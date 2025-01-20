https://ukraina.ru/20250120/1060407816.html

И это не Украина. Почему новый старый президент США Трамп начнет с Азиатско-Тихоокеанского региона

И это не Украина. Почему новый старый президент США Трамп начнет с Азиатско-Тихоокеанского региона - 20.01.2025 Украина.ру

И это не Украина. Почему новый старый президент США Трамп начнет с Азиатско-Тихоокеанского региона

Первая международная встреча при президенте США Дональде Трампе Украины не касается

2025-01-20T17:16

2025-01-20T17:16

2025-01-20T17:16

эксклюзив

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Напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе усиливается из-за действий США и их союзников по двум блокам. Первый - Quad - стратегический диалог между Австралией, Индией, США и Японией по проблемам региональной безопасности. Второй - AUKUS - военно-политический блок Австралии, Великобритании и США по развитию подводных систем, искусственного интеллекта и новейших оборонных технологий. Причем, если партнеры по Quad уже переговорили в Вашингтоне перед инаугурацией Дональда Трампа, в Австралии и Великобритании пока пытаются предугадать позицию будущего президента США по финансированию AUKUS. Обе стратегии беспокоят КНДР и Китай также, как и Россию.В ожидании ТрампаНа инаугурацию президента США достаточно было бы отправить послов, но уровень запланированных встреч и переговоров вынуждает собраться в Вашингтоне глав внешнеполитических ведомств. Японские журналисты объясняли участие в мероприятиях главы МИД Такэси Ивая желанием выстроить отношения с будущей администрацией Трампа, в том числе, по дальнейшему сотрудничеству Японии и США в сфере ОПК.Подробнее в материале Алексея Туманова Изнасилования на Окинаве, капитан "Джопа" и накачка Японии. Что США готовят Китаю?Вопрос о том, почему Австралия направила главу МИД Пенни Вонг, а Индия - Субраманьяма Джайшанкара, отпадает."Это демонстрация коллективной приверженности всех стран Quad, нерушимой приверженности в то время, когда тесное сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе так важно", - сказала Пенни Вонг на встрече с Ивая.Под приверженностью сотрудничеству в регионе понимается обеспокоенность государств так называемого стратегического диалога "растущей мощью Китая"."Япония и Австралия должны объединить усилия с Соединенными Штатами и странами-единомышленниками, чтобы возглавить усилия по реализации "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона (американская концепция в противовес привычному Азиатско-Тихоокеанскому региону. -Ред.)", - заявил Ивая.Администрацию будущего президента США на грядущей встрече в формате Quad будет представлять сенатор Марк Рубио. Переговоры должны состояться 21 января сразу после утверждения Рубио на должность госсекретаря США американским Сенатом. Глава МИД Австралии рассчитывает обсудить с будущим госсекретарем партнерство в AUKUS, так как Канберра, по ее словам, идет по пути увеличения оборонных расходов."Мы сосредоточены на том, как нам продолжить реализацию AUKUS, поскольку мы считаем, что этот потенциал очень важен для сдерживания [Китая], а это способ обеспечения мира", - сказала она.Маленькие проблемы - большие деньгиПозицию Вонг дополнил министр обороны Австралии Ричард Марлес в интервью австралийскому ABC Radio. По его словам партнерство в рамках AUKUS идет по плану, Австралия "учла проблемы и вносит значительный вклад в промышленную базу США для увеличения темпов производства" подводных лодок класса "Вирджиния".По плану США продадут Австралии не менее трех ударных подлодок класса "Вирджиния" в начале 2030-х годов. До этого, с 2027 года, британские и американские атомные подводные лодки будут ротироваться через порт Перт на западном побережье Австралии. На последнем этапе сотрудничества Австралия должна построить собственные подлодки класса SSN-Aukus. При этом, по оценкам Конгресса США, существуют риски задержек производства АПЛ на американских верфях, что может сорвать срок поставок "Вирджиний". Стоимость программы - 368 млрд долларов США.