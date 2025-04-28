Украинские модели OnlyFans не хотят платить налоги - 28.04.2025 Украина.ру
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Украинские модели OnlyFans не хотят платить налоги
Украинские модели OnlyFans не хотят платить налоги - 28.04.2025 Украина.ру
Украинские модели OnlyFans не хотят платить налоги
Более пяти тысяч украинских моделей популярного сервиса интимных услуг OnlyFans а 2020-2022 годы заработали не менее 111 миллионов долларов (примерно девять миллиардов рублей) на контенте для взрослых. При этом многие из них налоги платить отказываются. Такое заявление 28 апреля сделал глава украинской налоговой Руслан Кравченко
2025-04-28T13:55
2025-04-28T13:55
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дубай
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ярослав железняк
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налоги
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В декабре прошлого года председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов Даниил Гетманцев хвастался, что 350 украинских моделей популярного сервиса интимных услуг OnlyFans задекларировали 305,4 млн гривен дохода (на тот момент - чуть больше 750 млн рублей) и уплатили 59 млн гривен (145 млн рублей) налога на доходы и военного сбора.Он оговорился, что не все девушки оплатили свои "интимные" налоги вовремя, но согласился, что их можно простить, а также посоветовал впредь не делать таких ошибок.Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк подчеркнул, что порнография в стране давно легализована и возмутился, что украинские порномодели не торопятся пополнять государственную казну.По его информации, только на OnlyFans работают порядка пяти тысяч граждан Украины, и за 2020-2022 годы они заработали почти 123 млн долларов (примерно 12 млрд рублей): Депутат Рады посчитал доходы украинских порномоделей. И захотел долю.Между тем, судьба украинских моделей OnlyFans порой становится достоянием общественности как очень незавидная: В Дубае нашли искалеченную украинскую модель, работавшую на российского иноагента.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, дубай, кравченко, ярослав железняк, верховная рада, рада, налоги
Новости, Украина, Дубай, Кравченко, Ярослав Железняк, Верховная Рада, Рада, налоги

Украинские модели OnlyFans не хотят платить налоги

13:55 28.04.2025
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
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Более пяти тысяч украинских моделей популярного сервиса интимных услуг OnlyFans а 2020-2022 годы заработали не менее 111 миллионов долларов (примерно девять миллиардов рублей) на контенте для взрослых. При этом многие из них налоги платить отказываются. Такое заявление 28 апреля сделал глава украинской налоговой Руслан Кравченко
"Плательщики оспаривают в административном и судебном порядке начисленные им налоги. Сумма долга по результатам проверок составляет 14,7 миллионов гривен (порядка 29 миллионов рублей. - Ред.). Общая сумма выплаченного дохода этим физическим лицам - 111 миллионов долларов", - возмутился Кравченко.
В декабре прошлого года председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов Даниил Гетманцев хвастался, что 350 украинских моделей популярного сервиса интимных услуг OnlyFans задекларировали 305,4 млн гривен дохода (на тот момент - чуть больше 750 млн рублей) и уплатили 59 млн гривен (145 млн рублей) налога на доходы и военного сбора.
Он оговорился, что не все девушки оплатили свои "интимные" налоги вовремя, но согласился, что их можно простить, а также посоветовал впредь не делать таких ошибок.
Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк подчеркнул, что порнография в стране давно легализована и возмутился, что украинские порномодели не торопятся пополнять государственную казну.
По его информации, только на OnlyFans работают порядка пяти тысяч граждан Украины, и за 2020-2022 годы они заработали почти 123 млн долларов (примерно 12 млрд рублей): Депутат Рады посчитал доходы украинских порномоделей. И захотел долю.
Между тем, судьба украинских моделей OnlyFans порой становится достоянием общественности как очень незавидная: В Дубае нашли искалеченную украинскую модель, работавшую на российского иноагента.
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