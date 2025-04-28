Польша и США обсудили обеспечение Украины американским СПГ - 28.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250428/polsha-i-ssha-obsudili-obespechenie-ukrainy-amerikanskim-spg-1062802787.html
Польша и США обсудили обеспечение Украины американским СПГ
Польша и США обсудили обеспечение Украины американским СПГ - 28.04.2025 Украина.ру
Польша и США обсудили обеспечение Украины американским СПГ
Украина в теории может потреблять сжиженный природный газ (СПГ) из США транзитом через Польшу. Об этом по итогам переговоров с министром энергетики США Крисом Райтом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск
2025-04-28T13:56
2025-04-28T13:56
новости
украина
сша
польша
денис шмыгаль
владимир зеленский
минэнерго
ес
украина-ес
российский газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102787/63/1027876356_315:0:1668:761_1920x0_80_0_0_9de4b9d8c51523a0d2b043a747f8042f.jpg
Правительство Польши обсудило с Минэнерго США теоретическую возможность поставок американского СПГ для удовлетворения потребностей Украины, сообщил Туск. Он напомнил, что Польша является одним из крупнейших инвесторов в газовую инфраструктуру и импортером газа из США."Мы об этом разговаривали - обеспечить Украину газом благодаря нашему американо-польскому сотрудничеству, и не доплачивать за это", - сказал Туске в общении с прессой по итогам переговоров с главой Минэнерго США.В 2024 году руководство Украины заблокировало транзит российского газа потребителям Евросоюза, у которых формально выкупало их газ российского происхождения. До этого украинское руководство заявило о полном отказе от закупок газа в России.ЕС кредитует закупки газа правительством Украины за счёт средств "замороженных" ("заблокированных") российских активов, которые руководство России считает украденными у неё деньгами. Из этих же источников Еврокомиссия оплачивает поставки оружия на Украину. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Владимир Зеленский неоднократно заявляли о желании заполучить все российские активы на Западе, а не только доходы от этих активов (граждан и юрлиц).Актуальное интервью на эту тему: Почему Европа может быть заинтересована в ликвидации Украины? Ищенко о решении проблемы с газом
украина
сша
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102787/63/1027876356_484:0:1499:761_1920x0_80_0_0_1955ee2c7f9d89fa43dd838fb4901282.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, польша, денис шмыгаль, владимир зеленский, минэнерго, ес, украина-ес, российский газ, сжиженный природный газ, спг, энергетика
Новости, Украина, США, Польша, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Минэнерго, ЕС, Украина-ЕС, российский газ, сжиженный природный газ, СПГ, энергетика

Польша и США обсудили обеспечение Украины американским СПГ

13:56 28.04.2025
 
© globalenergymegatrend.comамериканская компания Louisiana Natural Gas Exports спг
американская компания Louisiana Natural Gas Exports спг
© globalenergymegatrend.com
Читать в
ДзенTelegram
Украина в теории может потреблять сжиженный природный газ (СПГ) из США транзитом через Польшу. Об этом по итогам переговоров с министром энергетики США Крисом Райтом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск
Правительство Польши обсудило с Минэнерго США теоретическую возможность поставок американского СПГ для удовлетворения потребностей Украины, сообщил Туск. Он напомнил, что Польша является одним из крупнейших инвесторов в газовую инфраструктуру и импортером газа из США.
"Мы об этом разговаривали - обеспечить Украину газом благодаря нашему американо-польскому сотрудничеству, и не доплачивать за это", - сказал Туске в общении с прессой по итогам переговоров с главой Минэнерго США.
В 2024 году руководство Украины заблокировало транзит российского газа потребителям Евросоюза, у которых формально выкупало их газ российского происхождения. До этого украинское руководство заявило о полном отказе от закупок газа в России.
ЕС кредитует закупки газа правительством Украины за счёт средств "замороженных" ("заблокированных") российских активов, которые руководство России считает украденными у неё деньгами. Из этих же источников Еврокомиссия оплачивает поставки оружия на Украину. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Владимир Зеленский неоднократно заявляли о желании заполучить все российские активы на Западе, а не только доходы от этих активов (граждан и юрлиц).
Актуальное интервью на эту тему: Почему Европа может быть заинтересована в ликвидации Украины? Ищенко о решении проблемы с газом
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАПольшаДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийМинэнергоЕСУкраина-ЕСроссийский газсжиженный природный газСПГэнергетика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:21"Чёрный лебедь" для Запада: корейские солдаты воюют за Россию
14:19Боеспособна ли армия Германии сейчас и готовы ли немцы идти на войну с Россией — Камкин
14:15Сырский придумывает, как заманить в ВСУ подростков
14:11Евгений Ким: КНДР помогла освободить Курскую область от ВСУ и послала сигнал реваншистам в Южной Корее
14:03О крыльях бабочки
14:01Украина за неделю. Тайная стратегия Зеленского и Трампа, бесславный конец курской авантюры
13:56Польша и США обсудили обеспечение Украины американским СПГ
13:55Украинские модели OnlyFans не хотят платить налоги
13:53Кремль указал на эффективность договора России и КНДР
13:17Харьковская Каменка освобождена, суточные потери ВСУ превысили тысячу солдат: фронтовая сводка
13:11СК РФ расследует гибель и ранения мирных жителей в Брянске из-за атаки ВСУ
13:05Боевое братство с КНДР, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 апреля
13:03СК РФ расследует минирование украинской армией Курской области в террористических целях
12:39"Все кончено": конгрессмен США эмоционально отреагировала на встречу Трампа и Зеленского в Ватикане
12:31Киев отреагировал на переговоры Москвы с Вашингтоном усилением обстрелов – МИД РФ
12:13О сокрушительном ударе России, который приведёт к капитуляции ВСУ — Широкорад
12:10Будет ли у киевского режима свой Нюрнберг? Мирошник ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру
12:05Жизнь продолжается. С Богом!
12:00Януковича на Украине снова заочно приговорили к лишению свободы
11:42Россия готова к миру, но готова ли Украина? Киселев о том, как Зеленский срывает переговорный процесс
Лента новостейМолния