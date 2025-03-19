Боец саперного батальона "Каспер": В Сирии было легче - 19.03.2025 Украина.ру
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Боец саперного батальона "Каспер": В Сирии было легче
Боец саперного батальона "Каспер": В Сирии было легче - 19.03.2025 Украина.ру
Боец саперного батальона "Каспер": В Сирии было легче
О том, как увели внедорожник из-под носа ВСУ, о противодействии дронам-камикадзе с помощью дробовиков, инженерной разведке, службе в Сирии и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал боец саперного батальона 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Каспер".
2025-03-19T10:00
2025-03-19T10:00
интервью
сирия
саперы
сво
всу
дроны
разведка
минирование
вооруженные силы украины
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- Вижу на тебе патч "Инженерные орки, группа "Крыма"". Расскажи немножко о вашей группе.- Мы Группа "Крыма". "Крым" — это изначально мой командир взвода, а теперь уже командир роты. Благодаря ему я приобрел все те навыки, которыми сейчас обладаю. Что сказать? Группа у нас сплоченная, решительная и отважная.- Расскажешь, как вы с товарищами угнали "Хамви" у ВСУ?- Да ничего особенного. Возвращаясь в пункт временной дислокации с боевой задачи, увидели машину возле вражеского опорника. Вернулись на базу, обсудили и решили эвакуировать. Поскольку над машиной постоянно висели дроны-разведчики противника, мы дождались темноты, заехали и стали цеплять задней частью к БТР. Тут нас заметил оператор вражеского дрона-камикадзе и попытался отработать, но попал в зону действия нашего РЭБ и промахнулся. Мы не растерялись и утащили джип к своему ПВД. Вот такая история.- Насколько я понимаю, эвакуация трофеев – это не ваш основной профиль. Какие задачи ты выполняешь в зоне СВО?- Не основной, конечно. А задачи наши – это минирование вражеских территорий и разминирование освобожденных. Инженерная разведка, прокладывание маршрутов для нашей техники, расчистка местности там, где впоследствии будут стоять наши ребята. Речь о местах, где раньше стоял противник. Мы разминируем лесополосы и маршруты.- Я так понимаю, что главной угрозой для вас сегодня являются дроны?- Все верно. Во время минирования и разминирования дронов над нами всегда очень много. Один заметит – все. Уже не отстанут. Но мы одними из первых получили ружья двенадцатого калибра для защиты от вражеских дронов-камикадзе. В основном пользуемся именно дробовиками. РЭБ используем редко, на самом деле. Только когда на технике перемещаемся. А так в группе всегда есть человек, который носит дробовик и следит за обстановкой в небе.- Какой случай ты унесешь с войны и запомнишь навсегда?- Да вот машину вражескую впервые довелось эвакуировать. Интересный опыт. Знаешь, столько эмоций. Адреналин прямо захлестывал. И вот это я запомню. В остальном же работа проходит штатно.- Расскажешь о себе чуть подробнее?- А что рассказывать? Мне 24 года, родом с Краснодарского края, город Ейск. В армии с 2020 года. Дома ждут мать, брат, жена и сын. Поддерживают морально, ждут, любят.