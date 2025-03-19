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190 лет "сахарному королю" Василию Симиренко, спонсору украинских культуртрегеров и террористов

190 лет "сахарному королю" Василию Симиренко, спонсору украинских культуртрегеров и террористов - 19.03.2025 Украина.ру

190 лет "сахарному королю" Василию Симиренко, спонсору украинских культуртрегеров и террористов

19 марта 1835 года родился будущий русский сахарозаводчик Василий Симиренко. Позже он стал меценатом массы украинских проектов – как в России, так и за рубежом, своего рода "украинским Саввой Морозовым" (российский "текстильный король", долгое время бывший одним из основных спонсоров большевиков)

2025-03-19T08:00

2025-03-19T08:00

2025-03-19T08:00

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Предпринимательскую жилку Василий Симиренко унаследовал от отца, бывшего крепостного Фёдора Симиренко. Тот с начала 1820-х вместе со своим тестем Михаилом Яхненко и его сыновьями арендовал мельницы, торговал хлебом, скотом и кожаными товарами, и в результате смог купить себе свободу. В 1834 году Фёдор Симиренко построил в селе Ташлык (ныне Черкасская область) первый в Российской империи песочно-рафинадный завод. Именно он стал первым из "сахарных королей" Юга России – Харитоненки и Терещенко появились позже*.Семейное имение сахарозаводчик построил в селе Млиев, где 19 марта 1835 года у него родился очередной сын – Василий. Всего в семье Фёдора Симиренко и Анастасии Яхненко родилось 22 ребёнка, но до взрослого возраста дожили лишь восемь из них, причём Василий добился самых значительных успехов.В значительной мере это было обусловлено его образованием, на которое родители денег не жалели. С юных лет Василий Симиренко оказался в одном из лучших пансионов Санкт-Петербурга, потом учился в Санкт-Петербургском технологическом институте, после чего был отправлен в Париж, в Политехническую школу, где получил диплом инженера-технолога сахарного производства.В 1840-х бизнес фирмы "Братья Яхненко и Симиренко" шёл в гору. В 1848 она построила ещё один большой сахарозавод, на этот раз – между Городищем и Млиевом, на берегу речки Ольшанка. Украинский историк Лаврентий Похилевич писал, что это предприятие было "первым по величине и внутреннему обустройству не только в губернии, но и в России". Тарас Шевченко, гостивший в Городище летом 1859 года, был в восторге от увиденного: "Батенька, что ты здесь наделал?" – говорил он Кондрату Яхненко. Приятель Шевченко Михаил Чалый, который был свидетелем этой трогательной сцены, добавляет: "и из глаз поэта покатились слёзы".Так что традицию помогать деятелям украинской культуры, которую позже разовьёт Василий Симиренко, также начал его отец с деловыми партнёрами, и старший брат Платон (последний, в частности, финансировал издание "Кобзарая" в 1860-м). Стоит отметить, что на машиностроительном заводе семейной фирмы в Млиеве, который выпускал главным образом оборудование для сахарных заводов, в 1850 году был спущен на воду первый металлический пароход для Днепра, получивший название "Украинец".Но звёздное время предпринимателей с Черкасщины – 1840-50-е годы – завершалось. "Когда Василий Федорович оканчивал парижский политехникум, целый ряд несчастливых обстоятельств свалились на дело (фирму "Братья Яхненко и Симиренко" – прим.), и оно закачалось", – вспоминал литератор Владимир Леонтович, родственник жены Василия Симиренко.1860-ые знаменовали начало нелёгких испытаний. Основатели фирмы постарели, и один за другим умирали. Стали "прессинговать" кредиторы, которые, в конечном итоге, оттеснили владельцев и создали для управления предприятиями администрацию с назначенными служащими. Спасать ситуацию позвали Василия Симиренко. В 1867 году, после шести лет неудачного "эксперимента" с управлением и смерти Фёдора Симиренко, его избрали главой администрации фирмы.Этой работе Василий Симиренко отдал шесть лет, которые сам потом называл "сизифовым трудом". Безусловно, у фирмы "Братья Яхненко и Симиренко" хватало проблем, однако и новый управляющий отдавал бизнесу далеко не все силы. Кроме того, Симиренко устроил на работу в администрацию фирмы нескольких известных киевских украинофилов: юриста Александра Кистяковского, этнографа Павла Чубинского (он только вернулся из ссылки в Архангельске), и языковеда Костя Михальчука, получившего должность бухгалтера.Именно в Городище Павел Чубинский начал сбор материалов для своих семитомных "Трудов этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край". При этом Василий Симиренко создал Чубинскому необходимые условия для научной работы. "С Василием Федоровичем живем душа в душу, – писал Павел Чубинский в одном из писем в 1870-м. – Друг без друга ничего не делаем серьёзного..."В 1873 году Василий Симиренко оставил должность главы администрации некогда семейной фирмы, и купил старый сахарный завод в Сидоровке (ныне Черкасская область). Хотя участие в управлении предприятием в Городище он все же принимал, пытаясь хоть как-то поддержать его "на плаву". Кистяковский вспоминал, как Симиренко в 1875-м хлопотал перед Министерством финансов о разрешении на ссуду для предприятия. Но палки в колеса начал ставить редактор газеты "Киевлянин" Василий Шульгин, который писал властям, что Симиренко "способствует украинофильской деятельности" и "берёт на службу украинофилов, которым и покровительствует". В результате фирма окончательно обанкротилась.