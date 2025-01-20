https://ukraina.ru/20250120/1060379799.html

Украина за неделю. Контуры "Большой сделки"

Украина за неделю. Контуры "Большой сделки" - 20.01.2025 Украина.ру

Украина за неделю. Контуры "Большой сделки"

ВСУ затыкают дыры в личном составе, переводя в пехоту спецперсонал, американские республиканцы на пару с демократами требуют снижения мобилизационного возраста, Запад обсуждает, как нарастить свою военную мощь и "принудить" Путина к миру, сохранив за РФ новые регионы, а в России — как обсуждают, насколько выполнены цели СВО.

2025-01-20T07:10

2025-01-20T07:10

2025-01-20T07:10

украина

россия

киев

дональд трамп

владимир зеленский

джо байден

вооруженные силы украины

нато

ввс

владимир путин

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Если Киев не хочет воевать, то Вашингтон нем болееАмериканцы требуют от Киева снижать мобилизационный возраст. Сначала член команды Трампа Уолтц — он объяснил, что для выхода на более-менее приемлемую для Украины сделку по заключению мира, необходимо сначала стабилизировать фронт, а значит, нужно где-то взять людей. Теперь о снижении возраста говорит советник Байдена Салливан. Все это плохо для Зеленского. Мы неоднократно объясняли, что снижение мобилизационного возраста на Украине не имеет никакого военного смыла, поскольку молодых людей возрастом от 18 до 24 лет почти нет, а те, которые есть, являются студентами и забронированы. Зато социальное напряжение в преддверие гипотетических выборов (к которым все, на всякий случай уже готовятся) получить можно запросто. А, если завтра "большая сделка", то и затевать такое не стоит. Поэтому Зеленский поет свою старую песню о том, что проблемы у ВСУ не из-за нехватки личного состава, а из-за того, что Запад дает мало оружия. И не сказать, что это вовсе неправда — примерно со второй половины 2024 года действительно мало и не то, что нужно. Трамп же вообще не хочет давать, потому что ему еще нужно свергать Мадуро в Венесуэле и решать вопрос с Гренландией, через которую он проберется в российскую Арктику. Тем более, что для оборонительной войны с задачей потерять как можно меньше территорий и убить как можно больше российских солдат до начала переговоров (от задач выхода на границы 1991 года Киев отказался давно) Украине не хватает, прежде всего, людей. Поэтому, несмотря, на практическую бессмысленность мобилизации 18-летних, логика Вашингтона железная — США не будет отрывать от себя необходимые на других направлениях ресурсы, если Украина не хочет воевать "по-взрослому", как будто эта война для нее действительно отечественная. Раз Киеву не сильно надо, то Вашингтону тем более.Подготовка же к мобилизации 18-летних началась. Принят закон о базовой военной подготовке в вузах с 17 лет. После ее прохождения за три месяца в военное время, студенты будут приносить военную присягу, получат сертификат и военно-учетную специальность, а значит в любой момент могут быть мобилизованы. При отказе от прохождения подготовки, студентов будут отчислять, т.е. они потеряют бронь. Нововведения вступят в силу с первого сентября, поэтому Зеленский, с одной стороны, делает шаг в сторону требований американцев, а, с другой, сохраняет себе время на политический маневр. Если до осени война закончится, закон не станет социально проблемным, если нет — "непопулярных решений" придется принимать еще больше. Пока же через границу без отметки в военкомате перестали пропускать 16-летних.Призыв молодого поколения отложен, но ВСУ так или иначе надо пополнять. Поэтому до 5 февраля всех ограниченно пригодных заставляют под страхом крупного штрафа повторно пройти ВВК. "Эта норма касается не только военнообязанных, но и военнослужащих. Если было ранение или ограничено пригоден, то они также проходят ВЛК. Кто был ограниченно пригоден и состояние здоровья улучшилось, будет служить и в дальнейшем. Кто-то получил ранение и сможет перевестись в тыловые подразделения или уволиться из рядов ВСУ", - заявила пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея. Представитель Полтавского ТЦК Истомин добавил, что приходить на ВВК нужно самостоятельно, без вызова, хотя, конечно, по закону без повестки никто не обязан этого делать.Еще один источник пополнения ВСУ, а точнее наиболее дефицитной пехоты, — это военспецы. Нардеп Марьяна Безуглая утверждает, что главком Сырский приказал переводить в пехоту специалистов из ВВС: техников, механиков и т.д., а еще "по-тихому" в ближайшие дни собираются перевести в пехоту РЭБовцев. По словам нардепа Гончаренко, забирают даже тех, кто обнаруживает воздушные цели или учит их обнаруживать. Военные подтверждают — в сети уже есть ролики с обращениями технического персонала ВВС, которые заявляют о массовом переводе их в пехоту. "Технический состав фактически уничтожается, а без нас авиация не может функционировать", — говорят они. Генштаб тоже подтверждает. "Ситуация на фронте непростая, на многих участках не хватает пехотинцев. Решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства по укреплению нашей обороны", — говорится в сообщении.Праведный гнев понятен, но здесь, в отличие от мобилизации 18-летних, хотя бы есть военная логика. В нынешней стратегии Украины ВВС и даже РЭБ ей никак не помогут. Нужны дальнобойные дроны и ракеты, чтобы бить по российским НПЗ, тем самым ослабляя экономические возможности РФ, а также пехота, чтобы как можно дольше удерживать позиции в полях. А где ее брать, кроме как в других, менее важных на сегодняшний день, подразделениях ВСУ? Да, при этом не сокращают штабы, но ни коррупцию, ни кумовство ведь никто не отменял.