"Дружба между Москвой и Пекином похожа на экспресс-поезд". Ван И приехал в Москву - 01.04.2025 Украина.ру
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"Дружба между Москвой и Пекином похожа на экспресс-поезд". Ван И приехал в Москву
"Дружба между Москвой и Пекином похожа на экспресс-поезд". Ван И приехал в Москву - 01.04.2025 Украина.ру
"Дружба между Москвой и Пекином похожа на экспресс-поезд". Ван И приехал в Москву
Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И посещает Российскую Федерацию с официальным визитом, по приглашению главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
2025-04-01T13:51
2025-04-01T13:51
эксклюзив
украина
москва
россия
сергей лавров
мид
брикс
китай
владимир путин
дмитрий песков
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Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Владимир Путин примет Ван И в ближайшее время – чтобы обсудить двусторонние контакты на высшем уровне, развитие отношений между дружественными странами и основные международные вопросы, включая урегулирование конфликта на Украине.В преддверии этой важной поездки главный китайский дипломат дал большое программное интервью РИА Новости.В частности, он подробно рассказал об укреплении взаимовыгодного долгосрочного партнерства между Москвой и Пекином – напоминая о том, что его корни восходят к совместной борьбе с нацизмом.О непреходящем значении этого факта свидетельствует запланированный визит председателя КНР Си Цзиньпина, который уже вскоре прилетит в Российскую Федерацию, по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне."Будучи основными театрами военных действий в Азии и Европе, в жестокой войне между добром и злом, Китай и Россия были основными силами в совместной борьбе против фашизма и милитаризма.Не поддаваясь насилию и сражаясь в кровопролитных боях, наши народы ценой колоссальных жертв и лишений остановили и уничтожили агрессоров, защитили суверенитет и достоинство, внесли значительный исторический вклад в Победу в мировой антифашистской войне.Наши страны заложили узы нерушимой дружбы в совместном сопротивлении во Второй Мировой войне, послужившие мощным импульсом всестороннему развитию двусторонних отношений", – отметил Ван И.Он также особо указал на необходимость противостоять попыткам фальсификации истории, которые предпринимают сегодня западные ревизионисты, мечтающие о военном реванше за прошлые поражения."На фоне невиданных за столетие колоссальных перемен нам нужно твердо стоять на стороне международной справедливости, вместе с миролюбивыми народами всей планеты сохранить историческую правду о неисчислимых жертвах и противостоять любым попыткам и действиям отрицания или искажения истории войны".Обращаясь к современности, министр иностранных дел Китая озвучил основную задачу российско-китайского сотрудничества в этом стремительно меняющемся мире.По его мнению, она состоит в том, чтобы создать прочную материальную почву двусторонних отношений, укреплять основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, раскрывать потенциал в сфере технологических инноваций и зеленого развития, создавая дополнительные драйверы роста.Ван И афористично отметил – многолетняя дружба между Москвой и Пекином похожа на экспресс-поезд: "меняется пейзаж за окном, меняется погода, а поезд по-прежнему устойчиво идет вперед".При этом, китайское руководство с пониманием относится к попыткам наладить диалог между Соединенными Штатами Америки и Россией – полагая, что наметившаяся разрядка пойдет на пользу всему остальному миру."Россия и США сделали первый шаг в нормализации отношений, это идет во благо стабилизации баланса сил между крупными державами и вселяет оптимизм в неутешительную международную обстановку.Президент Путин и президент Трамп уже дважды говорили по телефону, команды Москвы и Вашингтона контактируют, прошел серьезный разговор по политическому урегулированию украинского кризиса и улучшению российско-американских отношений, достигнуты определенные результаты. Шаг в сторону мира, хотя не такой уж большой, но конструктивный – его стоит сделать", – заявил по этому поводу руководитель китайского внешнеполитического ведомства.Данный комментарий является посланием западным ястребам, которые пытаются использовать в своих целях российско-американские переговоры в Саудовской Аравии – в надежде посеять недоверие между КНР и РФ.