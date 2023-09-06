Покой России, зависть Европе, страх османам. В Историческом музее открыли выставку о Новороссии - 06.09.2023 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20230906/1049188963.html
Покой России, зависть Европе, страх османам. В Историческом музее открыли выставку о Новороссии
Покой России, зависть Европе, страх османам. В Историческом музее открыли выставку о Новороссии - 06.09.2023 Украина.ру
Покой России, зависть Европе, страх османам. В Историческом музее открыли выставку о Новороссии
Во вторник, 5 сентября, в Государственном историческом музее прошел пресс-показ выставки "Новороссия", рассказывающей о разных этапах истории региона. Северное Причерноморье (к началу XX века – Таврическая, Екатеринославская и Херсонская губернии) вошел в состав Российской империи в 1764 году
2023-09-06T05:04
2023-09-06T05:04
культура
эксклюзив
выставка
музей
новороссия
крым
российская империя
ссср
донбасс
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Экспозиция выставки состоит из 3 разделов: "Новороссия в составе Российской империи"; "Новороссия в составе Украинской ССР"; "Новороссия в огне". Экспонаты"Мы надеемся, что уникальные предметы и документы из фондовых собраний Исторического музея и ведущих музеев, архивов страны помогут посетителям осознать глубокое историческое родство Новороссии и сегодняшней России и понять, почему так важна для нас эта земля. Важным и актуальным разделом выставки станут предметы, собранные на территории Луганской республики сотрудниками ГИМ во время командировки в зону СВО", – так анонсировал выставку директор музея Алексей Левыкин.Salus populi suprema lex esto"Да будет благо народа высшим законом", - эти слова Цицерона экскурсовод вспоминает, рассказывая о первой картине, которую видят посетители выставки – "Екатерина II дает законы Тавриде" немецкого живописца Андреаса Каспара Гюне.Картину привезли в Москву из Царского Села, так как в истории присоединения Таврии она является не только ярким произведением искусства, но и почти историческим документом: Гюно приехал в Россию в 1791 году и Таврия, Крым, русско-турецкие войны стали его главной темой.Художник завершил работу над картиной в год, когда произошли два поворотных события – смерть светлейшего князя Григория Александровича Потёмкина-Таврического и отречение хана Шагин Гирея от престола, в результате чего полуостров окончательно вошел в состав империи.Потёмкин в экспозиции выставки упоминается многократно: цитаты из его писем к Екатерине написаны на стенах, представлены некоторые из его вещей, до Революции находившиеся в музеях Екатеринославской губернии, а также его восковый бюст: в распоряжении Исторического музея, с улыбкой отмечает гид, их всего три – Потёмкин, Пётр Первый и Владимир Ленин.Сказано немного и о зарождении новороссийской промышленности: о строительстве шотландцем Карлом Гаскойном Луганского литейного завода и возникновении Николаевского судостроительного завода, добыче угля и руды в Лисичанске (в те времена – Лисьей Балке).Многонациональный и многоконфессиональный регион характеризуют также и национальные костюмы живших там русских, украинцев, караимов, крымских татар, болгар, молдаван, евреев, и история разных религий – в частности, строительство и развитие Свтогорского монастыря (теперь – лавры) на берегах Северского Донца в Донбассе.Товаришам УкраїнцямСледующий период – советская Новороссия (но, скорее, Донбасс – именно о нем рассказывает экспозиция).Центральное художественное полотно – "Разработка плана 2-й пятилетки" соцреалиста Павла Малькова, на котором изображены Иосиф Сталин, Сергей Киров, Серго Орджоникидзе, и другие члены политбюро.Здесь же гостям выставки расскажут о промышленном гиганте Донбасса – комбинате "Азовсталь", уничтоженном боями в прошлом году, о подвиге шахтера Алексея Стаханова, подземных богатствах края. И, безусловно, о Великой Отечественной войне – и о немецком концлагере в Сталинской области, и об освобождении края.Украшают эту часть экспозиции советские плакаты о дружбе украинского и русского народов, вышиванка Никиты Хрущёва, ваза на 300-летие Переяславской Рады, фотографии советских санаториев в Крыму, которые, "перестали быть привилегией буржуазии, и стали здравницами и санаториями для рабочих и крестьян" – из декрета Совнаркома.Беловежская Пуща, Севастополь, "Новороссия в огне"Переходом к заключительной части экспозиции служат два фото, оба – о трагических страницах новейшей истории региона.На первом фото – Подписание соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) в 1991 году в Беловежской Пуще: здесь и Борис Ельцин, и Леонид Кравчук, и Станислав Шушкевич.Второй кадр – митинг "Народной воли" в феврале 2014 года в Севастополе – первые недели Русской Весны, плакаты "Нет нацизму", триколы и советские флаги. В этот момент первая кровь уже пролилась на Майдане в Киеве, а спустя меньше, чем два месяца в Донбасс придет настоящая война.Донбассу сегодняшнему посвящена последняя часть выставки – экспонатов не много, все они о горе. Погнутый, вероятно, от взрыва, крест с православного храма, детские игрушки, простреленный дорожный знак, фотографии погибших в центре Луганска и Горловки, фото военных.Пронзительное фото, которое подписано: "Последний житель посёлка Шахты № 6-7 на северо-западной окраине Горловки Донецкой области". Фотография из серии "Серая зона", завоевавшей гран-при фотоконкурса intarget Photolux Award-2019. Автор – Валерий Мельников.
