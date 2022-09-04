Парламентарий о том, сколько наворовал Зеленский и почему он смертник - 04.09.2022 Украина.ру
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Парламентарий о том, сколько наворовал Зеленский и почему он смертник
Парламентарий о том, сколько наворовал Зеленский и почему он смертник - 04.09.2022 Украина.ру
Парламентарий о том, сколько наворовал Зеленский и почему он смертник
Эти люди на Украине не живут, с Украиной их мало что связывает, они находятся в этом проекте под названием "Украина" чисто технически, они здесь деньги зарабатывают - заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
2022-09-04T05:00
2022-09-04T05:00
украина
россия 24
спецоперация
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По мнению крымского спикера, Зеленский наворовал 1.4 миллиарда долларов за счет западной помощи, вся украинская власть этим занималась все время, но он видит, что отработанная схема на нём заканчивается, потому и готов на все тяжкие, как и его окружение, этим они опасны.Если нужно завтра взорвать атомную бомбу, если бы она у них была, они бы это сделали, не сомневаясь и рассказали бы свою версию, по которой они не виноваты - говорит политик.Мы в Крыму этот их облик, так сказать "украинца Последнего дня", уловили ещё восемь лет назад, и все 2.5 миллиона крымчан мгновенно и дружно отшатнулись от этой обезумевшей публики, это нечто нечеловеческое, и пока этого зверя не убить в полном смысле этого слова, нельзя чувствовать себя в безопасности - добавил Владимир Константинов. Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html
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украина, россия 24, спецоперация, запорожская аэс, владимир зеленский, владимир константинов, аэс, чернобыльская аэс, новости
Украина, Россия 24, Спецоперация, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, АЭС, Чернобыльская АЭС, Новости

Парламентарий о том, сколько наворовал Зеленский и почему он смертник

05:00 04.09.2022
 
© YouTube / скриншот видео "Слуга народа"
- РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© YouTube / скриншот видео "Слуга народа"
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Эти люди на Украине не живут, с Украиной их мало что связывает, они находятся в этом проекте под названием "Украина" чисто технически, они здесь деньги зарабатывают - заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
По мнению крымского спикера, Зеленский наворовал 1.4 миллиарда долларов за счет западной помощи, вся украинская власть этим занималась все время, но он видит, что отработанная схема на нём заканчивается, потому и готов на все тяжкие, как и его окружение, этим они опасны.
Представители киевского режима сегодня являются смертниками, поскольку проект под названием "Украина" закрывается. Они всё сделали, чтобы отрезать пути к отступлению и компромиссу, как им старшие товарищи указали. Если они эту ситуацию проиграют в полном объёме, они смертники. Кому нужен Зеленский или его окружение без Украины? Никому, он слишком много знает. Путей отступления у него нет.
Владимир Константинов
Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым
Если нужно завтра взорвать атомную бомбу, если бы она у них была, они бы это сделали, не сомневаясь и рассказали бы свою версию, по которой они не виноваты - говорит политик.
Мы в Крыму этот их облик, так сказать "украинца Последнего дня", уловили ещё восемь лет назад, и все 2.5 миллиона крымчан мгновенно и дружно отшатнулись от этой обезумевшей публики, это нечто нечеловеческое, и пока этого зверя не убить в полном смысле этого слова, нельзя чувствовать себя в безопасности - добавил Владимир Константинов.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Владимир Константинов
Вчера, 10:57
Владимир Константинов о пользе МАГАТЭ, крымских чиновниках на фронте и взятии Николаева и Одессы
 
УкраинаРоссия 24СпецоперацияЗапорожская АЭСВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновАЭСЧернобыльская АЭСНовости
 
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05:30Владимир Константинов о том, откуда взялся крымский патриотизм
05:15Глава крымского парламента о том, зачем Крыму освобождение Николаева и Одессы
05:00Парламентарий о том, сколько наворовал Зеленский и почему он смертник
04:45МАГАТЭ смотрят на нас, как на папуасов и будут уговаривать отдать станцию - Председатель Госсовета Крыма
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