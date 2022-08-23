https://ukraina.ru/20220823/1037952216.html

Сергей Веселовский о том, как ко Дню Незалежности Украины готовятся в Крыму

Сергей Веселовский о том, как ко Дню Незалежности Украины готовятся в Крыму - 23.08.2022 Украина.ру

Сергей Веселовский о том, как ко Дню Незалежности Украины готовятся в Крыму

Украина.ру, 23.08.2022

2022-08-23T11:55

2022-08-23T11:55

2022-08-23T12:48

интервью

веселовский

крым

сво

украина

рф

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Представители киевского режима сейчас все последние резервы бросают в бой, они готовы сейчас Запорожскую АЭС взорвать, лишь бы только сохранить возможность и дальше получать эти миллиардные транши, продлить свое существование, считает политический обозреватель, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Сергей, сейчас идут обстрелы, совершаются диверсии, различные провокации в Крыму. Как люди реагируют на все эти события?– Я вам честно скажу, с одной стороны, я очень рад тому, насколько спокойно крымчане и гости полуострова относятся к специальной военной операции и абсолютно уверены в том, что наша армия, наши системы ПВО защищают Крым надежно на все сто процентов.С другой стороны, меня беспокоит чрезмерная расслабленность граждан Российской Федерации, и самих крымчан - как части неотъемлемой граждан России, именно их расслабленность беспокоит. Когда идет война, а война у нас идет не с Украиной, надо понимать, что против нас давно воюют, и очень серьезно (страны Запада – Ред.), и Россия не просто враг, Россия - это единственное средство сохранить свое существование, сделать так, чтобы за наш счет, за счет России, продолжить этот паразитарный образ жизни. Я сейчас о коллективном Западе – Вашингтон, Лондон, и естественно, Европейский Союз.Запад ведет войну на наше тотальное уничтожение. Чем отличаются сегодняшние европейцы и американцы с британцами от тех европейцев-авантюристов, которые три сотни лет назад ехали покорять Новый Свет? Абсолютно ничем.Они точно также дробят индейские племена, как тогда, в Северной Америке, кому-то дают одеяло с оспой, кому-то огненную воду, и разным племенам, натравливая друг на друга, дают ружья, говорят: "вот там ваши враги, делавары, вы должны убить гуронов, гуроны, вы должны убить делаваров"...В конце концов, миллионы индейцев были перебиты ими и перебиты друг другом. Чем это отличается от того, что делают сейчас, пытаются сделать с русскими людьми на Украине, натравливая их на Донбасс, на Крым, на большую Россию? Попытки были и в Белоруссии, вот мы годовщину вторую отмечали только что. Или она будет и завтра – на выборах президента Белоруссии.То есть, мы для них - те же самые индейцы, и мы сегодня пытаемся угомонить одно из наших индейских племен, которое сошло с ума и, вместо того, чтобы увидеть, где агрессор, где оккупант, это племя индейцев судорожно пытается убиться само, при этом на тот свет захватив с собой вместе как можно больше представителей другого индейского племени.Я так это все вижу. И очень жалко мне бывает, что наши "индейцы" крымские почему-то не могут понять, что эта война всерьез, что она началась давно и она надолго, и что не надо смотреть на один из маленьких театров военных действий так свысока, улыбаться и делать вид, что нас это не касается.Это всех касается, потому что просто сошедших с ума наших соседей мы пытаемся вылечить, а для того, чтобы их вылечить – их надо слегка изолировать, как этих парней с "Азовстали" изолировать, и сейчас с ними занимаются психиатры своеобразные.Всю Украину придется отдать психиатрам, потому, что там проблема очень и очень серьезная. И самое страшное, что эти наши соотечественники, такие же русскоговорящие люди, они ведь действительно хотят нас убить, они мечтают нас уничтожить, они верят, что только это принесет им настоящую свободу, только это откроет им путь в светлый просвещенный Запад, где они станут равными среди белых господ.Но убедить их удаленно, к сожалению, не получилось. И специальная военная операция призвана сделать так, чтобы те люди немножечко успокоились, пришли в себя, и стали снова нормальными индейцами, которые с недоверием относятся к пришельцам.– Недавно советник президента Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост – это незаконная стройка, анонсировал его скорое уничтожение, сказал, что люди будут бежать по нему, и он под ними обрушится, такую апокалиптическую картину нарисовал. В связи с этим - стоит ли нам более радикально, более жестко бороться с украинским фашизмом?