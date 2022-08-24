https://ukraina.ru/20220824/1037998390.html
Сергей Веселовский: Меня беспокоит расслабленность сограждан
Сергей Веселовский: Меня беспокоит расслабленность сограждан - 24.08.2022 Украина.ру
Сергей Веселовский: Меня беспокоит расслабленность сограждан
Чрезмерная расслабленность граждан России внушает тревогу, считает политический обозреватель, журналист Сергей Веселовский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-24T06:30
2022-08-24T06:30
2022-08-24T06:30
веселовский
украина
крым
запад
новости
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Телеведущий отметил, что, с одной стороны, он очень рад, что жители Крыма спокойно воспринимают спецоперацию и уверены в своей безопасности под защитой российской армии. С другой же стороны, Веселовский высказал беспокойство касательно "чрезмерной расслабленности граждан России, в частности жителей Крыма". По его мнению, такое поведения в условиях гибридной войны со странами Запада является несерьезным. Журналист подчеркнул, что, по его мнению, страны Запада в настоящий момент ведут войну на уничтожение России. Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220823/1037942058.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
веселовский, украина, крым, запад, новости
Веселовский, Украина, Крым, Запад, Новости
Сергей Веселовский: Меня беспокоит расслабленность сограждан
Чрезмерная расслабленность граждан России внушает тревогу, считает политический обозреватель, журналист Сергей Веселовский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Телеведущий отметил, что, с одной стороны, он очень рад, что жители Крыма спокойно воспринимают спецоперацию и уверены в своей безопасности под защитой российской армии.
С другой же стороны, Веселовский высказал беспокойство касательно "чрезмерной расслабленности граждан России, в частности жителей Крыма". По его мнению, такое поведения в условиях гибридной войны со странами Запада является несерьезным.
Когда идет война, а война у нас идет не с Украиной, надо понимать, что против нас давно воюют, и очень серьезно (страны Запада – Ред.), и Россия не просто враг, Россия - это единственное средство сохранить свое существование, сделать так, чтобы за наш счет, за счет России, продолжить этот паразитарный образ жизни. Я сейчас о коллективном Западе – Вашингтон, Лондон, и естественно, Европейский Союз.
Сергей Веселовский
Журналист, телеведущий
Журналист подчеркнул, что, по его мнению, страны Запада в настоящий момент ведут войну на уничтожение России.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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