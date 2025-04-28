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Польша и США обсудили обеспечение Украины американским СПГ

Польша и США обсудили обеспечение Украины американским СПГ - 28.04.2025 Украина.ру

Польша и США обсудили обеспечение Украины американским СПГ

Украина в теории может потреблять сжиженный природный газ (СПГ) из США транзитом через Польшу. Об этом по итогам переговоров с министром энергетики США Крисом Райтом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск

2025-04-28T13:56

2025-04-28T13:56

2025-04-28T13:56

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Правительство Польши обсудило с Минэнерго США теоретическую возможность поставок американского СПГ для удовлетворения потребностей Украины, сообщил Туск. Он напомнил, что Польша является одним из крупнейших инвесторов в газовую инфраструктуру и импортером газа из США."Мы об этом разговаривали - обеспечить Украину газом благодаря нашему американо-польскому сотрудничеству, и не доплачивать за это", - сказал Туске в общении с прессой по итогам переговоров с главой Минэнерго США.В 2024 году руководство Украины заблокировало транзит российского газа потребителям Евросоюза, у которых формально выкупало их газ российского происхождения. До этого украинское руководство заявило о полном отказе от закупок газа в России.ЕС кредитует закупки газа правительством Украины за счёт средств "замороженных" ("заблокированных") российских активов, которые руководство России считает украденными у неё деньгами. Из этих же источников Еврокомиссия оплачивает поставки оружия на Украину. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Владимир Зеленский неоднократно заявляли о желании заполучить все российские активы на Западе, а не только доходы от этих активов (граждан и юрлиц).Актуальное интервью на эту тему: Почему Европа может быть заинтересована в ликвидации Украины? Ищенко о решении проблемы с газом

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новости, украина, сша, польша, денис шмыгаль, владимир зеленский, минэнерго, ес, украина-ес, российский газ, сжиженный природный газ, спг, энергетика