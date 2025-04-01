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Более 200 ветеранов СВО работают учителями в новых регионах – Минпросвещения РФ

Более 200 ветеранов СВО работают учителями в новых регионах – Минпросвещения РФ - 01.04.2025 Украина.ру

Более 200 ветеранов СВО работают учителями в новых регионах – Минпросвещения РФ

В общеобразовательных организациях ЛНР, ДНР и Запорожской области преподают более 200 учителей из числа ветеранов СВО. Об этом 1 апреля сообщило Минпросвещения РФ.

2025-04-01T14:05

2025-04-01T14:05

2025-04-01T14:05

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В общеобразовательных организациях Луганской Народной Республики трудятся 55 учителей-ветеранов специальной военной операции, сообщили в министерстве. Ещё 151 такой учитель работает в Донецкой Народной Республике и два таких педагога работают в учебных заведениях Запорожской области. Они обучают детей предметам различной направленности, сказано в официальном сообщении.Он подчеркнул особую важность такой работы для воссоединенных регионов, где память об исторических событиях тесно переплетается с местной культурой и традициями. По мнению министра, разговоры с ветеранами позволяют школьникам лучше понять значение тех событий, которые происходили на их малой родине.Министерство отметило, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской области учителя – ветераны СВО проводят для школьников занятия не только по основам безопасности и защиты Родины, но и по физической культуре, труду (технологии), физике, информатике, математике, истории и обществознанию, английскому языку и другим предметам.Кроме того, учителя-ветераны знакомят ребят с основами строевой подготовки и самбо, занимаются организацией мероприятий "Готов к труду и обороне", "Конкурс песни и строя", "А ну-ка, мальчики!", делятся своим опытом с молодыми педагогами. Под их руководством проводятся уроки мужества, оформляются экспозиции "Герои нашего времени", а также уголки славы для школьных музеев и музейных комнат.Работающие в воссоединенных регионах учителя награждены в том числе медалями "За спасение погибавших", "За спасение погибавших", "За отвагу", "Битва за Луганск 2014", "За боевые заслуги", "За ратную доблесть", "Казачья доблесть", "Ратная доблесть", "За отвагу", "Фронт сопротивления НАТО", "За храбрость". Детей обучают люди, имеющие воинские звания от рядового и ефрейтора до подполковника.Ранее, 26 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил парламентариям, что участники боевых действий в зонах СВО и КТО получат всестороннюю помощь государства. Подробности в публикации Ветераны СВО получат всестороннюю помощь – премьер-министр России

https://ukraina.ru/20250310/1061683897.html

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новости, россия, луганская народная республика, запорожская область, сергей кравцов, минпросвещения, донецкая народная республика, новые регионы, школа, школьники, образование, министр образования