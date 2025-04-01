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Песков назвал министра иностранных дел Китая добрым другом России

Песков назвал министра иностранных дел Китая добрым другом России - 01.04.2025 Украина.ру

Песков назвал министра иностранных дел Китая добрым другом России

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, общаясь с журналистами во вторник, назвал министра иностранных дел Китая Ван И добрым другом России

2025-04-01T13:54

2025-04-01T13:54

2025-04-01T13:54

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"Ван И - старый добрый друг (России - ред.), роль которого в развитии российско-китайских отношений трудно переоценить", - сказал Песков.Он добавил, что президент РФ Владимир Путин во второй половине дня примет министра в Кремле.Ранее Ван И назвал Китай и Россию — великими государствами, а китайский и русский народы— великими народами. Подробнее - в материале Далекий мир, атаки ВСУ, попытки консервации киевского режима. Главное на Украине на утро 1 апреля на сайте Украина.ру.

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новости, россия, кремль, дмитрий песков, китай, владимир путин, вооруженные силы украины