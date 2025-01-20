Лавров рассказал о важности ротации в кресле президента США - 20.01.2025 Украина.ру
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Лавров рассказал о важности ротации в кресле президента США
Лавров рассказал о важности ротации в кресле президента США - 20.01.2025 Украина.ру
Лавров рассказал о важности ротации в кресле президента США
Многие события за пределами США зависят от того, кто занимает Овальный кабинет Белого дома. Об этом 20 января на заседании Совбеза России рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
2025-01-20T17:50
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Репортажи мировых СМИ и сообщения в соцсетях переполнены сведениями из Вашингтона, где 20 января на 20.00 назначена инаугурация 47-го президента США, отметил Лавров."Детали хорошо известны, но параллельно с подготовкой к этой церемонии, конечно, нарастают спекуляции, аналитические выкладки, прогнозы относительно того, как это повлияет на различные конфликты в самых разных регионах мира, - сказал Лавров. - Конфликтов этих предостаточно, в том числе и на Ближнем Востоке, где ситуация, несмотря на подписание соглашения между Израилем и ХАМАС, отнюдь не убеждает в том, что устойчивость достигнута".Помимо этого, отметил глава МИД России, позиция Белого дома влияет и на события в Евразии.Он обратил внимание, что подходы Трампа к решению украинской проблемы не до конца ясны. При этом европейские союзники Вашингтона ориентируются на мнение руководства США, констатировал глава МИД России.Актуальное интервью на эту тему: Олег Царёв: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны
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новости, сша, россия, вашингтон, сергей лавров, дональд трамп, совбез, хамас, национальные интересы, национальная безопасность, геополитика, международные отношения, сво, украина
Новости, США, Россия, Вашингтон, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Совбез, ХАМАС, национальные интересы, национальная безопасность, геополитика, международные отношения, СВО, Украина

Лавров рассказал о важности ротации в кресле президента США

17:50 20.01.2025 (обновлено: 17:55 20.01.2025)
 
© Григорий Сысоев
© Григорий Сысоев
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Многие события за пределами США зависят от того, кто занимает Овальный кабинет Белого дома. Об этом 20 января на заседании Совбеза России рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Репортажи мировых СМИ и сообщения в соцсетях переполнены сведениями из Вашингтона, где 20 января на 20.00 назначена инаугурация 47-го президента США, отметил Лавров.
"Детали хорошо известны, но параллельно с подготовкой к этой церемонии, конечно, нарастают спекуляции, аналитические выкладки, прогнозы относительно того, как это повлияет на различные конфликты в самых разных регионах мира, - сказал Лавров. - Конфликтов этих предостаточно, в том числе и на Ближнем Востоке, где ситуация, несмотря на подписание соглашения между Израилем и ХАМАС, отнюдь не убеждает в том, что устойчивость достигнута".
Помимо этого, отметил глава МИД России, позиция Белого дома влияет и на события в Евразии.
"Многое очень зависит от Соединенных Штатов. Прежде всего в силу того, что европейцы и "азиатские" союзники США - Австралия, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия - полностью ориентируются на позицию Белого дома, и в этом смысле они выжидают, какой же в окончательном виде эта позиция будет. Но и, безусловно, развивающиеся страны, страны тех регионов, где Соединенные Штаты могут сыграть позитивную роль, а могут и продолжить линию предыдущей администрации по сохранению конфликтогенности в расчете на то, чтобы извлекать из сохраняющихся кризисов какую-то выгоду", - сказал Лавров.
Он обратил внимание, что подходы Трампа к решению украинской проблемы не до конца ясны. При этом европейские союзники Вашингтона ориентируются на мнение руководства США, констатировал глава МИД России.
Актуальное интервью на эту тему: Олег Царёв: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны
 
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