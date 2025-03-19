https://ukraina.ru/20250319/1061888066.html

Евросоюз не стесняется. На выборах президента Румынии редеют ряды евроскептиков, зреют протесты

Евросоюз не стесняется. На выборах президента Румынии редеют ряды евроскептиков, зреют протесты - 19.03.2025 Украина.ру

Евросоюз не стесняется. На выборах президента Румынии редеют ряды евроскептиков, зреют протесты

Конституционный суд Румынии 17 марта отклонил апелляцию на решение Центрального избирательное бюро (ЦИБ) не допустить лидера партии S.O.S. România, депутата Европейского парламента Диану Шошоакэ к президентским выборам в мае этого года

2025-03-19T06:40

2025-03-19T06:40

2025-03-19T06:40

эксклюзив

румыния

президентские выборы

брюссель

молдавия

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

ес

цик

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1a/1044726516_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_89a00c2edf851634c0083eeb9390dd30.jpg.webp

За то, чтобы отклонить жалобу Шошоакэ проголосовали десять членов избирательной комиссии, трое высказались за ее принятие.Диана Шошоакэ уже второй политик, которому Центральное избирательное бюро не разрешило баллотироваться на повторных выборах президента Румынии. Первым таким политиком был Кэлин Джорджеску - победитель первого тура, состоявшегося в ноябре 2024 года. Чтобы не допустить его до второго тура, ЦИБ Румынии даже аннулировал результаты голосования, после чего было решено повторить президентские выборы с самого начала.Вторая попытка выбрать президента страны пройдет в Румынии 4 мая, но среди кандидатов не окажется правых политиков Джоджеску и Шошоакэ, которых румынская пресса неоднократно называла "агентами Кремля", хотя это определение подходит им намного меньше, чем, например, определение "румынские евроскептики".После решения не допустить к выборам Кэлина Джорджеску, отстранение от предвыборной гонки Дианы Шошоакэ кажется вполне закономерным. Ведь нельзя допустить, чтобы голоса одного яркого евроскептика перешли к другому схожему по политическим взглядам кандидату. Более подробно об этом Украина.ру рассказал российский политолог, член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин.Шесть особенностей президентской кампании в РумынииПо словам Бардина, текущая избирательная кампания в Румынии имеет целый ряд политологических особенностей, на которые стоит обратить внимание."Во-первых, это вторая избирательная кампания. Первая была аннулирована, при чем со второго раза, Конституционным судом страны. Уникальная история, когда выборы (их первый тур) вначале признаются, а через три дня отменяются. Ну, то дело прошлое", - рассказал Бардин.Второй момент касается снятия с предвыборного гонки главного и очень явного (с отрывом до 20%) претендента на победу, победителя ноябрьских выборов – Кэлина Джорджеску, полагает политолог."Да, действительно в мировой истории было много случаев, когда кого-то снимали с предвыборной гонки, но случаев, когда снимают явного фаворита – мало. В этот раз Румынии, конечно, удалось войти в мировую электоральную историю. Надо было для этого сильно постараться", - заявил российский эксперт.Третья особенность касается огромного влияния, которое на ЦИК и власти Румынии, по мнению большинства экспертов, оказывает руководство Евросоюза, продолжил Бардин."Говорят, что именно по указанию Урсулы фон дер Ляйен был снят с пробега Кэлин Джеорджеску. Конечно, серьезных фактов и доказательств прямого воздействия на процесс со стороны еврокомиссаров у экспертов нет, но и отрицать эту версию и переводить ее в формат "слухи и сплетни" также не справедливо", - считает он.По словам Бардина, Евросоюз влияет на кампанию. Главная цель этого воздействия – не допустить разрастания в Восточной и Центральной Европе идеологии евроскептицизма, полагает политолог."Противники фон дер Ляйен и Каи Каллас уже серьезно окопались в Венгрии и Словакии, если к ним, со временем, примкнет Румыния, Болгария, Греция или Хорватия, то это приведет к краху ЕС, к обнулению и "деканонизации" идеологии Евросоюза и их лидеров. Поэтому на выборах президента Румынии целью для ЕС является недопущение "революции евроскептиков" и консервации ситуации. Урсула фон дер Ляйен очень хотела бы, чтобы в Румынии осталось все как есть. Ну, то есть, чтобы победу одержали коалиционеры из Социал-Демократической и Национал-либеральной партий", - рассказал Бардин.