В то же время, по словам главы китайского МИДа, Соединенные Штаты Америки должны немедленно прекратить свои действия, подрывающие международную стратегическую безопасность. А именно – заморозить создание новых ядерных альянсов, не размещать ракеты средней дальности вблизи границ других государств и прекратить создание глобальной системы противоракетной обороны, угрожающей безопасности Китая, России и других стран.Кроме того, Ван И отметил: несмотря на то, что Вашингтон по-прежнему продолжает военную поддержку непризнанного режима тайваньских сепаратистов, воссоединение Тайваня с Китайской Народной Республикой остается неизбежным в обозримой исторической перспективе. И этот тихоокеанский остров непременно вернется в родную гавань.Пекин сделал ставку на становление нового многополярного геополитического порядка, направленного против имперской западной гегемонии. Это необходимо для того, чтобы обеспечить равенство между государствами Первого и Третьего мира, и предотвратить процесс сползания к глобальной войне, которую провоцирует безумная политика евроатлантического истеблишмента."Мы выступаем за равноправный и упорядоченный многополярный мир и будем углублять тесное взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних площадок в пользу укрепления солидарности и развития Глобального Юга, чтобы продвигаться к цели создания сообщества единой судьбы человечества", – сказал об этом Ван И.В настоящее время Сергей Лавров подписывает вместе с Ван И совместные документы, которые закрепляют политическое и экономическое сотрудничество между двумя дружественными странами, направленное на защиту их интересов. И можно с уверенностью сказать, что укрепление российско-китайского альянса является сейчас основным залогом сохранения международной стабильности.Читайте по этой теме интервью: Дмитрий Конончук: Когда начнется война за Тайвань, в руках России окажется главная артерия Китая
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Александр Сокуренко
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452
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эксклюзив, украина, москва, россия, сергей лавров, мид, брикс, китай, владимир путин, дмитрий песков
Эксклюзив, Украина, Москва, Россия, Сергей Лавров, МИД, БРИКС, Китай, Владимир Путин, Дмитрий Песков

"Дружба между Москвой и Пекином похожа на экспресс-поезд". Ван И приехал в Москву

13:51 01.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
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Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И посещает Российскую Федерацию с официальным визитом, по приглашению главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Владимир Путин примет Ван И в ближайшее время – чтобы обсудить двусторонние контакты на высшем уровне, развитие отношений между дружественными странами и основные международные вопросы, включая урегулирование конфликта на Украине.
В преддверии этой важной поездки главный китайский дипломат дал большое программное интервью РИА Новости.
В частности, он подробно рассказал об укреплении взаимовыгодного долгосрочного партнерства между Москвой и Пекином – напоминая о том, что его корни восходят к совместной борьбе с нацизмом.
О непреходящем значении этого факта свидетельствует запланированный визит председателя КНР Си Цзиньпина, который уже вскоре прилетит в Российскую Федерацию, по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.
"Будучи основными театрами военных действий в Азии и Европе, в жестокой войне между добром и злом, Китай и Россия были основными силами в совместной борьбе против фашизма и милитаризма.
Не поддаваясь насилию и сражаясь в кровопролитных боях, наши народы ценой колоссальных жертв и лишений остановили и уничтожили агрессоров, защитили суверенитет и достоинство, внесли значительный исторический вклад в Победу в мировой антифашистской войне.
Наши страны заложили узы нерушимой дружбы в совместном сопротивлении во Второй Мировой войне, послужившие мощным импульсом всестороннему развитию двусторонних отношений", – отметил Ван И.
Он также особо указал на необходимость противостоять попыткам фальсификации истории, которые предпринимают сегодня западные ревизионисты, мечтающие о военном реванше за прошлые поражения.
