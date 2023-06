https://ukraina.ru/20230622/1047482725.html

Закулисная дипломатия в действии. США по просьбе Киева собирают друзей РФ для обсуждения мира на Украине

Украинские чиновники, включая президента страны Владимира Зеленского, неоднократно и категорично заявляли, что никакого диалога с Россией быть не может и посредники ему тоже не нужны – исход конфликта должен решиться на поле боя

Однако в непубличном пространстве ведётся большая дипломатическая игра.Как стало известно источникам британской газеты Financial Times, в предстоящие выходные, 24-25 июня, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд проведут в Копенгагене встречу с представителями стран Глобального юга, которые не осудили проведение Россией специальной военной операции на Украине: Китая, Индии, Турции, Бразилии, ЮАР.Каков уровень представительства государств, не уточняется, поскольку список участников ещё не утверждён. Насчёт Китая собеседники Financial Times предположили, что в датскую столицу направят чиновника более низкого уровня в качестве наблюдателя либо делегация не приедет вовсе.Участники встречи – западный фланг будет представлен не только США, но и ЕС – в неформальной обстановке обсудят принципы, на которых могло бы основываться мирное урегулирование на Украине.И это прямо по адресу – несколько стран из списка приглашённых на встречу с чиновниками американской администрации разработали и уже представили общественности свои проекты мирного плана по Украине.Документ под названием "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса", опубликованный на сайте МИД КНР 24 февраля 2023 года, включает 12 пунктов, среди которых призыв уважать суверенитет всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить огонь, поскольку "в войнах нет победителей", и начать переговоры, которые представляются Китаю единственным выходом из кризиса. Президент РФ Владимира Путина положительно оценил инициативу Пекина и на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве 21 марта сказал, что многие из пунктов этого плана могут лечь в основу урегулирования украинского конфликта, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве. Президент США Джо Байден, напротив, план Пекина раскритиковал, заявив, что он выгоден только России.Луис Инасиу Лула да Силва сразу победы на президентских выборах осенью 2022-го серьёзно заявил о своих миротворческих амбициях и выступил с конкретными предложениями.Бразильский лидер призвал Запад прекратить подливать масло в огонь и начать говорить об урегулировании ситуации на Украине; сформировать новый международный формат из стран, напрямую не вовлечённых в конфликт, для разработки мирного плана; предоставить России минимальные условия для прекращения конфликта и проявил готовности стать посредником на переговорах между РФ и Украиной.По мнению Лулы да Силвы, на уступки должны пойти обе стороны, но вопрос о принадлежности Крыма обсуждению не подлежит, хотя решение российских властей о проведении СВО президент не одобряет.На пресс-конференции в Риме по итогам визита в Италию и Ватикан 22 июня президент Бразилии вновь призвал Россию и Украину найти решение, которое может обеспечить их основные интересы."Первое, что нужно сделать, - убедить стороны прекратить войну. Когда война остановится, необходимо сесть за стол переговоров. Стороны должны сказать, чего они хотят, от чего не могут отказаться и прийти к общей точке зрения. И это потребует времени. Мирный договор - это не капитуляция. Мирный договор - это то, что позволяет всем вовлечённым сторонам что-то получить, что-то выиграть", - заявил политик.Президент ЮАР Сирил Рамафоса возглавлял миссию африканских стран, представивших в Киеве и Санкт-Петербурге 16 и 17 июня соответственно свой мирный план по Украине. Суть их инициативы, включающей 10 пунктов, сводится к тому, что конфликт может быть урегулирован исключительно посредством переговоров, и начать их нужно как можно скорее; шаги по деэскалации должны предпринимать обе стороны конфликта; необходимо снять все имеющиеся препятствия для перевозки зерновых через Чёрное море (этот пункт имеет важное значение для африканских стран); всем пострадавшим в ходе вооружённого конфликта должна быть оказана помощь.Турция собственный проект по урегулированию украинского конфликта не разрабатывала, но президент республики Реджеп Тайип Эрдоган стал посредником между Путиным и Зеленским, к тому же переговорный процесс между правительственными делегациями двух стран продолжились в Стамбуле 29 марта 2022 года после того, как западные кураторы запретили Киеву вести диалог с Москвой в Белоруссии.С одной стороны, Турция поставляла ВСУ беспилотники Bayraktar, которые активно применялись в ходе СВО, объявила (устами министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу) о поддержке "формулы мира" Зеленского. С другой стороны, несмотря на давление Запада, не стала вводить антироссийские санкции, поскольку это противоречит её национальным интересам. К тому же представитель президента Турции Ибрагим Калын предупреждал, что любой проект мирного разрешения украинского конфликта должен учитывать мнение России, иначе он обречён на провал.Индия в сложившейся ситуации, подчеркнул премьер-министр Нарендра Моди в интервью американскому изданию The Wall Street Journal 20 июня, не нейтральна, как думают многие, она на стороне мира и будет поддерживать все реальные попытки покончить с конфликтом на Украине, гарантировать устойчивый мир и стабильность.Склонить Индию на свою сторону Запад пытается давно, но тщетно. На голосованиях в Генеральной Ассамблее ООН по всем резолюциям, осуждающим действия РФ, она воздерживалась, а в Совете Безопасности ООН, будучи непостоянным членом в 2022 году, выступила против.На переговорах советника по национальной безопасности Индии Аджита Кумара Довала и секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева 22 февраля 2023 года, как говорится в одном из секретных документов, индийская сторона старалась уклониться от того, чтобы занять позицию Вашингтона или Москвы, при этом Довал заверил в поддержке РФ на многосторонних площадках. И сдержала слово: будучи председателем G20, Индия пресекает все попытки Запада свести дискуссии к теме Украины, более того, на ежегодный саммит G20 украинским чиновникам приглашение не направляли."