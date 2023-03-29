https://ukraina.ru/20230329/1044783782.html

Спецпроект

Спецпроект - 29.03.2023 Украина.ру

Спецпроект

Мультимедийная конференция: Рейдерский захват Лавры. Власти Украины попирают права верующих

2023-03-29T06:38

2023-03-29T06:38

2023-03-29T06:40

новости

украинское досье

украина

верующие

киево-печерская лавра

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Начало 31 марта в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Монахам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры предписано освободить её территорию. Верующие возмущены. На территории Лавры продолжается молитвенное стояние православных граждан. Власти Киева сделали ещё один шаг к ликвидации всех традиционных связей с Россией.Участники:- депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Михаил ДЕЛЯГИН;- политолог Ростислав ИЩЕНКО;- политический аналитик Олег ХАВИЧ;- протоиерей Василий Гелеван, штатный священник Храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках;- начальник отдела по работе с религиозными организациями Запорожской ВГА Артем ШАРЛАЙ (онлайн)Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украинское досье, украина, верующие, киево-печерская лавра