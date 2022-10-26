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В Харьковской области уничтожен узел связи ВСУ – Минобороны РФ

В Харьковской области уничтожен узел связи ВСУ – Минобороны РФ - 26.10.2022 Украина.ру

В Харьковской области уничтожен узел связи ВСУ – Минобороны РФ

В Харьковской области уничтожен узел связи украинских войск, сообщает 26 октября Минобороны России

2022-10-26T13:04

2022-10-26T13:04

2022-10-26T13:04

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Местные власти пока не сообщали об ударах по критической инфраструктуре.Кроме того, в Минобороны заявили о поражении нефтехранилища для группировки ВСУ в Донбассе в Днепропетровской области.Губернатор региона Валентин Резниченко ночью сообщал о ракете, сбитой на подлете к Днепру (Днепропетровску).По его словам, пытаясь сбить ракету за городом, ПВО ошиблось и обломки упали на автозаправку. Два человека погибли, трое ранены.Также в районах населенных пунктов Артемовск Донецкой Народной Республики и Константиновка Запорожской области ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены два пункта управления ВСУ, сообщили в российском военном ведомстве.

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новости, харьков, харьковская область, минобороны рф, всу, спецоперация