Люди, знакомые с позицией Индии, говорят, что она не поддерживает СВО, но давно полагается на поддержку Москвы в ООН и не имеет другого выбора, кроме как поддерживать энергетические и экономические связи с Россией", – поясняет The Washington Post.Самое любопытное в истории с мероприятием в Копенгагене – провести встречу с друзьями России Нуланд и Салливана попросила Украина.Усилия по перетягиванию в свою орбиту Индии и Бразилии начала предпринимать и сама украинская сторона - глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уже пообщался с высокопоставленными членами правительств этих стран с целью убедить их принять участие в "саммите мира", инициированном Зеленским, для продвижения его "формулы мира". Она состоит из 10 пунктов, в частности обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, восстановление территориальной целостности Украины, проведение обмен пленными по формуле "всех на всех".Почему же столько внимания в контексте украинского кризиса приковано к Глобальному Югу? Именно страны Латинской Америки, Африки, Азии и Океании, отказавшись осудить проведение Россией СВО, голосовать за антироссийские резолюции в международных организациях и вводить санкции против РФ, сорвали план Запада загнать Россию в изоляцию на мировой политической арене и обрушить её экономику. Москва не только в сжатые сроки переориентировала экспортные потоки с европейского рынка на азиатские, но и укрепила рубль до такой степени, что он стал самой эффективной валютой мира в 2022 году, по версии Bloomberg.К тому же, учитывая демографические показатели развивающихся стран, получается, что Украину в противостоянии с Россией поддерживает малая доля мирового населения.И до тех пор, пока Глобальный Юг не выступает против РФ (говорить о поддержке не совсем корректно - ряд стран проведение СВО и присоединение Донбасса не одобряют, поскольку имеют в своём составе регионы, желающие отделиться), ограничительные меры Запада не возымеют ожидаемого эффекта.Встреча в Копенгагене будет не 1-й попыткой склонить эти страны на "нужную сторону" в украинском конфликте. На полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Запад пытался убедить Глобальный Юг в том, что действия РФ на Украине представляют угрозу "не только для Европы, но и для всего мира", а также выставить Россию единственным виновником в росте темпов мировой инфляции."Мало что свидетельствует о том, что этот посыл был услышан", - констатировала Financial Times.Проблемы продовольственной безопасности, энергообеспечения, роста задолженности, как выяснилось в ходе двусторонних переговоров в Мюнхене, беспокоят лидеров стран Глобального Юга гораздо больше, чем конфликт на Украине как таковой. А решить их развивающимся и бедным странам помогает никто иной как Россия: на заключение зерновой сделки она согласилась только ради того, чтобы спасти уязвимые регионы от голода, из этих же соображений передаёт им десятки тонн минеральных удобрений совершенно бесплатно. То есть Россия помогает этим странам выжить в прямом смысле этого слова, а также что очень важно уважает их национальные интересы, а не принуждает к невыгодным действиям, как зачастую делают США.И только сейчас президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул "гениальную", а главное "своевременную" идею - изучить вопросы оказания помощи странам Глобального Юга, в которой они нуждаются. Выступая на международной конференции по безопасности Globsec в Братиславе 31 мая, он заявил, что Запад должен прислушиваться к мнению развивающихся государств, "иначе существует риск, что все эти страны привлечёт кто-нибудь другой для создания альтернативного мирового порядка", и в таком случае они могут избрать российский путь.Позицию Глобального Юга по этому поводу ещё в апреле выразило японское издание Daily Shincho: "Есть чёткое ощущение, что Украина стала нарушителем спокойствия на Глобальном Юге, но самое непростительное - концентрация в этой стране всей западной помощи. Если США и Европа не признают ещё одну неудобную правду о своём украинофильстве, которое вызывает недовольство Глобального Юга, им будет трудно заручиться его широкой поддержкой".А ещё раньше западные СМИ хоть и с сожалением, но признали, что в битве за Глобальный Юг пока побеждает Россия. Например, агентство Bloomberg рассказало в сентябре 2022 года, как американские чиновники вернулись из поездок в Африку и Латинскую Америку "отрезвлённые тем, до какой степени там укоренился нарратив Москвы об Украине".Однако позиция стран Глобального Юга не единственное, что беспокоит Украину и США – конфликт затягивается, а лагерь союзников Киева не расширяется."Мы (Европа – ред.) слабо осознаём то, до какой степени остальной мир не убеждён [в необходимости поддерживать Украину]. Они не убеждены. И осознавать это ужасно", - заявил Financial Times европейский чиновник на условиях анонимности.Кроме того, издание обращает внимание на фразу Зеленского, произнесённую им накануне в интервью ВВС, о том, что контрнаступление ВСУ идёт медленнее, чем хочется.На фоне провального контрнаступления ВСУ очевиден возможный разлад в коллективном Западе и нарастающее давление на украинские власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В подтверждение этого тезиса – статья The Wall Street Journal от 20 июня, автор которой уверен, что по окончании текущего наступления в любом случае будет инициирован переговорный процесс."Уже к концу года поддержка идеи прекращения огня в качестве первого шага к мирным переговорам станет слишком мощной, чтобы ей сопротивляться, даже если некоторые восточноевропейские союзники еще будут сомневаться в разумности такого курса", - говорится в публикации.Одним из факторов, толкающих к дипломатическому урегулированию конфликта, служит распад двухпартийного консенсуса в Конгрессе США по вопросу дальнейшей поддержки ВСУ.Такой расклад “станет горькой пилюлей” для большинства украинцев, констатирует The Wall Street Journal.

