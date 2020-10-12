За визитом президента Украины Зеленского в Брюссель, представленным в виде большого успеха, последовал визит в Лондон. Его нам тоже предлагают считать едва ли не национальным праздником. Оснований для этого нет. «Новые лица», истосковавшись по победам, ликуют там, где радоваться нечему

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, входивший в делегацию страны в Лондоне, не сдержал чрезмерного возбуждения и заявил, комментируя визит Владимира Зеленского в Великобританию: «Это означает больше торговли, больше безопасности, больше взаимодействия между Украиной и Великобританией; два фланга Европы — западный и восточный — стали еще ближе».

Повоевать руками Украины и заработать: зачем англичане дают Киеву кредит на развитие флота © пресс-служба министерства обороны Украины

Сколько ни верти карту «старого» континента, север не сползет ни на запад, ни на юг. Хотя, может, тут все проще, и министра подвело подсознание, непроизвольно вытянувшее на язык то, что ему по долгу службы следует держать в строжайшем секрете: у Европы нет ни «западного фланга» в лице Лондона, ни вопреки набившим оскомину заклинаниям «Украина это — Европа» «восточного» в лице Киева?

Вспомнились шутливые строки гения: «На Западе восходит священный Бог природы, и восхищенные народы не знают, что им начинать: ложиться спать или вставать?»

Вот так теперь и народ украинский не ведает, к чему готовиться. То ли приниматься считать британские миллиарды, якобы привезенные Зеленским из лондонского вояжа, то ли обновлять праздничный гардероб для парада морской победы над Россией с помощью британских военных катеров, то ли копить деньги на покупку подешевевшего британского виски и ополаскивать стаканы для его употребления?

Впрочем, обо всем по порядку. Военное сотрудничество стало одной из главных тем украинско-британских переговоров. Предлагать британцам приобрести что-нибудь из продукции отечественного военпрома Зеленский как человек умный и воспитанный не стал. Так что сосредоточились на том, чтобы мы купили что-нибудь у них.

Договорились купить военные катера. Восемь штук. Если никто из договаривающихся сторон не вводит публику в заблуждении, то все восемь не бывшие в употреблении, как те, что мы берем у американцев, а новые. Совсем новые. Настолько новые, что их еще надо строить. Причем два из восьми не на наших собственных, простаивающих без работы, а на британских верфях. Лондону так лучше.

Лучше ли Киеву, вопрос риторический. Стратегическое партнерство требует жертв.

Когда власть что-то у кого-то покупает, большинство украинских граждан невольно вздрагивает. Денег-то в казне как не было, так и нет, где же брать на покупки-то, а? Ничего ни нового, ни неожиданного на Банковой и на этот раз не придумали: покупать катера будут за кредитные средства. А кредит возьмут у Лондона: целых 1,2 млрд то ли долларов, то ли евро, но точно не фунтов.

О процентной ставке наши триумфаторы в сфере связей с Европой и Великобританией пока предпочитают умалчивать. Понимают!

Покупку в долг британских катеров в Киеве поначалу представили как главную сенсацию и самый крупный успех президентского визита в Лондон. Вскоре, правда, выяснилось, что ими дело в военной сфере не ограничилось. Глава Офиса президента Андрей Ермак, решив, видимо, не отставать от Кулебы в производстве радостных вестей, сообщил, что Британия любезно согласилась (спасибо ей огромное!) заняться вооружением Украины и выразила готовность предоставить еще один крупный кредит для оснащения ВСУ летальным оружием.

Поползли и какие-то смутные слухи о том, что Киев, со своей стороны, готов создать у себя британскую военную базу, но их «зеленая команда» решила почему-то не разгонять. Ну и мы не станем.

Кресло Черчилля вдохновило Зеленского на победу над РФ © пресс-служба президента Украины

Так что радоваться проколам и поражениям им не привыкать.

Конкретики по содержательному наполнению новой ЗСТ пока немного. Из того, что известно, можно предположить, что квоты, предусмотренные для украинской продукции на европейском рынке, будут дополнены квотами на рынке британском. Он после окончательного выхода Великобритании из Евросоюза станет отдельным, значит, квотированные объемы вырастут.