Четвертая особенность – это проведение выборов на фоне массовых протестов, которых, по утверждениям политических "старожилов" не было со времен Николае Чаушеску, продолжил эксперт. По словам Бардина, люди протестуют против коалиционеров из Социал-Демократической и Национал-либеральной партий, которых так хочет сохранить Урсула фон дер Ляйен."Что получается в итоге? Кэлин Джеорджеску говорит: "Мы теряем собственный политический суверенитет, становимся зависимыми от политической воли лидеров ЕС, которых, кстати, никто толком не выбирал". Что отвечает ЕС? "Ах, так? Тогда снимаем Джеорджеску с выборов". Как отвечают ЕС граждане Румынии? Массовыми протестными демонстрациями и беспрецедентной поддержкой не особо популярного ранее Кэлина Джеорджеску", - рассказал он.Пятая особенность - это парадоксальное развитие ситуации вокруг президентских выборов в Румынии. ЕС начинает боятся уже не Джорджеску, которого окончательно сняли с выборов, а протестного электората, который теперь может проголосовать за другого кандидата, уточнил Бардин."В этой ситуации приходится снимать с выборов и Диану Шошоакэ, критиковавшую ранее киевский политический режим. Другого пути нет. А ведь Шошоакэ – это не просто какой-то самозванец с карпатской горы, она лидер парламентской партии. Кроме того, Диана – импозантный и шумный политик. Несомненно, она бы привлекла внимание всего мира к избирательной кампании. А Евросоюз внимания не хочет. Брюссель хотел бы, чтобы выборы в Румынии прошли по-быстрому и по-тихому", - считает политолог.На практике получается, что с предвыборной гонки снимают не "заведомо скандальных аутсайдеров-фриков", а лидеров электоральных предпочтений, подчеркнул Бардин. При этом руководители ЕС идут на это без зазрения совести, и это "зенит европейской демократии", заявил эксперт."Шестое. За выборами в Румынии внимательно следят из США. Трампу нужны союзники на европейском континенте. Нужны евроскетптики, которые смогут подвинуть Урсулу фон дер Ляйен. Маск критикует позицию властей Румынии за первый тур президентских выборов. Ди Джей Венс критикует ситуацию на весь мир. А что в ответ ЕС? Ничего. Молча снимают с выборов тех, за кого приближенные Трампа заступались", - продолжил Бардин.По его словам, таким образом в ЕС показывают Трампу, что не собираются выполнять его указания и готовы отстаивать собственные конъюнктурные интересы до самого конца.С другой стороны, Джорджеску и Шошоакэ надеются, что Трамп, Венс, Маск надавят, и их апелляцию примут к рассмотрению, что решение ЦИК об отказе в регистрации будет пересмотрено, добавил Бардин. Но Трамп, Венс и Маск молчат, и в стане румынских евроскептиков начинают подозревать, что Трамп их предал, отметил он."Что получаем в итоге? Есть огромный протестный электорат. Это протест против Марчела Чолаку, против Илие Боложана, против долго уходившего в отставку Клауса Йоханниса. Кому достанутся эти голоса? Поэтому лидер "Альянса за союз румын", партнер Джорджеску Джордже Симион и лидер "Молодежной партии" Анна-Мария Гавриле выдвигаются синхронно, вдвоем. Расчет понятен. Если снимут кого-то из них, второй успеет, так сказать, подхватить упавшее знамя", - отметил Бардин.Фавориты Евросоюза, призванные из политической пенсии При этом ЕС хотел бы оставить все как есть, не менять "коней на переправе", продолжил политолог. Урсула фон дер Ляйен хотела бы, чтобы еще 150 лет в Бухаресте оставались бы коалиционеры из Социал-Демократической и Национал-либеральной партий, добавил он."Конечно, протестанты их "негативные способности" и стремления несколько преувеличивают - денег сейчас в Европе вообще нет, было бы странным, если бы они, по каким-то причинам, оставались бы у Марчела Чолаку. Боложан и Чолаку оказались в роли "староамериканских пианистов", которые играют как умеют", - сказал Бардин.Именно поэтому, под контролем ЕС, из "заслуженной пенсии" был призван Крин Антонеску, который выдвинулся как независимый кандидат, полагает эксперт."Антонеску опытный политик, но его главные достижения – в прошлом. Понятно, что независимый – чтобы отстраниться от негатива современной коалиции. Хотя идея, честно говоря, так себе – как будто мало кто помнит, что Антонеску – бывший председатель Национальной либеральной партии. Его рейтинг застыл на месте. Джорджеску обвинили в фашизме, с выборов сняли, а рейтинг Антонеску остался на прежней отметке", - рассказал он.