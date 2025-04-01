Песков назвал министра иностранных дел Китая добрым другом России
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, общаясь с журналистами во вторник, назвал министра иностранных дел Китая Ван И добрым другом России
"Ван И - старый добрый друг (России - ред.), роль которого в развитии российско-китайских отношений трудно переоценить", - сказал Песков.
Он добавил, что президент РФ Владимир Путин во второй половине дня примет министра в Кремле.
"Традиционно лидеры наших двух стран принимают министров, когда они обмениваются визитами. Президент Путин продолжает эту практику", - пояснил Песков.
Ранее Ван И назвал Китай и Россию — великими государствами, а китайский и русский народы— великими народами. Подробнее - в материале Далекий мир, атаки ВСУ, попытки консервации киевского режима. Главное на Украине на утро 1 апреля на сайте Украина.ру.