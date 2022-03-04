Киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны, а местные чиновники не в состоянии решать элементарные социально-бытовые вопросы. Об этом 4 марта пишут РИА Новости

«В большинстве городов Украины бесчинствуют национальные батальоны так называемой территориальной обороны, по сути это националисты и террористы», — говорится в сообщении.

Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

«Официальные лица в Харькове боятся радикалов и не помогают в организации гуманитарного коридора», — уточнили в Минобороны.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.