Игорь Прокопенко: кто он - 20.01.2025 Украина.ру
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Игорь Прокопенко: кто он
Игорь Прокопенко: кто он - 20.01.2025 Украина.ру
Игорь Прокопенко: кто он
Российский документалист и телеведущий, заместитель генерального директора по документально-публицистическим проектам телеканала РЕН ТВ
2025-01-20T21:23
2025-01-20T21:23
биография
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Игорь Прокопенко — автор и ведущий еженедельных программ “Военная тайна”, которая вышла в эфир в 1996 году, “Территория заблуждений” и "Самые шокирующие гипотезы" на РЕН ТВ.Автор и художественный руководитель документальных телемарафонов: “Космические истории“, “Великие тайны“, “Сенсационные материалы“, "Битва цивилизаций“. Продюсер более 1000 документальных проектов. Автор книг из серии “Военная тайна с Игорем Прокопенко“, “Военная тайна. Коллекция“, “Самые шокирующие гипотезы“.Генеральный продюсер и автор сценария первого российско-китайского художественного телесериала "Последний секрет Мастера". Проект получил специальный приз кинофестиваля в Макао, стал финалистом кинофестиваля "Золотая нимфа" в Монте-Карло (2010).Прокопенко семь раз был отмечен национальной телевизионной премией "ТЭФИ", а также наградами кинофестиваля в Брюсселе (2002), в Сан-Франциско (2003), в Риме (2005) и специальным призом Президента Итальянской Республики.
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биография
биография

Игорь Прокопенко: кто он

21:23 20.01.2025
 
Игорь Прокопенко
Игорь Прокопенко
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Российский документалист и телеведущий, заместитель генерального директора по документально-публицистическим проектам телеканала РЕН ТВ
Игорь Прокопенко — автор и ведущий еженедельных программ “Военная тайна”, которая вышла в эфир в 1996 году, “Территория заблуждений” и "Самые шокирующие гипотезы" на РЕН ТВ.
Автор и художественный руководитель документальных телемарафонов: “Космические истории“, “Великие тайны“, “Сенсационные материалы“, "Битва цивилизаций“. Продюсер более 1000 документальных проектов.
Автор книг из серии “Военная тайна с Игорем Прокопенко“, “Военная тайна. Коллекция“, “Самые шокирующие гипотезы“.
Генеральный продюсер и автор сценария первого российско-китайского художественного телесериала "Последний секрет Мастера". Проект получил специальный приз кинофестиваля в Макао, стал финалистом кинофестиваля "Золотая нимфа" в Монте-Карло (2010).
Прокопенко семь раз был отмечен национальной телевизионной премией "ТЭФИ", а также наградами кинофестиваля в Брюсселе (2002), в Сан-Франциско (2003), в Риме (2005) и специальным призом Президента Итальянской Республики.
 
биография
 
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21:38Игорь Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа
21:23Игорь Прокопенко: кто он
19:58Военный волонтер Роман Алехин: Россия готовится сделать с ВСУ под Сумами то же, что и под Покровском
18:55СБУ: за дезертирство военнослужащих 155-й бригады ВСУ держан её бывший командир
18:43Готовы добиваться мира через силу, попали на "Миротворец" и под санкции РФ: новая администрация Трампа
18:12Дрон, прилетевший в Горловку, управлялся ИИ
18:02Зеленский готов к переговорам: советник Трампа заявил о "новой" позиции главы киевского режима
18:02Чистки в украинском командовании. Итоги 19 января на Украине
17:58Рубильник вместо вето. Может ли премьер Словакии заставить Зеленского открутить кран на российской трубе
17:50Лавров рассказал о важности ротации в кресле президента США
17:33Путин сочувствует Трампу
17:16И это не Украина. Почему новый старый президент США Трамп начнет с Азиатско-Тихоокеанского региона
17:13Поражение Украины от создателей "взять Киев за три дня"
17:12БЭБУ раскрыло "откатную" схему замкомандира воинской части на Западной Украине
17:07Москва открыта к диалогу по Украине: Путин поздравил Трампа
16:56Восемь сотрудников "Донбассгаза" пострадали при атаке ВСУ - Пушилин
16:44Начальник управления командования сил поддержки ВСУ погорел на госзакупках бумаги
16:42Отмена "Великой замены". Трамп начинает борьбу с нелегальными мигрантами
16:41Главное, чтобы не в сталинках: киевский архитектор предложить выселить Раду и кабмин из советских зданий
16:39Отрезали все вокруг: Матвийчук объяснил, какое значение имеет освобождение Новоегоровки и Шевченко
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