А ведь именно Антонеску, которого в фашизме не обвиняли, проектировался руководителями Евросоюза как фаворит президентской гонки, напомнил политолог. Дошло до того, что входящий в коалицию с "коалиционерами" "Демократический союз венгров Румынии" заявляет, что покинет коалицию, если Антонеску проиграет, сказал Бардин.В этой ситуации появляются шансы у мэра Бухареста Никушора Дана, который якобы также является независимым кандидатом, а на самом деле он экс-лидер "Союза спасения румын", который сегодня возглавляет еще один кандидат в президенты – Елена Ласкони, продолжил эксперт. Именно она заняла второе почетное место на несостоявшихся выборах президента в ноябре прошлого года, напомнил Бардин."Изначально участие Дана проектировалось Евросоюзом в формате "спасибо, что пришел". Надо было создать видимость демократии и показать, что Антонеску участвует в кампании не один. Но в связи с тем, что рейтинг Антонеску застыл на месте, у Дана появляются хорошие шансы", - добавил политолог.Он добавил, что Ласкони на прошлых выборах обошла Марчела Чолаку, при этом под утро, за счет голосов с зарубежных участков, в частности, с участков из Молдавии."Ласкони открыто поддержала президент Молдовы Майа Санду. Ласкони – штатный евроцентрист, который поддерживался структурами USAID. Поговаривают, что из-за того, что ее поддерживал USAID, на зарубежных участках за нее было отдано много голосов. Ласкони будет действовать с Даном, по сути, на одном сегменте электорального поля", - рассказал политолог.При этом он напомнил, что Трамп закрыл USAID, поэтому сколько голосов получит Елена Ласкони – вопрос очень интересный."На практике можно будет проверить, действительно ли так сильна была поддержка USAID. Вместе с тем, Ласкони – журналист, такого опыта управления как у Антонеску или Дана у нее нет. Брюсселю она интересна как пропагандист идей евроцентризма. На посту президента Румынии Урсулу фон дер Ляйен больше устроит Антонеску. Поэтому Ласкони могут с избирательной кампании снять", - допустил Бардин.В предвыборной гонке в Румынии участвует еще один кандидат с серьезным административным опытом – Виктор Понта, продолжил Бардин.По его словам, Понта также выступает как "независимый" кандидат, а на самом деле является экс-премьер-министром страны и экс-лидером Социал-демократической партии, которую в настоящее время возглавляет действующий премьер Марчел Чолаку."Зачем понадобился заход указанного кандидата в избирательную кампанию? Если рейтинг Антонеску так и останется "гранитным", то в фавориты буду выводить Виктора Понту", - сказал Бардин.На данный момент в предвыборной гонке шесть кандидатов, подытожил политолог."Джордже Симион и Ана-Мария Гавриле – евроскептики, союзники снятого ранее фаворита Джеорджеску. Ближе к делу, один из них свою кандидатуру снимет. Но Брюссель они не устраивают, поэтому в итоге снять могут обоих", - допустил эксперт.Крин Антонеску и Виктор Понта – оба заслуженные, оба с управленческим опытом и оба из провластной коалиции Социал-Демократической и Национал-либеральной партий, продолжил Бардин."По сути, они дублируют друг друга. Они устраивают Брюссель, но по разным причинам, не устраивают румынских избирателей, которые сейчас вдохновлены евроскептицизмом Джеорджеску и Шошоакэ", - считает эксперт.Никушор Дан и Елена Ласкони связаны с "Союзом спасения Румынии" и с USAID, отметил политолог. Они оба устраивают Брюссель, но только в качестве кандидатов, полагает он."Ласкони амбициозна, склонна к определенной независимости, ее кандидатуру могут снять, так сказать, от греха подальше. "Золотой сон" Урсулы фон дер Ляйен – это второй тур, в который выходят Виктор Понта и Никушор Дан и в котором побеждает Понта. В этом случае "все останется по-старому" и руководители Евросоюза вздохнут, что называется, с облегчением", - резюмировал Максим Бардин.Больше о выборах президента в Румынии в материале Олега Хавича "Агония румынской демократии". Победитель первого тура президентских выборов попал под каток репрессий

https://ukraina.ru/20250312/1061741068.html

румыния

брюссель

молдавия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, румыния, президентские выборы, брюссель, молдавия, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, цик, украина.ру