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Мария Нестерова
Мария Нестерова
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, выставка, музей, новороссия, крым, российская империя, ссср, донбасс
Культура, Эксклюзив, выставка, музей, Новороссия, Крым, Российская империя, СССР, Донбасс

Покой России, зависть Европе, страх османам. В Историческом музее открыли выставку о Новороссии

05:04 06.09.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОткрытие выставки "Новороссия" в Историческом музее
Открытие выставки Новороссия в Историческом музее - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Во вторник, 5 сентября, в Государственном историческом музее прошел пресс-показ выставки "Новороссия", рассказывающей о разных этапах истории региона. Северное Причерноморье (к началу XX века – Таврическая, Екатеринославская и Херсонская губернии) вошел в состав Российской империи в 1764 году
Экспозиция выставки состоит из 3 разделов: "Новороссия в составе Российской империи"; "Новороссия в составе Украинской ССР"; "Новороссия в огне". Экспонаты
"Мы надеемся, что уникальные предметы и документы из фондовых собраний Исторического музея и ведущих музеев, архивов страны помогут посетителям осознать глубокое историческое родство Новороссии и сегодняшней России и понять, почему так важна для нас эта земля. Важным и актуальным разделом выставки станут предметы, собранные на территории Луганской республики сотрудниками ГИМ во время командировки в зону СВО", – так анонсировал выставку директор музея Алексей Левыкин.
Salus populi suprema lex esto
"Да будет благо народа высшим законом", - эти слова Цицерона экскурсовод вспоминает, рассказывая о первой картине, которую видят посетители выставки – "Екатерина II дает законы Тавриде" немецкого живописца Андреаса Каспара Гюне.
Картину привезли в Москву из Царского Села, так как в истории присоединения Таврии она является не только ярким произведением искусства, но и почти историческим документом: Гюно приехал в Россию в 1791 году и Таврия, Крым, русско-турецкие войны стали его главной темой.
Художник завершил работу над картиной в год, когда произошли два поворотных события – смерть светлейшего князя Григория Александровича Потёмкина-Таврического и отречение хана Шагин Гирея от престола, в результате чего полуостров окончательно вошел в состав империи.
"Граница теперешняя обещает покой России, зависть Европе и страх Порте Оттоманской", - Г.А. Потёмкин.
Потёмкин в экспозиции выставки упоминается многократно: цитаты из его писем к Екатерине написаны на стенах, представлены некоторые из его вещей, до Революции находившиеся в музеях Екатеринославской губернии, а также его восковый бюст: в распоряжении Исторического музея, с улыбкой отмечает гид, их всего три – Потёмкин, Пётр Первый и Владимир Ленин.
Сказано немного и о зарождении новороссийской промышленности: о строительстве шотландцем Карлом Гаскойном Луганского литейного завода и возникновении Николаевского судостроительного завода, добыче угля и руды в Лисичанске (в те времена – Лисьей Балке).
Многонациональный и многоконфессиональный регион характеризуют также и национальные костюмы живших там русских, украинцев, караимов, крымских татар, болгар, молдаван, евреев, и история разных религий – в частности, строительство и развитие Свтогорского монастыря (теперь – лавры) на берегах Северского Донца в Донбассе.
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Товаришам Українцям
Следующий период – советская Новороссия (но, скорее, Донбасс – именно о нем рассказывает экспозиция).
Центральное художественное полотно – "Разработка плана 2-й пятилетки" соцреалиста Павла Малькова, на котором изображены Иосиф Сталин, Сергей Киров, Серго Орджоникидзе, и другие члены политбюро.
Здесь же гостям выставки расскажут о промышленном гиганте Донбасса – комбинате "Азовсталь", уничтоженном боями в прошлом году, о подвиге шахтера Алексея Стаханова, подземных богатствах края. И, безусловно, о Великой Отечественной войне – и о немецком концлагере в Сталинской области, и об освобождении края.
Украшают эту часть экспозиции советские плакаты о дружбе украинского и русского народов, вышиванка Никиты Хрущёва, ваза на 300-летие Переяславской Рады, фотографии советских санаториев в Крыму, которые, "перестали быть привилегией буржуазии, и стали здравницами и санаториями для рабочих и крестьян" – из декрета Совнаркома.
Беловежская Пуща, Севастополь, "Новороссия в огне"
Переходом к заключительной части экспозиции служат два фото, оба – о трагических страницах новейшей истории региона.
На первом фото – Подписание соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) в 1991 году в Беловежской Пуще: здесь и Борис Ельцин, и Леонид Кравчук, и Станислав Шушкевич.
Второй кадр – митинг "Народной воли" в феврале 2014 года в Севастополе – первые недели Русской Весны, плакаты "Нет нацизму", триколы и советские флаги. В этот момент первая кровь уже пролилась на Майдане в Киеве, а спустя меньше, чем два месяца в Донбасс придет настоящая война.
Донбассу сегодняшнему посвящена последняя часть выставки – экспонатов не много, все они о горе. Погнутый, вероятно, от взрыва, крест с православного храма, детские игрушки, простреленный дорожный знак, фотографии погибших в центре Луганска и Горловки, фото военных.
Пронзительное фото, которое подписано: "Последний житель посёлка Шахты № 6-7 на северо-западной окраине Горловки Донецкой области". Фотография из серии "Серая зона", завоевавшей гран-при фотоконкурса intarget Photolux Award-2019. Автор – Валерий Мельников.
11 февраля, 17:58История
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