По предварительным оценкам, речь может идти от 10-12 до 18-20% роста. В абсолютных цифрах это мелочь. Их рынок остается для нас закрытым. А вот свой для них мы открываем еще шире. Модель, действовавшая для ЕС, теперь будет действовать и для Великобритании. Не случайно правительство Ее Величества королевы оперативно решило ввести новую должность — специального посланника премьер-министра по торговле с Украиной.

Как все понимают, украинскому премьеру такой посланник не нужен. Зачем?

Из перечня товаров, которыми ушлые британцы собираются завалить полки украинских магазинов, бросается в глаза такой остро необходимый в обнищавшей стране артикул, как… виски. По состоянию дел на сегодня Киев брал у Лондона миллион бутылок в год. При ЗСТ Ассоциация шотландского виски планируют заметно увеличить объемы поставок. Тем более что теперь они не будут облагаться налогами и сборами.

Британцы выторговали себе под шумок разговоров о партнерстве льготные условия на нашем рынке алкогольной продукции. А как же быть с отечественным производителем?

Ударный пункт открытия Зеленским Британии и его лондонского триумфа — это, конечно, подписание Меморандума о взаимопонимании между украинским Кабинетом министров и британским Кредитно-экспортным офисом, предполагающее открытие кредитной линии на сумму 2,5 млрд фунтов стерлингов.

«Мы привезли из Великобритании 2,5 миллиарда фунтов!» — с неподдельной гордостью и чувством выполненного долга объявил Зеленский.

Хотя ни гордиться, ни радоваться по этому поводу вряд ли уместно. Речь идет о кредитных гарантиях для британских фирм, которые, возможно, станут экспортировать свои товары и услуги в Украину. Вот они пусть бы и радовались. Нам-то что от этого? Нам-то все равно придется за эти товары и услуги платить. Если, конечно, они придут.

Пока что подписан меморандум, по сути протокол намерений. Не более того. В бытность свою членом ЕС Великобритания не очень рвалась на украинский рынок. Объемы двухсторонней торговли невелики, хотя она и ведется.

Украина в НАТО: Зеленский попросил у Джонсона план © REUTERS, Aaron Chown/Pool

А это — на минуточку! — Евросоюз. Тот самый Евросоюз, с которым мы пытаемся развивать все, что развивается. К которому заглядываем в руку и изо всех сил набиваемся в члены.

Официальных комментариев по поводу «триумфа» Зеленского из Брюсселя и европейских столиц пока не последовало. В ряде же влиятельных и авторитетных средств массовой информации Европы реакция последовала. Ни для кого, кроме, похоже, министра Кулебы и других членов «зеленой» команды, ответственных за внешнеполитическое направление, не является секретом факт, что цирк с визитом Зеленского и достижением британско-украинских договоренностей нужен Лондону для усиления его позиций на заключительном этапе переговоров с Брюсселем.

Кстати сказать, кое-кто из наблюдателей обратил внимание, что, пока эти переговоры не завершены, подписывать то, что подписали Киев и Лондон, последний вряд ли имел право, поскольку это выходит за рамки его «европейской» компетенции.

В некоторых британских СМИ промелькнула оценка визита президента Украины в Лондон как «пощечины Евросоюзу». Русская служба BBC назвала переговоры Зеленского с премьером Великобритании «жестоким ударом Бориса Джонсона по ЕС». Так ли это, или не так, покажет время.

В любом случае, однако, если Джонсону действительно захотелось на прощание как следует врезать по физиономии объединенной Европе, то сделал он это, использовав Зеленского то ли в качестве дубинки, то ли мокрой тряпки, то ли еще какого-нибудь предмета, усиливающего удар.

«Новые лица» из «зеленой» команды, истосковавшись по победам, которых им давненько не удавалось одерживать, ликуют там, где повода для ликования и радости нет и быть не может. Стоило бы для начала запад с севером совместить, а уж потом рваться на прием к английской королеве.