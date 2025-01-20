https://ukraina.ru/20250120/1060388940.html

Трамп хочет переговоров с Путиным, Сырскому не хватает людей. Главное на Украине на утро 20 января

Трамп хочет переговоров с Путиным, Сырскому не хватает людей. Главное на Украине на утро 20 января - 20.01.2025 Украина.ру

Трамп хочет переговоров с Путиным, Сырскому не хватает людей. Главное на Украине на утро 20 января

Избранный президент США Дональд Трамп нацелен на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о нехватке личного состава

2025-01-20T09:51

2025-01-20T09:51

2025-01-20T09:51

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Во время митинга накануне инаугурации избранный президент США Дональд Трамп пообещал прекратить конфликт на Украине."Я прекращу войну в Украине. Прекращу хаос на Ближнем Востоке. Предотвращу Третью мировую войну", - заявил ТрампПри этом, как сообщил телеканал CNN, Трамп поручил своим помощникам организовать звонок президенту России Владимиру Путину в ближайшие дни после его присяги."Избранный президент Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в течение нескольких дней после его присяги, с одной из целей разговора — обсудить личную встречу в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец войне на Украине", - сообщил телеканал со ссылкой на источники.Ранее Трамп обещал в кратчайшие сроки положить конец конфликту на Украине.По информации CNN, Трамп и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования, который можно было бы реализовать в течение первых месяцев его президентства – в том числе путем непосредственного разговора с Путиным."Чиновники из команды национальной безопасности Трампа начали работать над подготовкой к телефонному разговору с Путиным несколько недель назад. Пока не ясно, была ли окончательно согласована дата разговора", — отмечалось в публикации издания.CNN предполагает, что сразу же после вступления Трампа в должность американские и российские чиновники сообща могут приступить к серьёзной работе над организацией личной встречи. При этом Трамп уже заявлял, что организация переговоров началась. В Кремле же заявили, что подождут, пока Трамп вступит в должность - ранее, 16 января, соответствующее заявление делал помощник президента РФ Юрий Ушаков."Мне не хотелось бы, чтобы создавалось впечатление такое, что в Москве вот сидят и ждут, когда телефонный звонок поступит из Вашингтона. Нет, мы спокойно ожидаем, когда команда Трампа займет свои места, Трамп войдет в Овальный офис. Затем посмотрим, что будет", — отметил Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.Два государства — Швейцария и Сербия — уже заявили, что готовы организовать эту встречу.CNN в своей публикации подчеркивает: любые переговоры Трампа и Путина будут отражать "резкий разрыв с подходом президента Джо Байдена". Ведь Байден не говорил прямо с Путиным почти три года."Трамп видит вещи по-другому. Его взгляд, описанный человеком, знакомым с его мышлением, заключается в том, что прямое взаимодействие с Путиным - это именно то, что нужно для поиска решения, которое позволит положить конец войне", — отмечалось в публикации телеканала.Также CNN сообщает, что пока неизвестно, насколько Трамп планирует продолжать стратегию администрации Байдена по предоставлению Киеву оружия и разведывательных данных. Также Трамп выступает против вступления Украины в НАТО."Он также не уточнил, кто будет платить за восстановление Украины, хотя исходя из его предыдущих комментариев вряд ли это будут Соединённые Штаты", — указывали журналисты телеканала.Практически одновременно издание Time выпустило материал, в котором подчёркивалось: победа Украины никогда не была целью американской администрации."Президент Джо Байден определил три цели для ответа США [на СВО]. Победа Украины никогда не была среди них. Фраза, которую Белый дом использовал для описания своей миссии в то время - поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" - была намеренно размытой. Она также подняла вопрос: Сколько времени понадобится для чего?" — сообщило издание.Издание цитировало Эрика Грина, который в 2022 году работал в Совете национальной безопасности и курировал политику США в отношении России."Мы сознательно не говорили о территориальных параметрах", — заявил Грин.Таким образом, США не обещали помочь Украине установить контроль над территориями, на которые та претендует: в частности, над Крымом и Донбассом.По словам Грина, причина была проста: по мнению Белого дома, Украина не в состоянии это сделать, даже при мощной помощи Запада."В конце концов, это не должно было стать историей успеха. Более важной целью было выжить Украине как суверенной, демократической стране, свободной в своем стремлении к интеграции с Западом", — указал Грин.Это и была одна из трёх целей, которые поставил Байден. Он также хотел, чтобы США и их союзники оставались едиными, и настаивал на избегании прямого конфликта между Россией и НАТО.По словам Грина, Байден достиг поставленных целей."К сожалению, это тот вид успеха, когда вы не чувствуете удовлетворения от него. Потому что на Украине так много страданий и так много неопределенности относительно того, куда она, в конце концов, придёт", — отметил Грин.При этом, по информации издания, решения Байдена, в т.ч. разрешение Украине бить по России дальнобойным американским оружием и санкции против российского энергетического сектора "помогли Байдену во время последней внешнеполитической речи за время его пребывания на посту президента доказать, что США достигли своих целей в защите Украины".Издание отдельно подчёркивало, что Байден "заложил в свои цели подтекст, что защита Украины от России - это не то же самое, что победа над Россией".Украинские политики и эксперты уже отреагировали на эту публикацию Time."Ну вот и всё. А разговоров-то было. А иллюзий. А самообмана… ", - отметил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.).Тем временем украинской молодёжи всё сильнее грозит мобилизация.Сырский объяснилГлавком ВСУ Александр Сырский объяснил перевод в пехоту обладателей других военных специальностей. В интервью ТСН он заявил, что запрещено переводить в пехоту высококвалифицированных специалистов."Во-первых, есть мое распоряжение, где запрещено переводить высококвалифицированный персонал, который прошел подготовку и который специализируется именно на обслуживании самолетов, которых фактически некем заменить. С другой стороны, мы в принципе имеем потребность на фронте. Мы должны поднять адекватно количество личного состава в механизированных бригадах. Возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность. Поэтому мы проводим мероприятия по уменьшению нашей логистической составляющей, составляющей обеспечения, составляющей, занимающейся обслуживанием, в разумных пределах. Штабы знают эти задачи, они провели расчёты", — пояснил Сырский.Ранее СМИ и отдельные украинские политики сообщали, что из Воздушных сил ВСУ в 2024 и в начале 2025 годов массово переводили военных в Сухопутные войска ВСУ. По информации "Украинской правды", последнее распоряжение Сырского о переводе личного состава поступило в воинские части ВС 11 января. Согласно этому приказу, по словам собеседника источника издания, в пехоту должны были перевести более 5 тысяч военных.Генеральный штаб ВСУ официально заявил, что "остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые обслуживают самолёты в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется".Однако в украинском Генштабе признали, что ситуация на фронте остаётся сложной и на многих направлениях не хватает пехотинцев.При этом заявление Сырского о нехватке личного состава может быть сигналом к грядущему понижению мобилизационного возраста. Ранее ряд популярных на Украине телеграм-каналов со ссылкой на свои источники сообщил, что власти планируют понизить возраст мобилизации в марте. Мобилизации молодёжи от Украины требуют её союзники, в первую очередь — США.О происходившем на Украине — в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Контуры "Большой сделки"".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины, cnn, нато