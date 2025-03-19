Путин спасает украинцев от Зеленского - Рогов - 19.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250319/1061892729.html
Путин спасает украинцев от Зеленского - Рогов
Путин спасает украинцев от Зеленского - Рогов - 19.03.2025 Украина.ру
Путин спасает украинцев от Зеленского - Рогов
Требование российского лидера Владимира Путина остановить принудительную мобилизацию в ВСУ является шагом по спасению украинского народа от режима Владимира Зеленского. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2025-03-19T09:58
2025-03-19T09:58
новости
россия
сша
москва
владимир зеленский
дональд трамп
владимир рогов
вооруженные силы украины
cnn
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0e/1061793129_40:0:1259:686_1920x0_80_0_0_7238cd52207a633c7f74f59d9ea19fd6.jpg
Он подчеркнул, что полное прекращение мобилизации станет одной из гарантий, что ВСУ не используют перемирие для пополнения своих подразделений и подготовки к новому этапу эскалации.Накануне вечером состоялся рекордный по длительности телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он длился около 2,5 часов. Американский телеканал CNN написал, что общение прошло "очень хорошо", а глава США назвал разговор замечательным.В ходе этого диалога лидер РФ подтвердил приверженность Москвы к мирному разрешению конфликта на Украине, однако подчеркнул, что урегулирование должно учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности.Глава РФ поддержал идею Трампа о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней, а также подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления развединформации Киеву. Также глава РФ заявил Трампу о необходимости остановить мобилизацию Украины и перевооружение ВСУ в случае перемирия.Стороны условились на продолжение диалога двух стран уже в предстоящее воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии. Автор издания Ураина.ру Марина Полякова рассказала подробно О чем договорились Путин и Трамп, и зачем Зеленского записали на повторные "процедуры".
россия
сша
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0e/1061793129_0:0:1390:1042_1920x0_80_0_0_1435e2f43138965bbd0b09d1fef7c6a8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, москва, владимир зеленский, дональд трамп, владимир рогов, вооруженные силы украины, cnn
Новости, Россия, США, Москва, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, CNN

Путин спасает украинцев от Зеленского - Рогов

09:58 19.03.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Встреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Требование российского лидера Владимира Путина остановить принудительную мобилизацию в ВСУ является шагом по спасению украинского народа от режима Владимира Зеленского. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
"Президент России, требуя остановить насильственную мобилизацию на территории, подконтрольной режиму Зеленского, сделал серьезный шаг по спасению тысяч жизней граждан Украины, которых отлавливают на улицах для отправки на фронт на верную смерть. Украинский народ должен понимать, кто о них заботится, в отличие от Зеленского", - сказал Рогов в комментарии агентству РИА Новости.
Он подчеркнул, что полное прекращение мобилизации станет одной из гарантий, что ВСУ не используют перемирие для пополнения своих подразделений и подготовки к новому этапу эскалации.
Накануне вечером состоялся рекордный по длительности телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он длился около 2,5 часов. Американский телеканал CNN написал, что общение прошло "очень хорошо", а глава США назвал разговор замечательным.
В ходе этого диалога лидер РФ подтвердил приверженность Москвы к мирному разрешению конфликта на Украине, однако подчеркнул, что урегулирование должно учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности.
Глава РФ поддержал идею Трампа о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней, а также подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления развединформации Киеву. Также глава РФ заявил Трампу о необходимости остановить мобилизацию Украины и перевооружение ВСУ в случае перемирия.
Стороны условились на продолжение диалога двух стран уже в предстоящее воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии. Автор издания Ураина.ру Марина Полякова рассказала подробно О чем договорились Путин и Трамп, и зачем Зеленского записали на повторные "процедуры".
 
НовостиРоссияСШАМоскваВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир РоговВооруженные силы УкраиныCNN
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:42Российский суд приговорил гражданина Украины к 26 годам за шпионаж и диверсии в ДНР
11:12Прямиком перед переговорами Путина и Трампа ВС РФ отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область
10:55Согласен, но есть уточнения: Зеленский поддержал предложение прекратить удары по энергоструктуре
10:33"Анти-Россия не станет выполнять договоренности по перемирию": Медведчук о несогласии Киева
10:13Насильно мобилизованных украинцев привозят на фронт в наручниках — Ганчев
10:00Готовиться и вооружаться: Макрон дал наставление Европе после переговоров Путина и Трампа
10:00Боец саперного батальона "Каспер": В Сирии было легче
09:58Путин спасает украинцев от Зеленского - Рогов
09:43"Странно видеть внучку нациста": Захарова осудила планы выдвинуть Бербок на должность председателя ГА ООН
09:00О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта
08:00190 лет "сахарному королю" Василию Симиренко, спонсору украинских культуртрегеров и террористов
06:40Евросоюз не стесняется. На выборах президента Румынии редеют ряды евроскептиков, зреют протесты
06:30Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу
06:20Европейский перекрёсток: метания Европы, "предотвращённый Майдан" на Балканах
06:10Семь видов преступлений, которые ВСУ совершили в Суджанском районе в отношении гражданских
06:00"Противник перешел в наступление": эксперт о новой попытке прорыва ВСУ на границе Белгородской области
05:45Женщины без опознавательных знаков: Алехин рассказал о необычных участницах атаки ВСУ на Красную Яругу
05:30"Ее придется раздергивать": эксперт раскрыл, на какие направления можно перебросить Курскую группировку
05:25Украина - в меню. Что говорят украинские политики и эксперты о переговорах Трампа и Путина
05:15"Упоротые" вдовы нацистов и любительницы "селфи": Алехин раскрыл, чем занимаются женщины в рядах ВСУ
Лента новостейМолния