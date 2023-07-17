https://ukraina.ru/20230717/1048055292.html

В Крыму разворачивают оперативный штаб для помощи туристам

В Крыму разворачивают оперативный штаб для помощи туристам - 17.07.2023 Украина.ру

В Крыму разворачивают оперативный штаб для помощи туристам

В министерстве курортов и туризма Республики Крым заявили о создании оперативного штаба по взаимодействию с туристами, им будет оказана вся необходимая помощь. Об этом 17 июля сообщили в телеграм-канале ведомства

2023-07-17T10:54

2023-07-17T10:54

2023-07-17T10:54

новости

крымский мост

транспорт

туризм

крым

штаб

терроризм

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Власти Крыма откроют оперативный штаб для туристов после ЧП на Крымском мосту. Гостям полуострова будет предоставлена вся необходимая помощь и поддержка, заявили в министерстве курортов и туризма Республики Крым.В министерстве туризма рекомендовали крымчанам и гостям полуострова воздержаться от поездок по Крымскому мосту и пользоваться альтернативным автомобильным маршрутом через новые регионы. Все пункты пропуска на севере Крыма (Армянск, Джанкой и Перекоп) работают в обычном режиме, автомобильное сообщение будет проходить по альтернативному сухопутному маршруту. По информации компании Гранд Сервис Экспресс, движение поездов по Крымскому мосту восстановлено.Советник главы республики Крым по информационным вопросам Олег Крючков сообщил, что после ЧП на Крымском мосту запущен специальный чат-бот для туристов.Киевский террористический режим снова атаковал Крымский мост, который является исключительно гражданским объектом. Так глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал чрезвычайное происшествие на Крымском мосту 17 июля.За каждый террористический акт должно последовать возмездие, добавил он. По мнению Константинова, Киев нужно лишить физической возможности нанесения ударов по Крымскому мосту, для чего необходимо взять под контроль всё Черноморское побережье.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Возможной причиной случившегося называют взрывы. При этом повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок получил травмы, его родители погибли.

https://ukraina.ru/20230717/1048052774.html

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новости, крымский мост, транспорт, туризм, крым, штаб, терроризм