– Бороться, конечно, надо. Честно скажу – я не военный стратег, не руководитель генштаба Российской Федерации, и я не знаю, где у них штабы, которые принимают решения, и где те красные линии, которые должны переступить украинские военные и политические руководители, чтобы мы все-таки, как говорил прапорщик Кузнецов в фильме "ДМБ", "обязательно жахнули". А жахнуть можно, жахнуть нужно. Вот Зеленский принимал Гутерриша и Эрдогана во Львове, затем эта компания переместилась в Одессу. Я считаю, что встречаться с Зеленским, находиться с ним на расстоянии меньше, чем один километр, должно для лидеров всего остального мира быть смертельно опасно.То есть, Зеленский должен бояться даже пейджером пользоваться, никаких спутниковых телефонов, никаких мобильных средств связи у него и близко быть не должно, потому что он должен понимать – как только он нажал кнопочку "ответить", вошел в сеть – тут же прилетела смешная добрая ракета "Калибр", или неважно, как она будет называться, и все то место, где находился Зеленский и его охрана из МИ-6 - превратилась в руины.Когда не будет ни Залужного, ни Зеленского, ни Подоляка, ни Арестовича с Гордоном, ни телецентров, с которых украинцев оболванивают… Не должно быть ни одного средства, которое передает эту нацистскую информацию в уши, умы и сердца граждан Украины. Мы должны были сразу, зайдя 24 февраля, заглушить по-максимуму, по возможности все это.Все украинские руководители сейчас должны бояться, прятаться в бункерах где-нибудь вот там, куда они выдавили олигархов своих – в Майами или в Монте-Карло… Они руководители террористических организаций.Зеленский, не стесняясь, в глаза Гутерришу говорит: я террорист, я взорву Запорожскую станцию, мне это надо, и плевать мне на то, что половина Европы может оказаться под облаком радиации. Плевать ему на это! Вчерашний русскоязычный парень, хороший актер, неплохой продюсер, участник "Квартала-95", руководитель этой структуры замечательной. А ведь мы все смотрели этот "Квартал-95" и хохотали над "Вечерним кварталом", было весело.Этот веселый добрый тролль превратился в Гитлера, в такую злую страшную пародию на Адольфа Гитлера. Он не такой бесноватый, как фюрер, он находится постоянно под каким-то кайфом, плюс под охраной Ми-6.От него ничего не зависит кроме того, что он озвучивает. А озвучивает он, находясь в этом наркотическом бреду, страшные вещи, за которые его должны были объявить в международный розыск все – и ООН, и ОБСЕ, и не знаю еще какие структуры – Европол, Интерпол.Американцы захватывают в разных частях мира наших российских граждан, перетаскивают их к себе, судят. За что? За то, что, как они подозревают, человек, возможно, торговал оружием. Этот - направо и налево торгует тоннами оружия, которое идет транзитом через хаб под названием "Украина", разлетается по всему миру. Завтра это оружие будет взрываться в Париже, Лондоне, где угодно, в любой стране Европы. Им будут убивать людей в Африке и в Азии, но весь мир делает вид, что это очень хороший сукин сын, полезный, и все его шалости не замечают. Как те родители, которым жалуется учительница, что ваш сынок краской меня испачкал, дурой называет, ударит меня больно. А родители говорят – это наш ребенок, ты должна его учить, скотина такая, и не смей на него повышать голос, мы своего ребенка в угол не ставим, по попе не шлепаем и не ругаем.- Близится 24 августа - День независимости Украины и полгода с начала СВО. Ожидать ли каких-то провокаций к этой дате? Из Крыма сообщали нам о листовках, в которых призывают выйти на День независимости Украины, выступить с заявлением о возвращении Крыма в состав Украины. Чем теоретически может закончиться подобный митинг в Крыму?– Во-первых, у нас сумасшедших хватает, этих миролюбивых противников СВО… Сейчас вполне возможна и такая провокация, лидеров Запад нашел, которые этим занимаются. Хотя те же навальнисты, им все равно, от кого и за что получать деньги. Тем более, если для них это будет не опасно, ну вышли с одиночными пикетами, и вышли. А у нас государство правовое, демократическое, и никто никого на землю не валит, никакая полиция никого не стреляет, это вам не Америка. Ну и получается, что - да, действительно, десятка два сумасшедших выйти могут. Ну, выйдут, получат по пятнадцать суток.Вопрос тут совершенно в другом. Во-первых, я листовок таких не видел в реальном времени, чтобы по Симферополю расклеивали или разбрасывали. Но в социальных сетях – у нас же есть ВКонтакте, очень российский ресурс, попробуйте там что-нибудь потребовать от администрации и от руководства этого ВКонтакте.