- Не могу не отметить, что ты, как и твой боевой товарищ, здорово развит физически. Вас специально таких отбирают в саперы, чтобы снаряжение не так сильно тянуло к земле?- Вообще я тяжелой атлетикой занимался, но не профессионально. Но вообще нет. Я просто попал по распределению в пункт постоянной дислокации инженерно-саперной роты и сюда прибыл уже непосредственно в инженерно-саперный батальон. А так я в саперах недавно. Полгода, если быть точным. Раньше что-то знал поверхностно, а тут уже "Крым" научил, рассказал, показал.- Я просто неоднократно видел, как работают саперы и сколько они на себе тащат. И это без шуток тяжелая работа. Сколько весит твое снаряжение?- Минимум сорок-пятьдесят килограммов. Работа тяжелая, но все как-то нормально справляются. Ребята подготовлены и физически, и морально. Все понимают, что и зачем мы делаем.- Ты сказал, что полгода в саперах, но в армии с 2020 года. А какая военная специальность у тебя была раньше?- Военная полиция, но в этом качестве я участия в СВО не принимал.- А боевой опыт у тебя имелся до прибытия сюда?- Я служил в Осетии. Изначально – в подразделении радиоэлектронной разведки. Затем подписал контракт и ушел в военную полицию. В этой роли побывал в Сирии, Карабахе. Закончился мой контракт и через некоторое время подписал следующий. Уже на СВО.- СВО сильно отличается от всего того, к чему ты привык?- На самом деле отличается. Там боевые действия были куда менее интенсивными. Ну и в целом там было проще. Мы там выполняли задачи по охране, сопровождению людей из одного пункта в другой. Здесь риск куда более серьезный. В Сирии вот было куда спокойнее. Многие мои товарищи, знакомые по Сирии, говорят, что сюда поехать не рискнули бы.- Из военной полиции в саперы. Трудно было перестроиться?- Быстрее всего учишься по ходу работы. Нет, изучение теории – это само собой, но именно на практике ты больше узнаешь о минах. По началу работаешь с людьми, которые знают больше. Естественно, по ходу дела они объясняют и показывают, а ты запоминаешь.- В ходе СВО наши саперы столкнулись с широкой номенклатурой импортных мин, научились изготавливать специфические боеприпасы для беспилотников и много чего еще. Что-то радикально новое наша военная наука получит в результате?- Конечно. Возможно, после этого люди будут изучать дистанционное минирование. Это то, чего не было раньше.- Мы сейчас говорим о минировании с помощью дронов?- Верно. Мы тоже это применяем сейчас. Если вкратце, то отдельные виды мин можно устанавливать, не привлекая живую силу, непосредственно в тыл врага. Ну, то есть, буквально их траншею можно заминировать. Это бывает очень и очень эффективно.Сапер "Француз": Я в своей стихии, и на задачу иду с улыбкой
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Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сирия, саперы, сво, всу, дроны, разведка, минирование, вооруженные силы украины
Интервью, Сирия, саперы, СВО, ВСУ, дроны, разведка, минирование, Вооруженные силы Украины