В правительстве Австралии уверены в прогрессе в течение следующих четырех лет правления Трампа. Причина уверенности, заявил Марлес, заключается в том, что "AUKUS отвечает стратегическим интересам Соединенных Штатов, как, конечно, и стратегическим интересам Австралии и Соединенного Королевства".Проблемы, которые должен был урегулировать Марлес, это огромные нецелевые расходы бюджета. Рабочие верфи в Осборне в Южной Австралии устроили забастовку и потребовали повышения зарплат. Требование было удовлетворено осенью. А в декабре британские журналисты вскрыли факты трат Австралийского подводного агентства на некие консультации с компанией McKinsey по управлению за 9,5 млн долларов, курсы в Гарвардском университете для руководства, бизнес-школу Said Оксфордского университета за 700 тысяч долларов, а также отдельный курс в Массачусетском технологическом институте за 500 с лишним тысяч долларов США. Кроме этого, австралийские подводники продолжали выплачивать 1,6 млрд долларов французским инженерам за разработку проекта подлодки, от которой власти Австралии отказались.Марлес тогда поручил провести срочную проверку, но серьезность момента, по мнению британских журналистов, преуменьшил. Чем закончились проверки - неизвестно.Контроль за проектом строительства АПЛ на верфи в Осборне по проекту AUKUS переложили на Австралийскую военно-морскую инфраструктуру (ANI). Специалисты ANI за неделю до инаугурации Трампа заключили контракт с международной компанией Turner&Townsend, которой на 70% владеет американская CBRE Group - крупнейший международный игрок в сфере коммерческой недвижимости."Наш большой опыт в создании эффективных структур управления проектами и обеспечении эффективной реализации крупных сложных программ в Австралии, таких как Сиднейский метрополитен, повысит эффективность ANI в предоставлении инфраструктуры, необходимой для реализации амбиций AUKUS", - заявил региональный управляющий директор Turner&Townsen Даррен Мантон.Австралийские аналитики предполагают, что Трамп все же продолжит сделку по AUKUS. Австралия находится в удачном положении, блок поддерживают люди на значимых должностях, Канберра получит новые технологии, указывает сотрудник Центра исследований США Сиднейского университета Питер Дин."Трамп хочет иметь более способных союзников, которые возьмут на себя большую часть бремени или снимут часть давления со стороны Соединенных Штатов", - сказал он журналистам.Индийская партияВ декабре 2021 года глава МИД России Сергей Лавров встречался с индийским коллегой Субраманьямой Джайшанкаром. Тогда Лавров заявил, что индийские партнеры России дистанцировались от блока AUKUS, а в Quad участвуют из-за заинтересованности в транспортных, инфраструктурных и экономических проектах. Лавров предрек возможные попытки расширения AUKUS и назвал их угрозой АСЕАНоцентричному формату архитектуры безопасности и сотрудничества в регионе.В 2024 году Джайшанкар дважды побывал в Австралии, в ноябре принял участие в пресс-конференции совместно с главой австралийского МИД Пенни Вонг. Собеседники обсуждали вопросы Украины, Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Действительно, Джайшанкар публично сделал акцент на реализацию торговых договоренностей, когда Вонг "тянула одеяло" в сторону AUKUS.Джайшанкар напомнил, что Quad был возрожден при президентстве Трампа в 2017 году, был повышен до министерского уровня. Кроме этого, встреча в Токио в 2020 году в рамках Quad была одной из редких физических встреч глав МИД государств во время пандемии COVID. Но в то же время, в партнерстве Индии и Австралии есть место для оборонной компоненты: учений Tarang Shakti, Pitch Black и Raisina Down Under.Но 2020 год - не только год встречи министров в Токио. В мае произошел Индо-китайский вооруженный пограничный конфликт, который завершился спустя год взаимным отводом войск, а обсуждение продолжилось в кругах военных и дипломатов двух стран. Реализация соглашения о сокращении военного присутствия началась только в октябре 2024 года, ситуация также обсуждалась лидерами Индии и Китая на саммит БРИКС в Казани. Новый этап урегулирования, считают китайские аналитики, начался после реализации нового, "казанского" пограничного пакта. Причем позиция США, которую до индийских коллег доносили и дипломаты, и министр обороны США Ллойд Остин, заключалась в объединении усилий ради подавления растущей военной угрозы со стороны Китая.