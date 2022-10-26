https://ukraina.ru/20221026/1040153438.html
В Харьковской области уничтожен узел связи ВСУ – Минобороны РФ
В Харьковской области уничтожен узел связи ВСУ – Минобороны РФ - 26.10.2022 Украина.ру
В Харьковской области уничтожен узел связи ВСУ – Минобороны РФ
В Харьковской области уничтожен узел связи украинских войск, сообщает 26 октября Минобороны России
2022-10-26T13:04
2022-10-26T13:04
2022-10-26T13:04
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Местные власти пока не сообщали об ударах по критической инфраструктуре.Кроме того, в Минобороны заявили о поражении нефтехранилища для группировки ВСУ в Донбассе в Днепропетровской области.Губернатор региона Валентин Резниченко ночью сообщал о ракете, сбитой на подлете к Днепру (Днепропетровску).По его словам, пытаясь сбить ракету за городом, ПВО ошиблось и обломки упали на автозаправку. Два человека погибли, трое ранены.Также в районах населенных пунктов Артемовск Донецкой Народной Республики и Константиновка Запорожской области ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены два пункта управления ВСУ, сообщили в российском военном ведомстве.
https://ukraina.ru/20221026/1040152075.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьков, харьковская область, минобороны рф, всу, спецоперация
Новости, Харьков, Харьковская область, Минобороны РФ, ВСУ, Спецоперация
В Харьковской области уничтожен узел связи ВСУ – Минобороны РФ
В Харьковской области уничтожен узел связи украинских войск, сообщает 26 октября Минобороны России
Местные власти пока не сообщали об ударах по критической инфраструктуре.
Кроме того, в Минобороны заявили о поражении нефтехранилища для группировки ВСУ в Донбассе в Днепропетровской области.
Губернатор региона Валентин Резниченко ночью сообщал о ракете, сбитой на подлете к Днепру (Днепропетровску).
По его словам, пытаясь сбить ракету за городом, ПВО ошиблось и обломки упали на автозаправку. Два человека погибли, трое ранены.
Также в районах населенных пунктов Артемовск Донецкой Народной Республики и Константиновка Запорожской области ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены два пункта управления ВСУ, сообщили в российском военном ведомстве.