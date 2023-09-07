https://ukraina.ru/20230907/1049221214.html

Дмитрий Выдрин: Пока Байден на G20 шаманит об Украине, Умеров устроит ВСУ зраду

Дмитрий Выдрин: Пока Байден на G20 шаманит об Украине, Умеров устроит ВСУ зраду - 07.09.2023 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: Пока Байден на G20 шаманит об Украине, Умеров устроит ВСУ зраду

Известный политолог, политтехнолог и писатель Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру прокомментировал кадровую чехарду на Украине; прояснил истинную... Украина.ру, 07.09.2023

2023-09-07T03:27

2023-09-07T03:27

2023-09-07T03:28

интервью

украина

турция

россия

зарубежье

никол пашинян

запад

рустем умеров

g20

нато

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Известный политолог, политтехнолог и писатель Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру прокомментировал кадровую чехарду на Украине; прояснил истинную причину встречи Путина и Эрдогана; предположил, о чем будет камлать Байден на G20; посочувствовал тому, что ждет Пашиняна на Западе. — Дмитрий Игнатьевич, в Сочи прошли переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, при этом надежды последнего в отношении зерновой инициативы не оправдались. Ранее в наших интервью Вы неоднократно подчёркивали, что для Москвы данное соглашение невыгодно. Сбылись ли ваши ожидания относительно результатов встречи лидеров?— В принципе, ожидания, сбылись. Я, как советуют опытные психологи, больше следил не за словами лидеров, а за движением их тел — пытался разгадать "язык тела". Их встреча мне напомнила сюжет о том, как встречаются амурский и бенгальский тигры. Последний не тушуется, но демонстрирует всем своим поведением полное почтение перед первым. Северный родственник явно доминирует за счет опыта выживания в более суровых условиях.Так и здесь: наш лидер излучал уверенность и энергию, а их — уважение и покладистость. Без слов было очевидно, кто доминирует в этом тандеме. Мне этого достаточно. Сверялись масштабы лидерства, а не размеры выгоды.Пресловутая "сделка" была лишь одним из поводов для встречи, для этой сверки. По ней [зерновой инициативе] и так все ясно. И это не президентский уровень. Мир стоит на пороге перемен, и лидеры будущих центров силы заново присматриваются друг к другу с точки зрения распределения ролей. Наша роль — заглавная. Этого мне достаточно.— Что значит для президента Турции такие итоги встречи с российским лидером? Впереди все-таки важные для Турции муниципальные выборы, кстати, где Эрдогану нужны "свои" люди, а он "не привез" сделку...— Повторяю, что не зерно сегодня волнует Эрдогана. Его больше беспокоит запас прочности России. И он в очередной раз убедился, что его страна сможет опереться на здравый смысл российского руководства, на профессионализм его работников, на ресурсы страны, на технологические заделы, на научную базу и прочее.Выжить в новом яростном мире можно только в надежной команде. Турция, разочаровавшись в старой компании, ищет новую команду. И, похоже, нашла. Эрдоган всегда отличался прекрасной интуицией.Турецкий "Паша" только подтвердил свой масштаб личности, который определяется уровнем встреч и доверительностью отношений. И, конечно, глубиной проговариваемых смыслов. Кстати, среди последних, главными были смыслы отнюдь не зерновые, а энергетические — газовый хаб и атомная энергетика.Эрдоган, соответственно, явно претендует на вхождение в "большую тройку" (лидеры России, Китая, Турции). И с выборами у него все сложится не плохо.— На саммит лидеров G20, который пройдёт 9–10 сентября в Нью-Дели, Зеленского не пригласили. Тем не менее, Запад, в частности Байден, намерен поднять на мероприятии тему Украины. Получится ли у западных лидеров навязать свою повестку, учитывая, что Индия как организатор этому противодействует?— "Большая двадцатка" — уходящая натура. Большая его половина уже явно саботирует этот альянс и "смотрит налево". То есть мечтает сменить конфигурацию влиятельных стран. Любая повестка, предложенная Байденом, будет воспринята как камлание старого шамана о хорошей погоде — пока еще старца уважаем, но уже не верим. Короче, пусть говорят…— Насколько вероятно в отсутствие Путина и Си противостояние на полях саммита G20 стран НАТО и Глобального Юга?— Речь скорее идет не о противостоянии, а о смене мировой архитектуры. Раньше несущей осью планетарной геополитики была ось "Запад – Восток". Сейчас становится "Север – Юг". В этом плане, НАТО зависает без опоры на несущую конструкцию. Значит через 1–2 года этого альянса уже не будет вообще.— В украинском правительстве идут перестановки: в частности, Рустем Умеров сменил Алексея Резникова на посту министра обороны. С чем связана кадровая чехарда на Украине? Как изменится киевский режим?— Кадры решают все! То есть кадры всегда подбираются под главные задачи любого режима. Умеров руководил Фондом госимущества. А главной задачей этой организации был перевод государственных активов в частные. Значит сегодня актуализируется задача превращения западной государственной военной помощи в собственность частных украинских лиц. Рустам справится.— Вы прекрасный психолог в области политических отношений — расскажите, что за человек и политик Рустем Умеров, чего от него ожидать?— Умерова лично не знаю. Он относительно новое лицо в украинском политикуме. Что могу сказать? Раз вовремя вступил в партию "Голос", значит смышлен. Раз вовремя вышел из партии — значит ловок. Проходил тренинги у Гюлена — значит в Турции будет не рукопожатен. Родился в Узбекистане — значит разбирается в хлопководстве…Вот только к армии он никогда не имел отношения… Значит там будет полная "зрада". Хотя, говорят, что он гей. Значит поддержка боевых друзей по ориентации ему обеспечена. Правда, для победы этого маловато.— Как вы расцениваете слова премьер-министра Армении Пашиняна о том, что Россия уходит из Закавказья?— Уже вспоминал случай, когда у Армянского радио спросили: "Могут ли платонически дружить двое красивых мужчин?" Мудрое радио ответило: "Могут, но не долго. Рано или поздно природа возьмет свое".Пашинян пытался платонически дружить с Западом. Но природа взяла свое. Его сейчас там жестко начнут любить. Кто-то из великих сказал, что хуже войны с Западом может быть только дружба с ним. А я добавлю, что любовь еще хуже… Но мы все это увидим. Потому, что никуда не уходим.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20230904/1049162827.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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