https://ukraina.ru/20220904/1038420511.html

Парламентарий о том, сколько наворовал Зеленский и почему он смертник

Парламентарий о том, сколько наворовал Зеленский и почему он смертник - 04.09.2022 Украина.ру

Парламентарий о том, сколько наворовал Зеленский и почему он смертник

Эти люди на Украине не живут, с Украиной их мало что связывает, они находятся в этом проекте под названием "Украина" чисто технически, они здесь деньги зарабатывают - заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.

2022-09-04T05:00

2022-09-04T05:00

2022-09-04T05:00

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По мнению крымского спикера, Зеленский наворовал 1.4 миллиарда долларов за счет западной помощи, вся украинская власть этим занималась все время, но он видит, что отработанная схема на нём заканчивается, потому и готов на все тяжкие, как и его окружение, этим они опасны.Если нужно завтра взорвать атомную бомбу, если бы она у них была, они бы это сделали, не сомневаясь и рассказали бы свою версию, по которой они не виноваты - говорит политик.Мы в Крыму этот их облик, так сказать "украинца Последнего дня", уловили ещё восемь лет назад, и все 2.5 миллиона крымчан мгновенно и дружно отшатнулись от этой обезумевшей публики, это нечто нечеловеческое, и пока этого зверя не убить в полном смысле этого слова, нельзя чувствовать себя в безопасности - добавил Владимир Константинов. Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия 24, спецоперация, запорожская аэс, владимир зеленский, владимир константинов, аэс, чернобыльская аэс, новости