С тех пор отношения Индии и Китая потеплели, пишут журналисты англоязычной редакции Global Times, ссылаясь на местных экспертов. Они привели в пример лекцию Джайшанкара в Мумбаи от 18 января, во время которой он заявил о попытке выпутаться из осложнений после конфликта, призвал думать о более долгосрочной эволюции связей.Китай обеспокоенQuad не ограничит деятельность в январе встречами министров. Япония раскрыла планы провести первые совместные учения береговой охраны, что в Китае воспринимают как очередной шаг, направленный на сдерживание Пекина. Китайские аналитики считают, что Quad превратился в политический инструмент США и надеются, что некоторые решения администрации Байдена по региону не будут выполнены."Индо-Тихоокеанское партнерство по осведомленности о морской сфере", представленное Quad, призвано демонизировать морскую деятельность Китая и запятнать его международную репутацию. Оно было направлено на то, чтобы вызвать панику и беспокойство по поводу Китая, подорвать легитимность морских действий страны, посеять раздор между Китаем и его соседями в Азиатско-Тихоокеанском регионе и потенциально проложить путь к квазивоенному альянсу, основанному на обмене разведданными", - пишет китайский аналитик Ван Цян в Global Times.Quad ориентирован на военную деятельность, и страны АСЕАН относятся к нему с опаской. Кроме Quad, обеспокоенность вызывают такие группы, созданные в регионе Штатами, как AUKUS и трехстороннее партнерство США-Япония-Южная Корея.В то же время на инаугурацию Трампа в Вашингтон прибыл заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Он встретился с представителями американских деловых кругов и представителями Национального совета по американо-китайской торговле, Американской торговой палаты, генеральным директором американской компании Tesla Илоном Маском и вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом.Хань Чжэн напомнил о телефонном разговоре Дональда Трампа и Си Цзиньпина накануне, и подчеркнул: собеседники достигли консенсуса относительно развития отношений между странами. Американские представители назвали этот разговор позитивным и одобряющий сигналом для взаимовыгодного сотрудничества. Например, Илон Маск сказал, что Tesla готова углублять инвестиции и сотрудничество с Китаем.Причем еще одно серьезное противоречие - обещания Трампа ввести 10% таможенные пошлины на продукцию из Китая, и его планы посетить КНР в течение первых 100 дней президентства чтобы разрядить напряженность в отношениях с Пекином, о чем пишут западные журналисты. Вишенка на торте - подписание двухлетней программы подготовки Штатами военно-морских сил Тайваня, о чем заявили в Минобороны Тайваня, предполагающей подготовку десанта и морской пехоты.Японией тоже недовольныНейтральная Япония, пользующаяся "плюшками" от милитаризации со стороны США, накануне открыла представительство Токио в НАТО. Этот шаг возмутил северокорейскую дипломатию. Японию обвинили в опасной эскалации военной напряженности в регионе, с критикой выступило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК)."Япония создала свою независимую миссию в НАТО в то время, когда обстановка безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе находится под более серьезной угрозой из-за провокационной военной гегемонии США", - сообщили в ЦТАК.В КНДР предполагают, что таким образом Япония действует в рамках стратегии США мировому господству с целью расширения сферы влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Причем 18 января японский премьер намекнул на то, что в Азии может быть создана структура безопасности по аналогу с Североатлантическим альянсом, но без уточнений.Ранее, в июле прошлого года, возможное расширение НАТО в страны Азиатско-Тихоокеанского региона прокомментировал представитель МИД Китая Линь Цзянь. Пекин осудил обострение региональной ситуации и использование Китая как предлог для экспансии. Так Линь прокомментировал сотрудничество НАТО с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.

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австралия

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эксклюзив, сша, австралия, китай, дональд трамп, сергей лавров, мид, aukus, нато