"Странно видеть внучку нациста": Захарова осудила планы выдвинуть Бербок на должность председателя ГА ООН
Бербок
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на появившееся в СМИ сообщении о намерении правительства ФРГ предложить кандидатуру главы МИД Германии Анналену Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН. Слова Захаровой 19 марта опубликовало агентство РИА Новости
"Странно будет видеть внучку нациста, которая "гордится подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи", - сказала она.
Ранее немецкое информагентство DPA сообщило, что правительство Германии намерено выдвинуть главу МИД ФРГ Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН.
Пару дней назад Служба внешней разведки (СВР) России обнародовала информацию о том, что Запад скрывает от своих граждан реальное лицо нацистского киевского режима. В ведомстве уточнили, что, например, федеральное правительство Германии запретило немецким СМИ показывать фото-видеоматериалы, свидетельствующие об использовании украинскими военными жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией.
Журналистам, добавили в СВР, предписывается вежливо просить украинцев, "носящих нацистские флаги, знаки, форму и демонстрирующих соответствующие приветствия", на время съемок удалить "агитационные элементы".
Однако правда все равно всплывает, вот один из таких примеров: "Не по нашему приглашению": в Германии открестились от гостей из "Азова"*.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что "США освободили Германию" во время Второй мировой войны. Реагируя на эти слова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Европа в целом и Берлин в частности взяли целенаправленную линию "на забвение того, кто именно заплатил самую тяжелую цену за освобождение европейского континента от коричневой чумы - это был Советский Союз". Официальный представитель Кремля также отметил, что тенденция забвения исторической правды пагубна с точки зрения возможных последствий.
В Канаде - и это один из наиболее ярких примеров - чествование в парламенте Канады бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка). Общественности его представили как ветерана борьбы против русских.
На самом деле Гунько оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина"* войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Подробнее по теме - в материале автора издания Украина.ру Елены Мурзиной "Внучки комендантов" и возрождение Третьего рейха в центре Европы.
* Запрещенная в России экстремистская и/или террористическая организация.