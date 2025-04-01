https://ukraina.ru/20250401/1062214928.html

Лариса Шеслер: До конца лета все украинцы в России либо станут россиянами, либо будут жить как иностранцы

Лариса Шеслер: До конца лета все украинцы в России либо станут россиянами, либо будут жить как иностранцы - 01.04.2025 Украина.ру

Лариса Шеслер: До конца лета все украинцы в России либо станут россиянами, либо будут жить как иностранцы

Некоторые граждане Украины на РФ продолжают витать в облаках ("Я политикой не интересуюсь, никого не трогаю и вы меня не трогайте"), а потом удивляются, почему с ними неправильно обошлись. На самом деле каждый из них должен понимать, в каком государстве он живет, считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер

2025-04-01T14:37

2025-04-01T14:37

2025-04-01T14:37

интервью

россия

донецкая народная республика

украина

лариса шеслер

владимир путин

легализация

миграционная служба

украинцы

общество

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Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.руРанее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины, находящиеся в России без законных на то оснований, должны до 10 сентября или выехать из страны, или урегулировать свое правовое положение. В документе сказано, что от административной ответственности за нарушение режима пребывания в России освободят украинцев, прошедших регистрацию по отпечаткам пальцев и фотографированию, если они обратятся в полицию для своей легализации.- Лариса Виленовна, насколько сложно это будет сделать всем желающим?- Еще 27-го августа 2022 года был принят указ, в соответствии с которым граждане ДНР, ЛНР и всей Украины могут пребывать в РФ без ограничений по срокам. Работать в РФ они тоже могут вне зависимости от целей приезда (раньше они заполняли этот пункт в миграционной карте). И работодатели могут привлекать их к трудовой деятельности без патента и без разрешения на работу.Это в огромной степени облегчило гражданам Украины пребывание на территории РФ.Давайте также не забывать, что с конца сентября 2022 года все люди, которые были зарегистрированы на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей получили возможность оформить российский паспорт в течение десяти дней. То есть когда эти регионы вошли в состав РФ, все их жители автоматически стали россиянами. Им лишь надо было это подтвердить, получив паспорт.В массе своей с этим проблем не было. Отдельные трудности были у тех, кто проживал в этих регионах, но не был там прописан. А также у тех, у кого вместо бумажного украинского паспорта были ID-карточки, в которых не было графы "регистрация по месту жительства". Поэтому им нужно было получить какой-то документ, подтверждающий их фактическое проживание там. Например, выписки из "Дии" или адресные справки.Таким образом, у жителей новых регионов особых проблем с легализацией нет. Эти сложности и даже нарушения закона касаются других категорий граждан.В частности, я недавно получила информацию, что в список на выдворение попал гражданин Украины Юрий Лукач. В 2023 году он приехал в РФ с просроченными документами по программе переселения и устроился на работу в Казани. Потом его задержали по обвинению в нарушении миграционного законодательства. Он проиграл все суды и кассации. Я не знаю всех подробностей его дела, но понятно, что он не был никаким нарушителем, поскольку есть указ президента от 27-го августа в 2022 года, который позволяет всем гражданам Украины без ограничений пребывать на территории РФ. И я не знаю, почему суд не поменял свое решение.Кроме того, а как власти собираются депортировать Лукача? У нас нет никаких коридоров, по которым можно было бы выслать человека на Украину. Это отдает каким-то абсурдом.Тем не менее, такие случаи - исключение. Миллионы людей получили российский паспорт.Более того, прошло уже два с половиной года. Люди должны определиться, как они хотят жить на территории России. Если они не хотят получать российский паспорт, они должны жить в качестве иностранного гражданина.- Давайте зафиксируем одну важную вещь. В этом указе президента не идет речи о том, что все украинские граждане должны быстро получить российский паспорт. Им достаточно получить ВНЖ.- Конечно. Паспорт — это лишь одна из форм легального пребывания в России. Вы можете получить РВП, ВНЖ или просто работать по патенту.