"Странно видеть внучку нациста": Захарова осудила планы выдвинуть Бербок на должность председателя ГА ООН - 19.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250319/1061892517.html
"Странно видеть внучку нациста": Захарова осудила планы выдвинуть Бербок на должность председателя ГА ООН
"Странно видеть внучку нациста": Захарова осудила планы выдвинуть Бербок на должность председателя ГА ООН - 19.03.2025 Украина.ру
"Странно видеть внучку нациста": Захарова осудила планы выдвинуть Бербок на должность председателя ГА ООН
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на появившееся в СМИ сообщении о намерении правительства ФРГ предложить кандидатуру главы МИД Германии Анналену Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН. Слова Захаровой 19 марта опубликовало агентство РИА Новости
2025-03-19T09:43
2025-03-19T09:43
новости
германия
россия
запад
андрей захаров
анналена бербок
олаф шольц
оон
служба внешней разведки
сс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/05/1060120467_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_1b9007b2a70022886c22843c7171a641.jpg
Ранее немецкое информагентство DPA сообщило, что правительство Германии намерено выдвинуть главу МИД ФРГ Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН.Пару дней назад Служба внешней разведки (СВР) России обнародовала информацию о том, что Запад скрывает от своих граждан реальное лицо нацистского киевского режима. В ведомстве уточнили, что, например, федеральное правительство Германии запретило немецким СМИ показывать фото-видеоматериалы, свидетельствующие об использовании украинскими военными жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией.Журналистам, добавили в СВР, предписывается вежливо просить украинцев, "носящих нацистские флаги, знаки, форму и демонстрирующих соответствующие приветствия", на время съемок удалить "агитационные элементы".Однако правда все равно всплывает, вот один из таких примеров: "Не по нашему приглашению": в Германии открестились от гостей из "Азова"*.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что "США освободили Германию" во время Второй мировой войны. Реагируя на эти слова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Европа в целом и Берлин в частности взяли целенаправленную линию "на забвение того, кто именно заплатил самую тяжелую цену за освобождение европейского континента от коричневой чумы - это был Советский Союз". Официальный представитель Кремля также отметил, что тенденция забвения исторической правды пагубна с точки зрения возможных последствий.И такая целенаправленная линия свойственная сегодня не только отдельно взятой Германии, но и Западу в целом. Подтверждение тому - в воскресенье, 16 марта, в столице Латвии Риге при поддержке властей состоялось шествие в честь латышских легионеров СС.В Канаде - и это один из наиболее ярких примеров - чествование в парламенте Канады бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка). Общественности его представили как ветерана борьбы против русских.На самом деле Гунько оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина"* войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Подробнее по теме - в материале автора издания Украина.ру Елены Мурзиной "Внучки комендантов" и возрождение Третьего рейха в центре Европы.* Запрещенная в России экстремистская и/или террористическая организация.
https://ukraina.ru/20250202/1060748139.html
германия
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/05/1060120467_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_d9e7c2d87ab940c065df38f897f956ce.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, россия, запад, андрей захаров, анналена бербок, олаф шольц, оон, служба внешней разведки , сс
Новости, Германия, Россия, Запад, Андрей Захаров, Анналена Бербок, Олаф Шольц, ООН, Служба внешней разведки , СС

"Странно видеть внучку нациста": Захарова осудила планы выдвинуть Бербок на должность председателя ГА ООН

