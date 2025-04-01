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Соглашение по минералам с США угрожает суверенитету Украины - Порошенко*

Соглашение по минералам с США угрожает суверенитету Украины - Порошенко* - 01.04.2025 Украина.ру

Соглашение по минералам с США угрожает суверенитету Украины - Порошенко*

Бывший президент Украины Петр Порошенко* в своем телеграм-канале назвал нынешний вариант соглашения с США по минералам угрозой суверенитету страны

2025-04-01T14:38

2025-04-01T14:38

2025-04-01T14:38

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"Состояние подготовки документа, который появился в прессе, уже вызывает серьезное беспокойство как угроза, в частности, государственному суверенитету и европейской интеграции", - написал он.Порошенко заявил, что вместе со своей партией "Европейская солидарность" инициирует обращение парламента к конгрессу США с просьбой о принятии резолюции о двухпартийной поддержке Украины как стратегического партнера.Как требует Порошенко, такая резолюция должна содержать гарантии относительно новых пакетов военной и финансовой помощи и продолжения санкций против России.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.Позднее украинские СМИ писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС.При этом во вторник глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев уже начал консультации с США о новом тексте соглашения о минералах, по его словам, уже прошел один раунд переговоров.Подробнее об уверенности Трампа в подписании сделки - в материале США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп на сайте Украина.ру.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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новости, сша, украина, вашингтон, петр порошенко, дональд трамп, владимир зеленский, ес, мид