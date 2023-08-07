https://ukraina.ru/20230807/1048528372.html

Мир после Хиросимы и Нагасаки. Уроки японского для Украины

Мир после Хиросимы и Нагасаки. Уроки японского для Украины - 07.08.2023 Украина.ру

Мир после Хиросимы и Нагасаки. Уроки японского для Украины

78 лет назад, в августе 1945 года, правительство США совершило величайшие в истории человечества акты международного терроризма

2023-08-07T13:23

2023-08-07T13:23

2023-08-07T13:23

мнения

украина

япония

сша

хиросима (город)

нагасаки (город)

зарубежье

память

атомная бомба

сми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/07/1048528829_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4a4dc2708c9e26bbce927791040ac5a3.jpg

Главной целью бомб, уничтоживших сотни тысяч жителей Хиросимы и Нагасаки, было не "спасение жизней американских военнослужащих", а запугивание своего главного ещё союзника в борьбе с нацизмом.Начатая США в этот день гонка ядерных вооружений унесла в следующие десятилетия в так называемом третьем мире еще миллионы жизней - отвлекая основные экономические и научные ресурсы развитых стран от борьбы с голодом и болезнями на периферии мирового капитализма. Это была настоящая Третья мировая война между двумя антагонистическим сверхдержавами - "холодная" для СССР и США и "горячая" для народов десятков стран Азии, Африки и Латинской Америки, истекавших кровью во множестве локальных конфликтов.Эта война на истощение привела к поражению СССР и социалистического лагеря, не обладавших экономическими ресурсами Запада (результата исторической эксплуатации других) и положила начало нынешней Четвёртой мировой войне. Войне, которую ведёт неолиберализм против человечества повсеместно и одновременно, войны спекулятивных финансовых рынков за контроль над территориями и природными ресурсами.Преступление в Хиросиме и Нагасаки никогда не являлось военной необходимостью, оно было чистым результатом расчета политической выгоды. Взрыв атомных бомб над Японией стал лучшим рентгеном власти, которая никогда не остановится ни перед чем. Называть эту цивилизацию людоедской - оскорбление для людоедов.В этой чудовищной истории середины прошлого века - главный элемент для правильного понимания нашей сегодняшней трагедии, как бы профессионально мировая пресса ни настаивала сейчас на второстепенном.В эти дни очень впечатлило множество комментариев и рассуждений о том, что "не жалко японцев", "а если бы СССР сбросил бомбу, вы бы осуждали?", "они сами виноваты", "от этого погибло меньше, чем от…" - и прочее, с цитатами, статистическим выкладками, аргументами военно-политического характера, экономическими обоснованиями и пр.Из нескольких мировоззренческих, совершенно незыблемых для меня постулатов, есть один: применение первыми ядерного оружия является тягчайшим военным и государственным преступлением. Я считал бы это преступлением, кто бы его ни совершил.Если кто еще помнит, все советская антивоенная пропаганда исходила именно из этого. Массовое убийство граждан враждебного государства не может быть оправдано никакими соображениями "целесообразности" или "военной необходимости". Для СССР погибшие от атомных бомб японцы были не "враждебным населением", а преступно убитыми мирными жителями. И не потому, что бомбы сбросили США, а не мы, а из-за того, что даже в самый непростой период истории основой идеологии СССР оставался гуманизм.К сожалению, постсоветские нарративы перевоспитали многих из нас. Презрение к жизни стало одной из основных "демократических ценностей". Извращенное понятие патриотизма пускает закомплексованных невежд в высокомерные рассуждения о японцах, которых не жалко, и прочих. Лишенные не только человеческой этики, но и животного инстинкта самосохранения, они даже не понимают медицинских и физических последствий применения ядерного оружия для всех, даже для его неумных пропагандистов. США - единственная страна в мире, применившая ядерное оружие. Они действительно перевоспитали нас и мы по-прежнему мечтаем стать как они?К сожалению, в японской трагедии есть еще один урок, возможно, самый страшный изо всех. Все эти годы американская и западная пропагандистская машина стирала из памяти человечества имя авторов преступления. Мы уже устали поражаться год от года, как в официальных траурных мероприятиях по поводу очередных годовщин уничтожения Хиросимы и Нагасаки, название страны, сбросившей бомбы стало табу. Более того, рассуждения о трагедии чередуются с рассуждениями о "ядерной угрозе" со стороны России – страны, никогда этого оружия не применявшей. Японские власти и генсек ООН в своём совершенно одинаковом нарративе на эту тему подтверждают его неслучайность. Но хуже всего другое: новые поколения японцев или не знают, кто сбросил на их страну атомные бомбы, или откровенно и убеждённо оправдывают это, пользуясь аргументами преступника. СМИ похоронили историческую память японского народа, убедив огромное число японцев в том, что ядерные удары по их стране были произведены для ее же блага.Именно та же самая медийная стратегия была только что использована Западом в отношение Украины, где в результате официально переписанной истории, ближайшие союзники нацистов превращены в национальных героев, а памятники борцам с фашизмом и освободителям Европы уничтожаются как символ "порабощения" страны советской "империей зла". Оправдание атомных бомбежек Японии – произведение той же медийной лаборатории, что замалчивает ведущую роль украинских полицаев в массовом уничтожении советских граждан в Бабьем Яру и пишет на киевских высотках фразы нацистского коллаборанта митрополита Шептицкого. Молчание японцев о национальности атомных бомб, разрушивших их города – это вид из Японии на тризуб, приваренный на днях к щиту Родины-матери на месте уничтоженного советского герба.Мы не устанем повторять простую и очевидную истину, что уничтожение наших стран и народов начинается с разрушения нашей исторической памяти – единственного якоря, который удерживает нас во времени и пространстве человечества. Поэтому нет сегодня для народов мира задачи более важно и срочно, чем возродить и защитить эту память.

https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html

https://ukraina.ru/20230806/1048510160.html

хиросима (город)

нагасаки (город)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_e6ce44639cdf24d3d55b520a0a953bc7.jpg

Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_e6ce44639cdf24d3d55b520a0a953bc7.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_e6ce44639cdf24d3d55b520a0a953bc7.jpg

мнения, украина, япония, сша, хиросима (город), нагасаки (город), зарубежье, память, атомная бомба, сми, ссср, бомба