Готовиться и вооружаться: Макрон дал наставление Европе после переговоров Путина и Трампа - 19.03.2025 Украина.ру
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Готовиться и вооружаться: Макрон дал наставление Европе после переговоров Путина и Трампа
Готовиться и вооружаться: Макрон дал наставление Европе после переговоров Путина и Трампа - 19.03.2025 Украина.ру
Готовиться и вооружаться: Макрон дал наставление Европе после переговоров Путина и Трампа
Французский президент Эмманюэль Макрон призвал европейские страны "скорее вооружаться". Таким заявлением 19 марта он отреагировал на переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись накануне
2025-03-19T10:00
2025-03-19T11:05
новости
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сша
переговоры
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Макрон подчеркнул, что для Франции и Европы настало время "готовиться и вооружаться". Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Макрон манипулирует темой ядерного оружия и использует ее в агрессивных целях, говоря о планах перевести самолеты Rafale с гиперзвуковыми ядерными боеголовками на новую базу Люксей-ле-Бен к 2035 году.Накануне же состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Подробнее об итогах беседы лидеров государств — в публикации О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта
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новости, европа, франция, эммануэль макрон, россия, владимир путин, дональд трамп, сша, переговоры
Новости, Европа, Франция, Эммануэль Макрон, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, переговоры

Готовиться и вооружаться: Макрон дал наставление Европе после переговоров Путина и Трампа

10:00 19.03.2025 (обновлено: 11:05 19.03.2025)
 
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Французский президент Эмманюэль Макрон призвал европейские страны "скорее вооружаться". Таким заявлением 19 марта он отреагировал на переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись накануне
Макрон подчеркнул, что для Франции и Европы настало время "готовиться и вооружаться".
"Мы должны продолжать защищать себя. Это выбор, который мы сделали и будем делать впредь", — написал французский президент у себя в соцсетях, уточнив, что главной "возможностью" для Франции он видит политику "сдерживания".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Макрон манипулирует темой ядерного оружия и использует ее в агрессивных целях, говоря о планах перевести самолеты Rafale с гиперзвуковыми ядерными боеголовками на новую базу Люксей-ле-Бен к 2035 году.
Накануне же состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Подробнее об итогах беседы лидеров государств — в публикации О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта
 
НовостиЕвропаФранцияЭммануэль МакронРоссияВладимир ПутинДональд ТрампСШАпереговоры
 
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