Сергей Санакоев интервью
28 марта, 06:30
Сергей Санакоев: США обвиняют председателя Си в коррупции, но этим лишь раздражают КитайУбежденные марксисты, к коим можно, безусловно, причислить и самого председателя Си Цзиньпина, абсолютно уверены, что в любом случае столкновение Китая, который хоть и со своей спецификой, но развивает социалистическую систему, с оголтелой империалистической гегемонией США, неизбежно.
"На фоне невиданных за столетие колоссальных перемен нам нужно твердо стоять на стороне международной справедливости, вместе с миролюбивыми народами всей планеты сохранить историческую правду о неисчислимых жертвах и противостоять любым попыткам и действиям отрицания или искажения истории войны".
Обращаясь к современности, министр иностранных дел Китая озвучил основную задачу российско-китайского сотрудничества в этом стремительно меняющемся мире.
По его мнению, она состоит в том, чтобы создать прочную материальную почву двусторонних отношений, укреплять основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, раскрывать потенциал в сфере технологических инноваций и зеленого развития, создавая дополнительные драйверы роста.
Ван И афористично отметил – многолетняя дружба между Москвой и Пекином похожа на экспресс-поезд: "меняется пейзаж за окном, меняется погода, а поезд по-прежнему устойчиво идет вперед".
При этом, китайское руководство с пониманием относится к попыткам наладить диалог между Соединенными Штатами Америки и Россией – полагая, что наметившаяся разрядка пойдет на пользу всему остальному миру.
"Россия и США сделали первый шаг в нормализации отношений, это идет во благо стабилизации баланса сил между крупными державами и вселяет оптимизм в неутешительную международную обстановку.
Президент Путин и президент Трамп уже дважды говорили по телефону, команды Москвы и Вашингтона контактируют, прошел серьезный разговор по политическому урегулированию украинского кризиса и улучшению российско-американских отношений, достигнуты определенные результаты. Шаг в сторону мира, хотя не такой уж большой, но конструктивный – его стоит сделать", – заявил по этому поводу руководитель китайского внешнеполитического ведомства.
Данный комментарий является посланием западным ястребам, которые пытаются использовать в своих целях российско-американские переговоры в Саудовской Аравии – в надежде посеять недоверие между КНР и РФ.
В то же время, по словам главы китайского МИДа, Соединенные Штаты Америки должны немедленно прекратить свои действия, подрывающие международную стратегическую безопасность. А именно – заморозить создание новых ядерных альянсов, не размещать ракеты средней дальности вблизи границ других государств и прекратить создание глобальной системы противоракетной обороны, угрожающей безопасности Китая, России и других стран.
Кроме того, Ван И отметил: несмотря на то, что Вашингтон по-прежнему продолжает военную поддержку непризнанного режима тайваньских сепаратистов, воссоединение Тайваня с Китайской Народной Республикой остается неизбежным в обозримой исторической перспективе. И этот тихоокеанский остров непременно вернется в родную гавань.
Пекин сделал ставку на становление нового многополярного геополитического порядка, направленного против имперской западной гегемонии. Это необходимо для того, чтобы обеспечить равенство между государствами Первого и Третьего мира, и предотвратить процесс сползания к глобальной войне, которую провоцирует безумная политика евроатлантического истеблишмента.
"Мы выступаем за равноправный и упорядоченный многополярный мир и будем углублять тесное взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних площадок в пользу укрепления солидарности и развития Глобального Юга, чтобы продвигаться к цели создания сообщества единой судьбы человечества", – сказал об этом Ван И.
В настоящее время Сергей Лавров подписывает вместе с Ван И совместные документы, которые закрепляют политическое и экономическое сотрудничество между двумя дружественными странами, направленное на защиту их интересов. И можно с уверенностью сказать, что укрепление российско-китайского альянса является сейчас основным залогом сохранения международной стабильности.
Читайте по этой теме интервью: Дмитрий Конончук: Когда начнется война за Тайвань, в руках России окажется главная артерия Китая
 
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