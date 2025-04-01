Песков назвал министра иностранных дел Китая добрым другом России - 01.04.2025 Украина.ру
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Песков назвал министра иностранных дел Китая добрым другом России
Песков назвал министра иностранных дел Китая добрым другом России - 01.04.2025 Украина.ру
Песков назвал министра иностранных дел Китая добрым другом России
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, общаясь с журналистами во вторник, назвал министра иностранных дел Китая Ван И добрым другом России
2025-04-01T13:54
2025-04-01T13:54
новости
россия
кремль
дмитрий песков
китай
владимир путин
вооруженные силы украины
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"Ван И - старый добрый друг (России - ред.), роль которого в развитии российско-китайских отношений трудно переоценить", - сказал Песков.Он добавил, что президент РФ Владимир Путин во второй половине дня примет министра в Кремле.Ранее Ван И назвал Китай и Россию — великими государствами, а китайский и русский народы— великими народами. Подробнее - в материале Далекий мир, атаки ВСУ, попытки консервации киевского режима. Главное на Украине на утро 1 апреля на сайте Украина.ру.
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новости, россия, кремль, дмитрий песков, китай, владимир путин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, Китай, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Песков назвал министра иностранных дел Китая добрым другом России

13:54 01.04.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, общаясь с журналистами во вторник, назвал министра иностранных дел Китая Ван И добрым другом России
"Ван И - старый добрый друг (России - ред.), роль которого в развитии российско-китайских отношений трудно переоценить", - сказал Песков.
Он добавил, что президент РФ Владимир Путин во второй половине дня примет министра в Кремле.
"Традиционно лидеры наших двух стран принимают министров, когда они обмениваются визитами. Президент Путин продолжает эту практику", - пояснил Песков.
Ранее Ван И назвал Китай и Россию — великими государствами, а китайский и русский народы— великими народами. Подробнее - в материале Далекий мир, атаки ВСУ, попытки консервации киевского режима. Главное на Украине на утро 1 апреля на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКремльДмитрий ПесковКитайВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
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