Главная задача в том, чтобы человек, который не хочет стать гражданином РФ, не растворился бесследно. Поэтому поставлен срок, что до конца лета 2025 года человек должен зафиксировать свой статус пребывания в России. Ему нужно подать на РВП, ВНЖ или даже на гражданство. Ему нужно сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. То есть граждане Украины, как всякие россияне и другие иностранцы в РФ, должны быть учтены, а не находиться в статусе невидимого существа.Повторюсь, этот указ президента абсолютно логичен.К сожалению, некоторые граждане Украины на территории России продолжают витать в облаках ("Я политикой не интересуюсь, никого не трогаю и вы меня не трогайте"), а потом удивляются, почему с ними как-то неправильно обошлись. Например, бывали случаи, когда семья вылетела на отдых в Турцию, а потом их не пустили обратно из-за фильтрации ("Ну мы же не знали"). Нет. Каждый человек должен понимать, в каком государстве он живет. Незнание законов не смягчает вину и не освобождает от наказания.То есть каждый гражданин Украины должен понять, что до 10 сентября 2025 года ему нужно легализоваться.- У себя в телеграм-канале вы также писали, что многие граждане новых регионов не знают российских законов и даже своих прав (как оформлять наследство, какая помощь им полагается). С кем и с чем в этом отношении больше всего сложностей?- Представьте себе человека, который всю жизнь прожил в одном из сел Херсонской области. Его образ жизни даже развал СССР не особенно затронул, потому что ему просто вручили украинский паспорт. А сейчас туда пришла Россия. И многие из них или по недомыслию, или от недоверия к Москве считают, что если они так и будут сидеть на одном месте, то им ничего не будет. А ведь для них сейчас тоже наступает этот дедлайн. Им тоже надо определиться со своим статусом: или вы тут живете как иностранцы, или вы оформляете российское гражданство со всеми вытекающими обязанностями и правами.Вообще первыми российское гражданство получили пенсионеры. Да, поначалу пособия по старости получали все вне зависимости от гражданства, но все эти СНИЛСы и медицинские карты стимулировали получение российских паспортов. А вот люди среднего возраста, которые занимались сельским хозяйством, этого опасаются.Вы же знаете, что киевский режим всячески запугивает жителей новых регионов. Особенно Херсонской и Запорожской областей (на Донбасс они махнули рукой). Украина завела уже больше тысячи уголовных дел по обвинению в коллаборационизме за помощь в организации референдума, а теперь там ведется спор о том, нужно ли считать коллаборационизмом получение российского паспорта. Обыватели это слышат, побаиваются и плывут по течению.И вот тут им надо объяснить, что по течению плыть нельзя. Если вы не получите определенный статус, то после 10 сентября вы будете считаться нелегалом со всеми вытекающими последствиями.- А какие для них могут быть последствия, если, как вы сами сказали, технически осуществить депортацию украинских граждан почти невозможно?- Наши чиновники как-то исхитрятся. Вы же знаете, что все хорошее делается очень долго, а все плохое - быстро.Были разговоры, что людей можно будет депортировать через Грузию. Согласится ли на это Тбилиси - вопрос. Потому что человека, которого доставят в Грузию, должна сопровождать охрана. Для чего грузинам на своей территории российские силовики, которые везут депортированного украинца? Еще говорили, что это можно будет сделать через территорию Белоруссии. Наверное, с Минском договориться будет проще, но нужно ли это белорусам - тоже вопрос.Как бы там ни было, если человека не депортировать, он становится нарушителем.Кстати, в российском законодательстве появилась новелла - реестр контролируемых лиц. В этот список вносятся люди, нарушившие законодательство. Им блокируют банковские карты и водительские права. Для них есть много ограничений. Быть нелегалом в России - это очень несладко.Если в этот реестр попадают граждане Таджикистана, они смогут выехать к себе домой. Поедут ли к себе домой граждане Украины - вряд ли. И если вы не хотите туда попасть, вы должны выполнять законы России и пройти процедуры легализации. Время у вас есть.Также о ситуации внутри Украины и на освобожденных территориях - в интервью Татьяны Монтян: Последний день Зеленского настанет совсем скоро, но до капитуляции Запада еще как до луны

https://ukraina.ru/20230505/1045971040.html

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Роман Гнатюк

интервью, россия, донецкая народная республика, украина, лариса шеслер, владимир путин, легализация, миграционная служба, украинцы, общество, нелегалы, херсонская область, запорожская область