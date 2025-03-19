https://ukraina.ru/20250319/1061892517.html

"Странно видеть внучку нациста": Захарова осудила планы выдвинуть Бербок на должность председателя ГА ООН

"Странно видеть внучку нациста": Захарова осудила планы выдвинуть Бербок на должность председателя ГА ООН - 19.03.2025 Украина.ру

"Странно видеть внучку нациста": Захарова осудила планы выдвинуть Бербок на должность председателя ГА ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на появившееся в СМИ сообщении о намерении правительства ФРГ предложить кандидатуру главы МИД Германии Анналену Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН. Слова Захаровой 19 марта опубликовало агентство РИА Новости

2025-03-19T09:43

2025-03-19T09:43

2025-03-19T09:43

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олаф шольц

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служба внешней разведки

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Ранее немецкое информагентство DPA сообщило, что правительство Германии намерено выдвинуть главу МИД ФРГ Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН.Пару дней назад Служба внешней разведки (СВР) России обнародовала информацию о том, что Запад скрывает от своих граждан реальное лицо нацистского киевского режима. В ведомстве уточнили, что, например, федеральное правительство Германии запретило немецким СМИ показывать фото-видеоматериалы, свидетельствующие об использовании украинскими военными жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией.Журналистам, добавили в СВР, предписывается вежливо просить украинцев, "носящих нацистские флаги, знаки, форму и демонстрирующих соответствующие приветствия", на время съемок удалить "агитационные элементы".Однако правда все равно всплывает, вот один из таких примеров: "Не по нашему приглашению": в Германии открестились от гостей из "Азова"*.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что "США освободили Германию" во время Второй мировой войны. Реагируя на эти слова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Европа в целом и Берлин в частности взяли целенаправленную линию "на забвение того, кто именно заплатил самую тяжелую цену за освобождение европейского континента от коричневой чумы - это был Советский Союз". Официальный представитель Кремля также отметил, что тенденция забвения исторической правды пагубна с точки зрения возможных последствий.И такая целенаправленная линия свойственная сегодня не только отдельно взятой Германии, но и Западу в целом. Подтверждение тому - в воскресенье, 16 марта, в столице Латвии Риге при поддержке властей состоялось шествие в честь латышских легионеров СС.В Канаде - и это один из наиболее ярких примеров - чествование в парламенте Канады бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка). Общественности его представили как ветерана борьбы против русских.На самом деле Гунько оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина"* войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Подробнее по теме - в материале автора издания Украина.ру Елены Мурзиной "Внучки комендантов" и возрождение Третьего рейха в центре Европы.* Запрещенная в России экстремистская и/или террористическая организация.

https://ukraina.ru/20250202/1060748139.html

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новости, германия, россия, запад, андрей захаров, анналена бербок, олаф шольц, оон, служба внешней разведки , сс