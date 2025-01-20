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"Праздник хамелеона". Как украинские политики подстраиваются под Дональда Трампа

"Праздник хамелеона". Как украинские политики подстраиваются под Дональда Трампа - 20.01.2025 Украина.ру

"Праздник хамелеона". Как украинские политики подстраиваются под Дональда Трампа

В понедельник 20 января в Вашингтоне состоится инаугурация нового-старого президента США Дональда Трампа, что многие западные эксперты связывают с некоторой сменой курса политики мирового гегемона, в том числе и относительно Украины.

2025-01-20T06:53

2025-01-20T06:53

2025-01-20T06:53

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вашингтон

украина

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На этом фоне весьма забавно наблюдать суету среди украинских политиков, которые рвутся на прием, если не к самому Трампу, то хотя бы к его приближенным.Многие из них мечтали попасть на инаугурацию, подкупали американских лоббистов, чтобы добыть желанный пригласительный билет. В декабре депутат "Слуги Народа" Олег Дунда пытался повысить свою значимость и в прямом эфире заявил, что якобы получил приглашение на инаугурацию Трампа, но не планирует туда ехать, поскольку "не считает это целесообразным". Сама церемония инаугурации состоится впервые за 40 лет в узком кругу, в ротонде Капитолия, а купившие пригласительный билет украинские политики смогут посмотреть только трансляцию мероприятия на стадионе, как и тысячи американцев. В итоге, как пишет из СИЗО депутат Александр Дубинский, все попытки лоббистов “подвести” к Трампу ненужных ему людей - мимо кассы.Доступ к телу Трампа пока получили немногие из западных политиков. В их числе была премьер-министр Италии Джорджия Мелони, с которой они в начале января посмотрели фильм в его резиденции во Флориде. Буквально сразу же после ее возвращения в Рим срочно прилетел и Зеленский, чтобы разузнать о настроениях нового президента США и понять, как к нему "подкатить".Украинские и западные эксперты также отмечают, как меняется риторика представителей украинской власти, которая становится более грубой и резкой – так они хотят подстроиться под нового хозяина Белого дома. Напоминает это чем-то поведение французских придворных и лакеев при смене короля Франции в XVII веке, когда они перекрашивали парики, копировали манеру разговора и жесты нового владыки.Украинскому политологу Вадиму Карасеву поведение украинских политиков напоминает переобувание французских СМИ после высадки Наполеона во Франции в 1815 году: "Первое известие: "Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан". Второе известие: "Людоед идет к Грассу". Третье известие: "Узурпатор вошел в Гренобль". Четвертое известие: "Бонапарт занял Лион". Пятое известие: "Наполеон приближается к Фонтенебло". Шестое известие: "Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже".Французское издание Le Monde отмечает, что Зеленский подражает манерам Трампа и начал использовать его речевые обороты, когда говорит по-английски. Зеленский продолжает льстить и отпускать комплименты Трампу после переизбрания в ноябре 2024 года.Кроме того, считают в Le Monde, в недавнем интервью с Лексом Фридманом Зеленский общался в похожем стиле, обращаясь исключительно к американской аудитории, что вызвало раздражение у части украинских слушателей. В этом интервью Зеленский слишком часто использовал нецензурную лексику. Так, вероятно, по мнению политтехнологов Зеленского, ему легче будет понравиться Трампу.Украинский политолог Алексей Кошель в интервью "Новому времени" объяснял мат Зеленского попыткой достучаться до Трампа и его сторонников в США."В этом вопросе целевая группа — это республиканцы. Я бы даже сказал более того, это трамписты, это электорат Трампа. И поэтому, собственно, с ними говорили на определенном упрощенном языке, с использованием нецензурной лексики, для того, чтобы проще и быстрее можно было достучаться… Это было нужно. И это фактически одна из последних возможностей достучаться до Трампа, достучаться до его электората, до его команды через медиа. До инаугурации остается ровно две недели", - рассказывает Кошель.Он также отмечает, что западные СМИ обратили внимание на то, что Зеленский ни разу не поблагодарил президента Джо Байдена за то, что было сделано его администрацией. Однако Зеленский при этом весьма комплиментарно отзывался об Илоне Маске, хотя последний не раз критически отзывался о Зеленском."Зеленский уже полностью переключился на республиканский дискурс, подлизывается к Трампу", - с некоторым разочарованием сообщает американский телеканал ABC.В четверг 16 января Зеленский в Варшаве вновь заявил, что он разочарован политикой администрации президента США Джо Байдена из-за промедлений с поставками и финансированием, а также за отказ от превентивных санкций против России еще до 2022 года."С точки зрения этики, конечно, это ошибочно. И, я думаю, это заметят многие наши западные союзники, которые, мягко говоря, сделают вывод, что так не делается", - комментирует слова Зеленского тот же политолог Алексей Кошель.Подлизаться к новой администрации США пытается и бывший премьер-министр и один из лидеров цветных революций на Украине Юлия Тимошенко. В середине января спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог отменил свой визит в Киев до выяснения некоторых вопросов. Однако во время его визита в Париж к нему ринулась Юлия Тимошенко, где внезапно обрушилась с критикой на Иран. Выпады Тимошенко в адрес Ирана можно тоже считать попыткой понравиться новой администрации США.В ноябре, сразу после оглашения результатов выборов в США, народный депутат от партии "Слуга народа" Марьян Заблоцкий даже предлагал в Киеве нарисовать мурал с портретом Трампа, но вряд ли бы тот оценил такой неприкрытый подхалимаж.Тем не менее, следует ожидать новые попытки понравиться Трампу, а региональные власти еще не одну улицу в райцентрах переименуют в честь Трампа, чтобы добиться каких-нибудь грантов на "ликвидацию провала".Украинские политики и чиновники, ранее ориентировавшиеся на Демократическую партию США, с конца прошлого года удаляют посты и зачищают свои высказывания против Трампа. Особенно резкими комментариями против Трампа обозначились Арсений Яценюк, Арсен Аваков, Александр Турчинов и Сергей Лещенко. Но, поскольку Интернет помнит всё, их оппоненты, словно в сказке о Маугли, обещают напомнить новому президенту США, как те "называли его земляным червяком".Украинское издание "Страна" считает, что власти используют пересменку в Вашингтоне для зачистки ряда структур, связанных с Демократической партией. "На Банковой рассчитывают ослабить позиции грантовых активистов и связанных с ними организаций, лишив их "крыши" в лице американских дипломатов", - пишет "Страна", полагая, что многих неперестроившихся "активистов" ждут повестки на фронт.Сложно даже представить, чтобы союзники или дружественные политики в Иране, Венесуэле, Бразилии или Вьетнаме столь же подобострастно пытались подстроиться в мелочах под руководство РФ или КНР. Смена власти в Вашингтоне и поведение украинских политиков лишний раз подчеркивает полную зависимость и сервильность "незалежной" и ее политической элиты.Как в США относятся к попыткам украинской элиты заигрывать с командой Трампа - в статье Егора Леева "Подлизывание по учебнику и выгодные предложения Зеленского. Итоги 19 января на Украине"

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сша, вашингтон, украина, дональд трамп, владимир зеленский, юлия тимошенко, слуга народа, демократическая партия, сизо, эксклюзив