Они могут забанить Сашу Роджерса, нормального патриота России, за то, что он чего-то там требует от украинских нацистов, и призывает весь мир сплотиться и уничтожить эту гадину фашистскую. Но в то же время ВКонтакте работает огромное количество групп… украинские нацисты там резвятся вовсю, и никто им ничего не запрещает.Нам отвечают – попробуйте сделать запрос такой, вам ответят. Это дело органов правопорядка, мы над схваткой, мы вне политики. Пожалуйста, если есть у вас какие-то претензии – пишите в прокуратуру, в Следственный комитет, нам поступит оттуда с мокрой печатью, мы этих людей накажем. То есть, слишком доброе и гуманное отношение у нас к этим не очень хорошим людям.Что касается провокаций. Не удалась (ранее – Ред.) провокация та, что ночью должна была совершиться, ПВО сработали в районе Крымского моста, и был сбит серьезный беспилотник, летевший на Бельбек. То есть, достаточно серьезный, профессиональный подход был у наших врагов. Беспилотник был отсюда, из Крыма запущен, он не мог бы пролететь настолько далеко. Он нес боезаряд, который должен был что-то взорвать – наверное, склады с ракетами и бомбами, которые там лежали.Так вот, у них не получилась эта провокация. Были все готовы окрыленные их успехом по Джанкою, там, где наши прозевали этот момент интересный, но это другое дело, там армейцы сами и военная прокуратура разберется, и кому надо на орехи выпишет.Так вот, они уже были заряжены, все были заряжены, и украинские боты, и российские некоторые, которые вроде бы как патриоты, но еще не началось ничего, а они уже начали постить: "Бельбек весь в огне, взрывы безостановочные".– Разгонять зраду.– Разгоняли заранее, все это рассказывали, когда еще ничего не случилось. То есть, был беспилотник на подлете, но информационная атака уже пошла мощнейшая. Меня порадовало то, что крымчане, я смотрел реакцию крымчан, и не только крымчан в том же телеграм, а они уже совершенно иначе относятся к этому хайпу – к тем, кто разгоняет все это дело. Они, наконец-то… Вспомню еще раз Сашу Роджерса, который говорит: "я доверяю источникам, которых я три-четыре-пять проверил, сопоставил, и только после этого делаю какие-то выводы. Олег Крючков, мой товарищ, советник главы республики Крым, он говорит: ребята, вы вообще доверяйте, пожалуйста, только официальным источникам информации.Мы - и гражданские, и военные в Крыму – мы изучаем эти события. Аксенов через час - уже там, где что-то произошло. Или Развожаев приезжает, потому что это у него в Севастополе было. И только после этого, когда мы своими глазами что-то увидели, мы даем официальную информацию.Да, иногда мы щадим людей, да, иногда мы сглаживаем углы. Зачем нам разгонять панику, истерику и делать так, чтобы люди паниковали понапрасну? Мы купируем, локализуем, успокоим, остановим, и - делаем для себя выводы.После Джанкоя, Джанкойского района, выводы были сделаны. Сработали четко, надежно и качественно. Я больше, чем уверен, что после этой попытки ночной, еще тщательнее будут работать наши спецслужбы, наши ПВО. И на 24 число, на День незалежности Украины - если что-то вдруг и будут готовить… А готовить они будут. Они сейчас расконсервировали все свои закладки буквально, всех тех, кто скрывался годами – молчал, сопел и ждал своего часа, просто потому, что у них земля под ногами горит. Им надо было Западу показать свои успехи и победу. Они должны были пойти хоть где-то в прорыв, в контрнаступление, либо по Мелитополю, либо по Херсону, либо между Мелитополем и Херсоном. А из тыла, из Крыма, должны были по нам ударить эти самые диверсанты, "партизаны", как они говорят, которые должны были нарушить логистические цепочки и связи, уничтожить аэродромы крымские, ведь они же говорили после Новофедоровки, что мы после этого взорвем Джанкойский аэродром.Было это, они нам угрожали, и мы это знали. Хорошо, что они сами себя палят. И то, что сейчас они вскрыли все свои "консервы", говорит о том, что им Западу надо показать, что они есть, что они хотят есть – дайте нам еще денег, дайте нам еще оружие.Они сейчас все последние резервы бросают в бой, они готовы сейчас Запорожскую АЭС взорвать, лишь бы только сохранить возможность и дальше получать эти миллиардные транши из США, с Запада - для того, чтобы продлить свое существование и набить свои кошельки как можно больше тем, что идет в помощь Украине.

https://ukraina.ru/20211207/1032826372.html

https://ukraina.ru/20220822/1037917649.html

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https://ukraina.ru/20220817/1037761892.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, веселовский, крым, сво, украина, рф