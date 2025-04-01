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Еврокомиссия заявила о необходимости нового пакета антироссийских санкций
Еврокомиссия заявила о необходимости нового пакета антироссийских санкций - 01.04.2025 Украина.ру
Еврокомиссия заявила о необходимости нового пакета антироссийских санкций
Принятие нового комплекса санкций против России в Евросоюзе оценивается как необходимость. Об этом 1 апреля в Европарламенте заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
2025-04-01T14:27
2025-04-01T14:27
2025-04-01T14:27
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Ответственная в Еврокомиссию за вопросы внешней политики заявила евродепутатам, что в руководство Евросоюза едино в намерении продолжать применять к России различные ограничительные меры.Предыдущий, 16-й с начала СВО пакет антироссийских санкций был принят представителями 27 государств Евросоюза 19 февраля. В этом пакете акцент был сделан на ограничения российской торговли металлами и энергетическими товарами с использованием пресловутого "теневого флота".Еврокомиссия организовала разработку 17-го пакета антироссийских санкций сразу же после принятия предыдущего. Принятие нового комплекса ограничительных мер в ЕС надеются завершить к лету 2025 года.Независимые эксперты и официальные лица России обращали внимание на неправомерность антироссийских санкций в контексте международных правовых обязательств Евросоюза, в том числе в рамках ВТО.Москва не надеется на скорую отмену антироссийских санкций. Подробности в публикации Трамп говорит о мире, которому мешает оголтелая милитаристская политика Европы – Песков Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Тайные операции ЦРУ в военном конфликте на Украине и "красные линии" Москвы
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Еврокомиссия заявила о необходимости нового пакета антироссийских санкций
Принятие нового комплекса санкций против России в Евросоюзе оценивается как необходимость. Об этом 1 апреля в Европарламенте заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
Ответственная в Еврокомиссию за вопросы внешней политики заявила евродепутатам, что в руководство Евросоюза едино в намерении продолжать применять к России различные ограничительные меры.
"Недавно мы утвердили 16-й пакет санкций, чтобы сохранять давление на Россию. Сейчас мы обсуждаем 17-й пакет, и уже есть ясный консенсус, что нам это необходимо", - сказала Каллас.
Предыдущий, 16-й с начала СВО пакет антироссийских санкций был принят представителями 27 государств Евросоюза 19 февраля. В этом пакете акцент был сделан на ограничения российской торговли металлами и энергетическими товарами с использованием пресловутого "теневого флота".
Еврокомиссия организовала разработку 17-го пакета антироссийских санкций сразу же после принятия предыдущего. Принятие нового комплекса ограничительных мер в ЕС надеются завершить к лету 2025 года.
Независимые эксперты и официальные лица России обращали внимание на неправомерность антироссийских санкций в контексте международных правовых обязательств Евросоюза, в том числе в рамках ВТО
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