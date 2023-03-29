Спецпроект - 29.03.2023 Украина.ру
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Спецпроект
Спецпроект - 29.03.2023 Украина.ру
Спецпроект
Мультимедийная конференция: Рейдерский захват Лавры. Власти Украины попирают права верующих
2023-03-29T06:38
2023-03-29T06:40
новости
украинское досье
украина
верующие
киево-печерская лавра
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Начало 31 марта в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Монахам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры предписано освободить её территорию. Верующие возмущены. На территории Лавры продолжается молитвенное стояние православных граждан. Власти Киева сделали ещё один шаг к ликвидации всех традиционных связей с Россией.Участники:- депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Михаил ДЕЛЯГИН;- политолог Ростислав ИЩЕНКО;- политический аналитик Олег ХАВИЧ;- протоиерей Василий Гелеван, штатный священник Храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках;- начальник отдела по работе с религиозными организациями Запорожской ВГА Артем ШАРЛАЙ (онлайн)Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украинское досье, украина, верующие, киево-печерская лавра
Новости, Украинское Досье, Украина, верующие, Киево-Печерская лавра

Спецпроект

06:38 29.03.2023 (обновлено: 06:40 29.03.2023)
 
© Украина.руУкраинское досье. Рейдерский захват Лавры. Власти Украины попирают права верующих
Украинское досье. Рейдерский захват Лавры. Власти Украины попирают права верующих - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Украина.ру
Читать в
Мультимедийная конференция: Рейдерский захват Лавры. Власти Украины попирают права верующих
Начало 31 марта в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
Монахам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры предписано освободить её территорию. Верующие возмущены. На территории Лавры продолжается молитвенное стояние православных граждан. Власти Киева сделали ещё один шаг к ликвидации всех традиционных связей с Россией.
Участники:
- депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Михаил ДЕЛЯГИН;
- политолог Ростислав ИЩЕНКО;
- политический аналитик Олег ХАВИЧ;
- протоиерей Василий Гелеван, штатный священник Храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках;
- начальник отдела по работе с религиозными организациями Запорожской ВГА Артем ШАРЛАЙ (онлайн)
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
 
НовостиУкраинское ДосьеУкраинаверующиеКиево-Печерская лавра
 
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Главный редактор: Хисамов И.А.
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