не оглядываясь на прошлое. Анатомия ухода Глобального Юга от Запада к многополярности

Эти четыре события последних недель связаны между собой не только символически. Они произошли по очереди, но получилось, что как бы по восходящей по сути и значению. И стали началом длительного процесса.

Посудите сами: перевороты в Нигере (26 июля 2023 года) и Габоне (30 августа 2023 года), прием Африканского союза в "Большую двадцатку" и первый шаг к переименованию Индии в Бхарат (9-10 августа 2023 года). А потом случился и пролет Украины на этом же саммите G20. В итоговой резолюции мероприятия Россия не была названа агрессором и причиной войны в Украине. Газета Financial Times, как известно, как бы подвела итог: декларация эта стала ударом для стран Запада в связи с отсутствием глобального консенсуса по поддержке Киева.Африка опять освобождаетсяИ если опустить навязшую на зубах Украину, то весь саммит G20 показал, что в мире продолжается как дрейф от монополярной модели мироустройства с гегемонией США, так и процессы деколонизации. В виде соревнования за ориентацию стран так называемого Глобального Юга и освобождения этих стран от западной зависимости.Больше всех под каток африканского освобождения попала Франция. Стало известно, что Нигер, сбросив профранцузскую клику путем национально-освободительной революции (Запад и с его подачи все сдуру называют это "переворотом"), поднял цены на свой поставляемый во Францию уран в 250 раз – с 0,8 евро за килограмм до 200 евро.Цифра кажутся фантастическими в сравнении со средними ценами на это сырье: средняя стоимость урана (U 235) -- 51 доллар за фунт (453 грамма), топливный уран -- 1250 долл. за 1 кг, высокообогащенный уран -- 21 000 долл за килограмм. Но по-любому без африканского урана французская атомная энергетика может сыграть в ящик, пусть и хорошо защищенный от радиации. Или президент Франции Эммунюэль Макрон должен поднимать цену на электроэнергию сразу раз в 300, чтобы быть с профитом.А за последний год от профранцузских режимов избавились в регионе Буркина-Фасо, Центральноафриканская Республика (ЦАР), Мали и, как уже было сказано, последним Габон. А Габон – это нефтяная страна, член ОПЕК, она тоже представит колонизаторам свой ценный подарок и прочие презенты.Но не только Франция пострадала. Символической вишенкой на торте стало требование новых властей Нигера вообще покинуть страну к послам Франции, Германии, США и соседей – Нигерии и Кот д'Ивуара, пока еще заглядывающих в глаза неоколонизаторов с Запада. И Запад пока только думает, что с этим делать."Двадцатка" против неоколониализмаУже в первый день работы саммита "Большой двадцатки" (G20) 9 сентября 2023 года в Нью-Дели стало понятно, почему туда не позвали фюрера украинского народа Владимира Зеленского, который привычно скребся в двери, чтобы что-то попросить.Украину неонацистскую на мероприятии собирались прокатить, чтобы показать Западу, кто есть кто, и не ссориться с Россией и Китаем, которые, скажем мягко, имеют на события в Украине свою точку зрения. И все получилось. Потому что было подготовлено и предопределено самим развитием событий. Украину обсуждали, но не она стала главной.Началось все с того, что на заседании саммита премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил: "Индия предлагает сделать Африканский Союз постоянным членом "Двадцатки", и я уверен, что все члены согласятся с этим предложением. При поддержке всех вас я приглашаю - Африканский Союз -- присоединиться к G20".Моди был инициатором приглашения Африканского союза (АС) в G20. И как только он произнес указанные выше слова, глава МИД Индии Субраманьян Джайшанкар подошел к президенту Коморских островов, сейчас председателю в АС, Азали Ассумани, проводил его на место за столом, где заседают члены G20, и установил перед ним табличку и флаг Афросоюза.Официальный же представитель индийского МИДа Ариндам Багчи в своем X (бывший запрещенном в России Twitter) написал: "Африканский союз становится постоянным членом "Большой двадцатки". Ключевой результат".Новый мировой раскладИ это действительно ключевой результат. Потому что он означает, что и в "Большой двадцатке" на ее решения уже влияет большинство стран, ушедших или уходящих из-под диктата Запада. После фронды Турции, ищущей свой путь в современном мире, вступления Саудовской Аравии и Аргентины к Бразилии в БРИКС, дрейфа в эту же сторону Индонезии и Мексики, а также членства Афросоюза расклад в "Двадцатке" таков: 10 стран – это Запад с США, и 11 – новые члены-противники прозападной монополярности во главе с Китаем, Россией, Индией, Бразилией и ЮАР (это БРИКС до расширения).А Африканский союз – это межправительственная организация, объединяющая 55 государств континента, правопреемник Организации африканского единства (ОАЕ). Принятие АС и его поведение склонит чашу весов в любую сторону с перевесом в один голос минимум. За то, с кем будет АС, и идет борьба. И она продолжится.Это реально новый расклад. Теперь Запад однозначно доминирует в только "Большой семерке", потому что "чужие там не ходят". Но БРИКС с саудитами и Аргентиной, Ираном и Египтом по всем показателям уже кроют "Семерку" бесповоротно и необратимо.Причем мир действительно сознательно и целенаправленно уходит от монополярности, о чем свидетельствуют анатомическая хронология процесса: в частности, последние саммиты ведущих игроков, на которых только в этом 2023-м году велась борьбы за влияние на Глобальный Юг – арабский мир и Африку.