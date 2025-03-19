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Насильно мобилизованных украинцев привозят на фронт в наручниках — Ганчев
Насильно мобилизованных украинцев привозят на фронт в наручниках — Ганчев - 19.03.2025 Украина.ру
Насильно мобилизованных украинцев привозят на фронт в наручниках — Ганчев
Военнослужащих ВСУ, которые были насильно мобилизованы, привозят на передовую в наручниках, чтобы избежать дезертирства. Об этом 19 марта рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. Его слова опубликовало издание "Российская газета"
2025-03-19T10:13
2025-03-19T10:13
2025-03-19T10:13
новости
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
всу
мобилизация
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По словам Ганчева, в украинских войсках распространена практика дезертирства за взятку. Ее сумма может достигать пяти тысяч долларов.Он также отметил, что оружие мобилизованным выдают только по прибытии на фронт, когда деваться им уже некуда.Накануне же Ганчев заявил, что ВСУ "устраивают беспредел" в отношении мирных жителей Харьковской области при отступлении с позиций. "Если говорить о массовых захоронениях, то пока три захоронения, где нашли 17 мирных жителей", — уточнил он.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, всу, мобилизация
Новости, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация
Насильно мобилизованных украинцев привозят на фронт в наручниках — Ганчев
Военнослужащих ВСУ, которые были насильно мобилизованы, привозят на передовую в наручниках, чтобы избежать дезертирства. Об этом 19 марта рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. Его слова опубликовало издание "Российская газета"
По словам Ганчева, в украинских войсках распространена практика дезертирства за взятку. Ее сумма может достигать пяти тысяч долларов.
"Если за человеком бегали и насильно ловили на улице, то его надо еще довезти, чтобы он не сбежал по пути. Конечно, их привозят практически до самого "передка" в наручниках", — заявил он.
Он также отметил, что оружие мобилизованным выдают только по прибытии на фронт, когда деваться им уже некуда.
Накануне же Ганчев заявил, что ВСУ "устраивают беспредел" в отношении мирных жителей Харьковской области при отступлении с позиций. "Если говорить о массовых захоронениях, то пока три захоронения, где нашли 17 мирных жителей", — уточнил он.