Боец саперного батальона "Каспер": В Сирии было легче

10:00 19.03.2025
 
© Игорь ГомольскийПозывной "Каспер" интервью
Позывной Каспер интервью
© Игорь Гомольский
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Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
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О том, как увели внедорожник из-под носа ВСУ, о противодействии дронам-камикадзе с помощью дробовиков, инженерной разведке, службе в Сирии и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал боец саперного батальона 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Каспер".
- Вижу на тебе патч "Инженерные орки, группа "Крыма"". Расскажи немножко о вашей группе.
- Мы Группа "Крыма". "Крым" — это изначально мой командир взвода, а теперь уже командир роты. Благодаря ему я приобрел все те навыки, которыми сейчас обладаю. Что сказать? Группа у нас сплоченная, решительная и отважная.
- Расскажешь, как вы с товарищами угнали "Хамви" у ВСУ?
- Да ничего особенного. Возвращаясь в пункт временной дислокации с боевой задачи, увидели машину возле вражеского опорника. Вернулись на базу, обсудили и решили эвакуировать. Поскольку над машиной постоянно висели дроны-разведчики противника, мы дождались темноты, заехали и стали цеплять задней частью к БТР. Тут нас заметил оператор вражеского дрона-камикадзе и попытался отработать, но попал в зону действия нашего РЭБ и промахнулся. Мы не растерялись и утащили джип к своему ПВД. Вот такая история.
- Насколько я понимаю, эвакуация трофеев – это не ваш основной профиль. Какие задачи ты выполняешь в зоне СВО?
- Не основной, конечно. А задачи наши – это минирование вражеских территорий и разминирование освобожденных. Инженерная разведка, прокладывание маршрутов для нашей техники, расчистка местности там, где впоследствии будут стоять наши ребята. Речь о местах, где раньше стоял противник. Мы разминируем лесополосы и маршруты.
Игорь Гомольский интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 12:31
Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
- Я так понимаю, что главной угрозой для вас сегодня являются дроны?
- Все верно. Во время минирования и разминирования дронов над нами всегда очень много. Один заметит – все. Уже не отстанут. Но мы одними из первых получили ружья двенадцатого калибра для защиты от вражеских дронов-камикадзе. В основном пользуемся именно дробовиками. РЭБ используем редко, на самом деле. Только когда на технике перемещаемся. А так в группе всегда есть человек, который носит дробовик и следит за обстановкой в небе.
- Какой случай ты унесешь с войны и запомнишь навсегда?
- Да вот машину вражескую впервые довелось эвакуировать. Интересный опыт. Знаешь, столько эмоций. Адреналин прямо захлестывал. И вот это я запомню. В остальном же работа проходит штатно.
- Расскажешь о себе чуть подробнее?
- А что рассказывать? Мне 24 года, родом с Краснодарского края, город Ейск. В армии с 2020 года. Дома ждут мать, брат, жена и сын. Поддерживают морально, ждут, любят.
- Не могу не отметить, что ты, как и твой боевой товарищ, здорово развит физически. Вас специально таких отбирают в саперы, чтобы снаряжение не так сильно тянуло к земле?
- Вообще я тяжелой атлетикой занимался, но не профессионально. Но вообще нет. Я просто попал по распределению в пункт постоянной дислокации инженерно-саперной роты и сюда прибыл уже непосредственно в инженерно-саперный батальон. А так я в саперах недавно. Полгода, если быть точным. Раньше что-то знал поверхностно, а тут уже "Крым" научил, рассказал, показал.
- Я просто неоднократно видел, как работают саперы и сколько они на себе тащат. И это без шуток тяжелая работа. Сколько весит твое снаряжение?
- Минимум сорок-пятьдесят килограммов. Работа тяжелая, но все как-то нормально справляются. Ребята подготовлены и физически, и морально. Все понимают, что и зачем мы делаем.
- Ты сказал, что полгода в саперах, но в армии с 2020 года. А какая военная специальность у тебя была раньше?
- Военная полиция, но в этом качестве я участия в СВО не принимал.
- А боевой опыт у тебя имелся до прибытия сюда?
- Я служил в Осетии. Изначально – в подразделении радиоэлектронной разведки. Затем подписал контракт и ушел в военную полицию. В этой роли побывал в Сирии, Карабахе. Закончился мой контракт и через некоторое время подписал следующий. Уже на СВО.
- СВО сильно отличается от всего того, к чему ты привык?
- На самом деле отличается. Там боевые действия были куда менее интенсивными. Ну и в целом там было проще. Мы там выполняли задачи по охране, сопровождению людей из одного пункта в другой. Здесь риск куда более серьезный. В Сирии вот было куда спокойнее. Многие мои товарищи, знакомые по Сирии, говорят, что сюда поехать не рискнули бы.
- Из военной полиции в саперы. Трудно было перестроиться?
- Быстрее всего учишься по ходу работы. Нет, изучение теории – это само собой, но именно на практике ты больше узнаешь о минах. По началу работаешь с людьми, которые знают больше. Естественно, по ходу дела они объясняют и показывают, а ты запоминаешь.
- В ходе СВО наши саперы столкнулись с широкой номенклатурой импортных мин, научились изготавливать специфические боеприпасы для беспилотников и много чего еще. Что-то радикально новое наша военная наука получит в результате?
- Конечно. Возможно, после этого люди будут изучать дистанционное минирование. Это то, чего не было раньше.
- Мы сейчас говорим о минировании с помощью дронов?
- Верно. Мы тоже это применяем сейчас. Если вкратце, то отдельные виды мин можно устанавливать, не привлекая живую силу, непосредственно в тыл врага. Ну, то есть, буквально их траншею можно заминировать. Это бывает очень и очень эффективно.
Сапер "Француз": Я в своей стихии, и на задачу иду с улыбкой
 
ИнтервьюСириясаперыСВОВСУдроныразведкаминированиеВооруженные силы Украины
 
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