Хронология борьбы за новый мирСледите за порядком и основными итогами:- началось все с того, что в марте этого года Китай помирил Саудовскую Аравию и Иран, которые после долгих лет вражды договорились восстановить дипломатические отношения и сообща решать проблемы региона. Это немедленно ослабило там влияние США, которые всем рулили, благодаря создаваемому и контролируемому ими хаосу, турбулентности и спорадическому вмешательству во все маломальские события на Ближнем Востоке;- 19 мая в Джидде состоялся саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), когда при содействии хозяйки -- Саудовской Аравии была реабилитирована и приглашена обратно в организацию Сирия, на которой, как оказалось, при помощи России и сломали зубы Запад с США с 2011 года мутившие там разорительно-разрушительную "арабскую весну";- 24-25 июня Запад отметился саммитом - "встречей демократов" в Копенгагене под эгидой США и ЕС с НАТО. Решали, как нагнуть Россию и заставить ее проиграть спецвоенную операцию (СВО) в Украине. Приглашены были и представители Глобального Юга, чтобы и их там окучить. Но из этой затеи ничего не получилось, даже итоговой декларации;- Запад попытался определиться с системой координат и планом действий на саммите "Большой семерки" 19-21 мая в Хиросиме. Запада как бы мобилизовался и наметил, что ему делать. Лидерство США было подтверждено однозначно, враги – Россия и Китай – тоже. А искать союзников было решено на Глобальном Юге;- 27-28 июня состоялся в Санкт-Петербурге саммит Россия-Африка, на который прибыли официальные делегации 48 стран (27 стран были представлены на уровне первых и вторых лиц) и пяти крупнейших интеграционных объединений континента. Это почти в два раза меньшее представительство высокого к уровня чем на таком же саммите в 2019 году, но тогда на африканских лидеров не было такого мощного давления Запада. На мероприятии присутствовали свыше девяти тысяч участников и представителей СМИ из России и 104-х иностранных государств, около одной тысячи представителей иностранного бизнеса, более двух тысяч – российского, около 1,1 тысячи представителей иностранных официальных делегаций и более 750 – российских. И американская газета The Washington Post вышла со статьей "Байден изо всех сил пытается сохранить африканские страны в антироссийской коалиции". Потому что власти многих африканских государств активно заговорили о намерении вступить в БРИКС и захотели видеть АС в "Большой двадцатке";- 5-6 августа опять "встреча демократов" в Джидде, куда опять наприглашали представителей Глобального Юга, но не Россию. И получился пшик: вместо демонстрации антироссийского единения получилась констатация очевидного: сегодня нельзя решить без России не только касающиеся ее, но и многие мировые проблемы. Это был звонок для США, и они поняли – Глобальный Юг дрейфует от них;- 22-24 августа в Йоханнесбурге состоялся 15 по счету саммит БРИКС, который расширился сразу на шесть стран – Аргентину, Саудовскую Аравию, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Эфиопию. И судьба Афросоюза была решена – именно в Аддис-Абебе, столице Эфиопии находятся его руководящие органы.А перевороты-революции в Нигере и Габоне привели к власти людей, которые немедленно пожелали перезаключить торговые договоры на равноправных условиях с метрополиями, -- это и есть новейшая деколонизация и форсированное восстановление правосубъектности стран все того же Глобального Юга. Как одного из важнейших направлений борьбы за новый многополярный мир. Российский лидер Владимир Путин поддержал все эти инициативы по движению мира к новому более справедливому порядку.И вот теперь саммит G20, повторюсь, продолжил борьбу за Глобальный Юг и ублажил Афросоюз.В этом же ключе и призыв лидеров G20 к полному осуществлению зерновой сделки для обеспечения поставок продовольствия и удобрений из России и Украины в нуждающиеся страны Африки. "Обязуемся содействовать открытой, справедливой, предсказуемой и основанной на правилах торговле продукцией сельского хозяйства, продовольствием и удобрениями, не вводить запреты или ограничения на экспорт", -- говорится в декларации саммита.В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал коллег по саммиту выполнить все условия России и запустить зерновую сделку -- оказать помощь в страховании российского экспорта компанией Lloyd's of London, переподключить Москву к системе SWIFT, снять логистические ограничения и т. д. Это еще один удар по хотелкам Украины и стоящего за ее спиной Запада.Рождение БхаратаИ уж совсем символом новой деколонизации на саммите "Большой двадцатки" стало появления хозяина – премьер-министра Нарендры Моди, который сидел перед табличкой с новым названием его страны – не Индия, а Бхарат. Власти Индии таким образом намерены вернуть стране старое название и избавиться от британского колониального прошлого, которое и подарило Индии ее нынешнее название. И чтобы, значит, на берегах Инда и Ганга Великобританией и не пахло.Власти решили вынести этот вопрос на обсуждение на специальной парламентской сессии уже 18—22 сентября текущего года. Согласно конституции Индии, ее официальные языки — английский и хинди, и на английском страна называется India (Индия), а на хинди — Бхарат. Для принятия резолюции о переименовании властям Индии нужно получить большинство в обеих палатах парламента. После принятия документа правительство должно внести поправки в конституцию как минимум в десяти местах, где в английской версии есть формулировка "правительство Индии".И премьер Моди показал: сложно, но возможно, если захотеть. Смотреть в будущее и не оглядываться на прошлое.