Зато в Сидоровке дела у Василия Симиренко пошли хорошо. Восстановив завод и внедрив собственные запатентованные технологические разработки (в 1876-м он создал испарительный аппарат, вдвое сокращавший расход топлива на переработку сахарной свеклы, а также изобрёл новые способы вываривания сахара), расширив ассортимент производства (кроме сахара там делали ещё мармелад и пастилу), Симиренко сделал предприятие сверхприбыльным. Он превратился в мультимиллионера и одного из богатейших людей Российской империи.Естественно, что возле такого человека всегда был рой различных культурных деятелей. Тем более, что, продолжая дела рано умершего брата Платона, Василий Симиренко начал активно заниматься благотворительностью. Десятую часть своих прибылей он пообещал выделять на "украинское дело", но в действительности "десятина Симиренко" разрасталась и разрасталась, ведь жаждущие денег "мытци" слетались в Сидоровку, как пчёлы на мёд. И Симиренко практически никому не отказывал, за что заслужил у украинской публики титул "Великий Хорс" (Хорс – древнеславянское солярное божество).В Сидоровке Симиренко создал профессиональную театральную труппу, где какое-то время служили даже Михаил Старицкий и Мария Заньковецкая. Но прежде всего он щедро финансировал украинское печатное слово. Без его средств вряд ли долго продержались бы журналы "Киевская старина" (получил от Симиренко 35 тысяч рублей) и "Літературно-науковий вісник", газеты "Громадська думка", "Рада", "Киевские отклики". На средства Симиренко в 1875 году была издана работа Кистяковского "Права, по которым судится малороссийский народ", не раз финансировал он издания "Кобзаря" Шевченко.Василий Симиренко за свои деньги лечил Павла Чубинского и Александра Кистяковского, делал щедрые заказы Николаю Лысенко и его хору, поддерживал в трудную минуту Илью Шрага и Михаила Коцюбинского. Из его кармана платились гонорары авторам многих украинских изданий. Симиренко также помогал Михаилу Драгоманову в эмиграции в Швейцарии и выделил ему средства на типографию, подарил 100 тысяч рублей золотом на здание для Научного общества имени Шевченко во Львове, финансово поддерживал издание в Вене газет Ukrainische Rundschau и Ruthenische Revue.В течение многих лет Симиренко материально помогал украинскому кружку в Киевской семинарии, что позволило студентам содержать библиотеку и конспиративную квартиру. Хотя прямой поддержки политической деятельности меценат чурался, в его биографии есть финансирование террористов: он выделил 500 рублей группе эсеров, которая в июле 1904 года убила министра внутренних дел Российский империи Вячеслава Плеве."Самый выдающийся, самый искренний украинец среди так называемых буржуев, который увлекался украинским делом не только до глубины своей искренней души, но и до глубины своего кармана", – писал о нём позже один из инициаторов создания Центральной Рады Евгений Чикаленко, которого также финансово поддерживал Василий Симиренко. Сам же меценат постоянно подчёркивал, что делает лишь то, к чему имеет способности. "А зачем бы я силился так зарабатывать? Если бы для Украины не были нужны деньги, я бы столько не работал", – говорил он Леонтовичу.Не имея детей, Василий Симиренко по совету приятеля профессора Владимира Антоновича составил завещание, в котором всё имущество, которое оценивалось до 10 миллионов рублей, оставлял в пользование жене Софии Ивановне. После её смерти оно должно было пойти на "украинские дела" по распоряжению комитета, собственностью которого становилось. Членами комитета были Владимир Антонович, Николай Лысенко, Владимир Науменко, Лев Симиренко (племянник), Леонид Смоленский и Илья Шраг. Позже в комитет привлекли Владимира Леонтовича, Михаила Грушевского, Петра Стебницкого и Евгения Чикаленко.Когда наступил бурный 1905 год, Василий Федорович сдал свой завод в аренду и перебрался жить в Киев, в дом на улице Трёхсвятительской, 23 (в настоящее время – Десятинная, 9). Здесь Василий Федорович прожил ещё десять лет, и умер в тревогах и душевном беспокойстве в декабре 1915 года, во время Первой мировой войны. В этом доме после смерти супруги Симиренко должно было разместиться Украинское научное общество, и когда Софии Ивановны не стало в 1924-м, его передали Академии наук УССР.Однако в 1934 году, когда столицу Советской Украины перенесли из Харькова в Киев, дом сделали партийным "спецособняком". Примечательно, что во время немецкой оккупации в 1941-1943 здесь располагался Союз украинских писателей с Еленой Телигой во главе. Ныне в доме Василия Симиренко находится посольство Великобритании, лишь в конце 1990-х на нём установлена мемориальная доска в память о предпринимателе и меценате.Улицы имени Василия Симиренко в Киеве нет до сих пор. Сколько осталось существующей с 1981 года на киевской Южной Борщаговке улице имени его племянника, селекционера Льва Платоновича Симиренко, сказать сложно. Он теперь считается на Украине "русским учёным", и выведенный им на Черкасщине сорт яблок "Ренет Симиренко" (или просто "симиренко") в украинских магазинах всё чаще переименовывают в "яблоки школьные".* По тем временам производство сахара было сверхприбыльным бизнесом. До этого он в товарных количествах производился только в Америке – из тростника и меда. Сахар же нужен был не только для непосредственного потребления, но и для производства алкоголя.Историческая часть Киева почти вся построена в основе своей за сахарные деньги.

https://ukraina.ru/20240430/1045695044.html

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