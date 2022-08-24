https://ukraina.ru/20220824/1037998390.html

Сергей Веселовский: Меня беспокоит расслабленность сограждан

Сергей Веселовский: Меня беспокоит расслабленность сограждан - 24.08.2022 Украина.ру

Сергей Веселовский: Меня беспокоит расслабленность сограждан

Чрезмерная расслабленность граждан России внушает тревогу, считает политический обозреватель, журналист Сергей Веселовский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

2022-08-24T06:30

2022-08-24T06:30

2022-08-24T06:30

веселовский

украина

крым

запад

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0a/1037486603_0:615:971:1161_1920x0_80_0_0_678953f01422fe12dc817015514ad6e8.jpg.webp

Телеведущий отметил, что, с одной стороны, он очень рад, что жители Крыма спокойно воспринимают спецоперацию и уверены в своей безопасности под защитой российской армии. С другой же стороны, Веселовский высказал беспокойство касательно "чрезмерной расслабленности граждан России, в частности жителей Крыма". По его мнению, такое поведения в условиях гибридной войны со странами Запада является несерьезным. Журналист подчеркнул, что, по его мнению, страны Запада в настоящий момент ведут войну на уничтожение России. Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220823/1037942058.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

веселовский, украина, крым, запад, новости