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Путин спасает украинцев от Зеленского - Рогов

Путин спасает украинцев от Зеленского - Рогов - 19.03.2025 Украина.ру

Путин спасает украинцев от Зеленского - Рогов

Требование российского лидера Владимира Путина остановить принудительную мобилизацию в ВСУ является шагом по спасению украинского народа от режима Владимира Зеленского. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

2025-03-19T09:58

2025-03-19T09:58

2025-03-19T09:58

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Он подчеркнул, что полное прекращение мобилизации станет одной из гарантий, что ВСУ не используют перемирие для пополнения своих подразделений и подготовки к новому этапу эскалации.Накануне вечером состоялся рекордный по длительности телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он длился около 2,5 часов. Американский телеканал CNN написал, что общение прошло "очень хорошо", а глава США назвал разговор замечательным.В ходе этого диалога лидер РФ подтвердил приверженность Москвы к мирному разрешению конфликта на Украине, однако подчеркнул, что урегулирование должно учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности.Глава РФ поддержал идею Трампа о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней, а также подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления развединформации Киеву. Также глава РФ заявил Трампу о необходимости остановить мобилизацию Украины и перевооружение ВСУ в случае перемирия.Стороны условились на продолжение диалога двух стран уже в предстоящее воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии. Автор издания Ураина.ру Марина Полякова рассказала подробно О чем договорились Путин и Трамп, и зачем Зеленского записали на повторные "процедуры".

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новости, россия, сша, москва, владимир зеленский, дональд трамп, владимир рогов, вооруженные силы украины, cnn