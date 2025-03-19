https://ukraina.ru/20250319/1061877645.html

Боец саперного батальона "Каспер": В Сирии было легче

Боец саперного батальона "Каспер": В Сирии было легче - 19.03.2025 Украина.ру

Боец саперного батальона "Каспер": В Сирии было легче

О том, как увели внедорожник из-под носа ВСУ, о противодействии дронам-камикадзе с помощью дробовиков, инженерной разведке, службе в Сирии и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал боец саперного батальона 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Каспер".

2025-03-19T10:00

2025-03-19T10:00

2025-03-19T10:00

интервью

сирия

саперы

сво

всу

дроны

разведка

минирование

вооруженные силы украины

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- Вижу на тебе патч "Инженерные орки, группа "Крыма"". Расскажи немножко о вашей группе.- Мы Группа "Крыма". "Крым" — это изначально мой командир взвода, а теперь уже командир роты. Благодаря ему я приобрел все те навыки, которыми сейчас обладаю. Что сказать? Группа у нас сплоченная, решительная и отважная.- Расскажешь, как вы с товарищами угнали "Хамви" у ВСУ?- Да ничего особенного. Возвращаясь в пункт временной дислокации с боевой задачи, увидели машину возле вражеского опорника. Вернулись на базу, обсудили и решили эвакуировать. Поскольку над машиной постоянно висели дроны-разведчики противника, мы дождались темноты, заехали и стали цеплять задней частью к БТР. Тут нас заметил оператор вражеского дрона-камикадзе и попытался отработать, но попал в зону действия нашего РЭБ и промахнулся. Мы не растерялись и утащили джип к своему ПВД. Вот такая история.- Насколько я понимаю, эвакуация трофеев – это не ваш основной профиль. Какие задачи ты выполняешь в зоне СВО?- Не основной, конечно. А задачи наши – это минирование вражеских территорий и разминирование освобожденных. Инженерная разведка, прокладывание маршрутов для нашей техники, расчистка местности там, где впоследствии будут стоять наши ребята. Речь о местах, где раньше стоял противник. Мы разминируем лесополосы и маршруты.- Я так понимаю, что главной угрозой для вас сегодня являются дроны?- Все верно. Во время минирования и разминирования дронов над нами всегда очень много. Один заметит – все. Уже не отстанут. Но мы одними из первых получили ружья двенадцатого калибра для защиты от вражеских дронов-камикадзе. В основном пользуемся именно дробовиками. РЭБ используем редко, на самом деле. Только когда на технике перемещаемся. А так в группе всегда есть человек, который носит дробовик и следит за обстановкой в небе.- Какой случай ты унесешь с войны и запомнишь навсегда?- Да вот машину вражескую впервые довелось эвакуировать. Интересный опыт. Знаешь, столько эмоций. Адреналин прямо захлестывал. И вот это я запомню. В остальном же работа проходит штатно.- Расскажешь о себе чуть подробнее?- А что рассказывать? Мне 24 года, родом с Краснодарского края, город Ейск. В армии с 2020 года. Дома ждут мать, брат, жена и сын. Поддерживают морально, ждут, любят.- Не могу не отметить, что ты, как и твой боевой товарищ, здорово развит физически. Вас специально таких отбирают в саперы, чтобы снаряжение не так сильно тянуло к земле?- Вообще я тяжелой атлетикой занимался, но не профессионально. Но вообще нет. Я просто попал по распределению в пункт постоянной дислокации инженерно-саперной роты и сюда прибыл уже непосредственно в инженерно-саперный батальон. А так я в саперах недавно. Полгода, если быть точным. Раньше что-то знал поверхностно, а тут уже "Крым" научил, рассказал, показал.- Я просто неоднократно видел, как работают саперы и сколько они на себе тащат. И это без шуток тяжелая работа. Сколько весит твое снаряжение?- Минимум сорок-пятьдесят килограммов. Работа тяжелая, но все как-то нормально справляются. Ребята подготовлены и физически, и морально. Все понимают, что и зачем мы делаем.- Ты сказал, что полгода в саперах, но в армии с 2020 года. А какая военная специальность у тебя была раньше?- Военная полиция, но в этом качестве я участия в СВО не принимал.- А боевой опыт у тебя имелся до прибытия сюда?- Я служил в Осетии. Изначально – в подразделении радиоэлектронной разведки. Затем подписал контракт и ушел в военную полицию. В этой роли побывал в Сирии, Карабахе. Закончился мой контракт и через некоторое время подписал следующий. Уже на СВО.- СВО сильно отличается от всего того, к чему ты привык?- На самом деле отличается. Там боевые действия были куда менее интенсивными. Ну и в целом там было проще. Мы там выполняли задачи по охране, сопровождению людей из одного пункта в другой. Здесь риск куда более серьезный. В Сирии вот было куда спокойнее. Многие мои товарищи, знакомые по Сирии, говорят, что сюда поехать не рискнули бы.- Из военной полиции в саперы. Трудно было перестроиться?- Быстрее всего учишься по ходу работы. Нет, изучение теории – это само собой, но именно на практике ты больше узнаешь о минах. По началу работаешь с людьми, которые знают больше. Естественно, по ходу дела они объясняют и показывают, а ты запоминаешь.- В ходе СВО наши саперы столкнулись с широкой номенклатурой импортных мин, научились изготавливать специфические боеприпасы для беспилотников и много чего еще. Что-то радикально новое наша военная наука получит в результате?- Конечно. Возможно, после этого люди будут изучать дистанционное минирование. Это то, чего не было раньше.- Мы сейчас говорим о минировании с помощью дронов?- Верно. Мы тоже это применяем сейчас. Если вкратце, то отдельные виды мин можно устанавливать, не привлекая живую силу, непосредственно в тыл врага. Ну, то есть, буквально их траншею можно заминировать. Это бывает очень и очень эффективно.Сапер "Француз": Я в своей стихии, и на задачу иду с улыбкой

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, сирия, саперы, сво, всу, дроны, разведка, минирование, вооруженные силы украины