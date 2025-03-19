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Готовиться и вооружаться: Макрон дал наставление Европе после переговоров Путина и Трампа

Готовиться и вооружаться: Макрон дал наставление Европе после переговоров Путина и Трампа - 19.03.2025 Украина.ру

Готовиться и вооружаться: Макрон дал наставление Европе после переговоров Путина и Трампа

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал европейские страны "скорее вооружаться". Таким заявлением 19 марта он отреагировал на переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись накануне

2025-03-19T10:00

2025-03-19T10:00

2025-03-19T11:05

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Макрон подчеркнул, что для Франции и Европы настало время "готовиться и вооружаться". Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Макрон манипулирует темой ядерного оружия и использует ее в агрессивных целях, говоря о планах перевести самолеты Rafale с гиперзвуковыми ядерными боеголовками на новую базу Люксей-ле-Бен к 2035 году.Накануне же состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Подробнее об итогах беседы лидеров государств — в публикации О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта

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новости, европа, франция, эммануэль макрон, россия, владимир путин, дональд трамп, сша, переговоры