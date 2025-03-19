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Насильно мобилизованных украинцев привозят на фронт в наручниках — Ганчев

Насильно мобилизованных украинцев привозят на фронт в наручниках — Ганчев - 19.03.2025 Украина.ру

Насильно мобилизованных украинцев привозят на фронт в наручниках — Ганчев

Военнослужащих ВСУ, которые были насильно мобилизованы, привозят на передовую в наручниках, чтобы избежать дезертирства. Об этом 19 марта рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. Его слова опубликовало издание "Российская газета"

2025-03-19T10:13

2025-03-19T10:13

2025-03-19T10:13

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мобилизация

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По словам Ганчева, в украинских войсках распространена практика дезертирства за взятку. Ее сумма может достигать пяти тысяч долларов.Он также отметил, что оружие мобилизованным выдают только по прибытии на фронт, когда деваться им уже некуда.Накануне же Ганчев заявил, что ВСУ "устраивают беспредел" в отношении мирных жителей Харьковской области при отступлении с позиций. "Если говорить о массовых захоронениях, то пока три захоронения, где нашли 17 мирных жителей", — уточнил он.

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новости, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, всу, мобилизация