09:43 19.03.2025
 
Бербок
Бербок
Читать в
ДзенTelegram
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на появившееся в СМИ сообщении о намерении правительства ФРГ предложить кандидатуру главы МИД Германии Анналену Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН. Слова Захаровой 19 марта опубликовало агентство РИА Новости
"Странно будет видеть внучку нациста, которая "гордится подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи", - сказала она.
Ранее немецкое информагентство DPA сообщило, что правительство Германии намерено выдвинуть главу МИД ФРГ Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН.
Пару дней назад Служба внешней разведки (СВР) России обнародовала информацию о том, что Запад скрывает от своих граждан реальное лицо нацистского киевского режима. В ведомстве уточнили, что, например, федеральное правительство Германии запретило немецким СМИ показывать фото-видеоматериалы, свидетельствующие об использовании украинскими военными жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией.
Журналистам, добавили в СВР, предписывается вежливо просить украинцев, "носящих нацистские флаги, знаки, форму и демонстрирующих соответствующие приветствия", на время съемок удалить "агитационные элементы".
Однако правда все равно всплывает, вот один из таких примеров: "Не по нашему приглашению": в Германии открестились от гостей из "Азова"*.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что "США освободили Германию" во время Второй мировой войны. Реагируя на эти слова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Европа в целом и Берлин в частности взяли целенаправленную линию "на забвение того, кто именно заплатил самую тяжелую цену за освобождение европейского континента от коричневой чумы - это был Советский Союз". Официальный представитель Кремля также отметил, что тенденция забвения исторической правды пагубна с точки зрения возможных последствий.
И такая целенаправленная линия свойственная сегодня не только отдельно взятой Германии, но и Западу в целом. Подтверждение тому - в воскресенье, 16 марта, в столице Латвии Риге при поддержке властей состоялось шествие в честь латышских легионеров СС.
В Канаде - и это один из наиболее ярких примеров - чествование в парламенте Канады бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка). Общественности его представили как ветерана борьбы против русских.
На самом деле Гунько оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина"* войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
2 февраля, 10:49
"Канадцы несколько озадачены": чествовавший эсэсовца Трюдо отреагировал на решение ТрампаКанада повысит пошлины на товары из США в ответ на такие же действия администрации Дональда Трампа. Об этом на пресс-конференции заявил глава канадского правительства Джастин Трюдо
Подробнее по теме - в материале автора издания Украина.ру Елены Мурзиной "Внучки комендантов" и возрождение Третьего рейха в центре Европы.
* Запрещенная в России экстремистская и/или террористическая организация.
 
НовостиГерманияРоссияЗападАндрей ЗахаровАнналена БербокОлаф ШольцООНСлужба внешней разведкиСС
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:42Российский суд приговорил гражданина Украины к 26 годам за шпионаж и диверсии в ДНР
11:12Прямиком перед переговорами Путина и Трампа ВС РФ отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область
10:55Согласен, но есть уточнения: Зеленский поддержал предложение прекратить удары по энергоструктуре
10:33"Анти-Россия не станет выполнять договоренности по перемирию": Медведчук о несогласии Киева
10:13Насильно мобилизованных украинцев привозят на фронт в наручниках — Ганчев
10:00Готовиться и вооружаться: Макрон дал наставление Европе после переговоров Путина и Трампа
10:00Боец саперного батальона "Каспер": В Сирии было легче
09:58Путин спасает украинцев от Зеленского - Рогов
09:43"Странно видеть внучку нациста": Захарова осудила планы выдвинуть Бербок на должность председателя ГА ООН
09:00О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта
08:00190 лет "сахарному королю" Василию Симиренко, спонсору украинских культуртрегеров и террористов
06:40Евросоюз не стесняется. На выборах президента Румынии редеют ряды евроскептиков, зреют протесты
06:30Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу
06:20Европейский перекрёсток: метания Европы, "предотвращённый Майдан" на Балканах
06:10Семь видов преступлений, которые ВСУ совершили в Суджанском районе в отношении гражданских
06:00"Противник перешел в наступление": эксперт о новой попытке прорыва ВСУ на границе Белгородской области
05:45Женщины без опознавательных знаков: Алехин рассказал о необычных участницах атаки ВСУ на Красную Яругу
05:30"Ее придется раздергивать": эксперт раскрыл, на какие направления можно перебросить Курскую группировку
05:25Украина - в меню. Что говорят украинские политики и эксперты о переговорах Трампа и Путина
05:15"Упоротые" вдовы нацистов и любительницы "селфи": Алехин раскрыл, чем занимаются женщины в рядах ВСУ
Лента новостейМолния