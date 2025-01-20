Игорь Прокопенко: кто он
Игорь Прокопенко
Российский документалист и телеведущий, заместитель генерального директора по документально-публицистическим проектам телеканала РЕН ТВ
Игорь Прокопенко — автор и ведущий еженедельных программ “Военная тайна”, которая вышла в эфир в 1996 году, “Территория заблуждений” и "Самые шокирующие гипотезы" на РЕН ТВ.
Автор и художественный руководитель документальных телемарафонов: “Космические истории“, “Великие тайны“, “Сенсационные материалы“, "Битва цивилизаций“. Продюсер более 1000 документальных проектов.
Автор книг из серии “Военная тайна с Игорем Прокопенко“, “Военная тайна. Коллекция“, “Самые шокирующие гипотезы“.
Генеральный продюсер и автор сценария первого российско-китайского художественного телесериала "Последний секрет Мастера". Проект получил специальный приз кинофестиваля в Макао, стал финалистом кинофестиваля "Золотая нимфа" в Монте-Карло (2010).
Прокопенко семь раз был отмечен национальной телевизионной премией "ТЭФИ", а также наградами кинофестиваля в Брюсселе (2002), в Сан-Франциско (2003), в Риме (2005) и специальным призом Президента Итальянской Республики.