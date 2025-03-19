Путин спасает украинцев от Зеленского - Рогов
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
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Требование российского лидера Владимира Путина остановить принудительную мобилизацию в ВСУ является шагом по спасению украинского народа от режима Владимира Зеленского. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
"Президент России, требуя остановить насильственную мобилизацию на территории, подконтрольной режиму Зеленского, сделал серьезный шаг по спасению тысяч жизней граждан Украины, которых отлавливают на улицах для отправки на фронт на верную смерть. Украинский народ должен понимать, кто о них заботится, в отличие от Зеленского", - сказал Рогов в комментарии агентству РИА Новости.
Он подчеркнул, что полное прекращение мобилизации станет одной из гарантий, что ВСУ не используют перемирие для пополнения своих подразделений и подготовки к новому этапу эскалации.
Накануне вечером состоялся рекордный по длительности телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он длился около 2,5 часов. Американский телеканал CNN написал, что общение прошло "очень хорошо", а глава США назвал разговор замечательным.
Глава РФ поддержал идею Трампа о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней, а также подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления развединформации Киеву. Также глава РФ заявил Трампу о необходимости остановить мобилизацию Украины и перевооружение ВСУ в случае перемирия.
Стороны условились на продолжение диалога двух стран уже в предстоящее воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии. Автор издания Ураина.ру Марина Полякова рассказала подробно О чем договорились Путин и Трамп, и зачем Зеленского записали на повторные "процедуры".