Нардепы разгоняют слухи, что после 28 февраля (когда закончится бронь на предприятиях) в ВСУ переведут половину спасателей. ГСЧС пока опровергает. Опровергают и слухи о том, что в период "перебронирования" сотрудников их будут массово мобилизовывать. Однако главным реальным источником пополнения ВСУ является почти 1 млн забронированных на стратегических предприятиях и ничего с этим не поделать. Забирать этих работников — очень плохое решение, особенно когда кое-кто в Европе пытается инвестировать в украинскую оборонку, да и ремонтировать технику нужно, но из двух плохих решений всегда приходится выбирать менее плохое: или инвестиции, или обрушение фронта. Опять же, Уолтц прямо сказал, что, пока Украина не стабилизирует фронт, особых вариантов выторговать ей приемлемые условия на переговорах с Путиным не существует, а задача войны — именно лучшие позиции к переговорам.Надежды на то, что беженцы вернутся на Украину из Европы, нет и никакими силами Киев не заставит их это сделать. По данным Госпогранслужбы, за 2024 год количество выехавших и не вернувшихся людей увеличилось втрое. За 3 года СВО официально выехало и не вернулось около 3 млн граждан. Но, учитывая статистику пребывания беженцев из Украины в России и странах Европы, эту цифру можно спокойно умножать на 2-2,5. Выходит, что большинство покидало Украину нелегально. Несмотря на риторику европейских ультраправых, которые якобы хотят депортировать украинских беженцев в те регионы Украины, где нет войны, на деле переселившиеся поднимают экономики стран пребывания. Reuters пишет, что возвращение украинских рабочих на родину приведет к сокращению трудовых ресурсов и росту инфляции. Представитель банка J. Safra Sarasin по Центральной и Восточной Европе Кристиан Петтер объясняет, что их отъезд создаст дефицит рабочей силы в таких городах, как Прага, Братислава и Варшава, а управляющий директор по Центральной и Юго-Восточной Европе в Европейском банке реконструкции и развития Шарлотта Ру считает, что возвращение украинских беженцев усугубит демографические риски в Европе.Так что, если у европейских политиков остается хоть капля разума, возвращать граждан Украины домой они не станут. Тем более, когда их могут забрать в ВСУ. И это снова же оставляет для Киева единственный выход — мобилизовать забронированных.Виноваты самиХотя деньги на войну примерно на полгода Зеленский все-таки получил, западная помощь буксует, а "разочарованность" Зеленского политикой Байдена — это не вполне бред наркомана. Просто Зеленский хотел как лучше именно ему, а Байден — как лучше США для сохранения украинской государственности и, соответственно, американского контроля за ней.Политика Байдена с точки зрения даже интересов Украины как раз была очень рациональной — давать ровно столько, чтобы Киев мог воевать, но, чтобы локальная война не переросла в мировую, когда России придется использовать ядерное оружие, а также бить по России санкциями, чтобы раньше или позже она просто не смогла продолжать военные действия. Мало того, как пишет The New York Times, администрация Байдена помогала Украине разрабатывать новое поколение беспилотников для "революционного" изменения методов ведения войны. Штаты отправляли на Украину сотрудников разведки, которые налаживали связи между американскими технологическими компаниями и украинскими производителями дронов, и сделали крупные инвестиции в запуск индустрии. Издание пишет, что только в сентябре прошлого года на эти нужды были выделены 1,5 млрд долл. По данным телеканала ABC News, весь постмайданный украинский ГУР создавался сотрудниками ЦРУ, огромные деньги были вложены для того, чтобы обучить украинских агентов "выдавать себя за русских" в России и проводить совместные с ЦРУ операции. А после начала СВО Байден снял ряд ограничений на работу ЦРУ на Украине, и контора стала наводить ВСУ на цели.Тотальная коррупция и свинское отношение к собственному населению, которое больше не хочет воевать за Украину — не вина Байдена, тут надо предъявлять претензии к самим себе. Никто кроме Киева не виноват в том, что план в итоге не сработал.Многие западные СМИ написали, что США настаивали бы на мирном договоре в этом году, невзирая на то, кто бы стал президентом. И стратегия трампистов "принуждения к миру" обеих сторон не так уж и сильно отличается от того, что делала администрация Байдена. Трамп точно так же предполагает ограничивать помощь Украине и точно также душить экономически Россию. CNN со ссылкой на источники сообщает, что команда Трампа "в целом поддерживает" идею использования российских активов как рычага давления на Москву на переговорах и об этом Рубио и Уолтц договорились именно с предыдущей властью. План заключается в том, что деньги переведут на новый эскроу-счет, который будет разблокирован только в рамках мирного соглашения. Осталось только убедить Европу, в которой находится львиная доля заблокированных активов. Учитывая поправение и "потрампение" Европы, может быть это через некоторое время и удастся. Даже, казалось бы, не трампист, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поддержал требование Трампа к странам НАТО тратить 5% ВВП на оборону. Сама Польша выходит в этом году на рекордные для Альянса 4,7%, приближаясь с заданному. Да и Генсек НАТО Марк Рютте тоже движется в эту сторону. Он заявил, что, если европейцы не выделят больше денег на оборону, то через несколько лет будут учить русский язык или переезжать в Новую Зеландию.Хотя канцлер ФРГ Шольц отказался выделить Украине новый пакет помощи на 3 млрд долларов, Германия все же в ближайшее время разместит системы Patriot с 200-ми военными в польском Жешуве недалеко от украинской границы, где уже находятся норвежские военные, системы NASAMS и четыре истребителя F-35. И это все та же тактика принуждения сторон к миру — уменьшать помощь Украине и усиливать давление на Россию.Что реалистично, а что нетОдновременно со всех сторон проходят сообщения о подготовке встречи Трампа с Путиным. Об этом сообщил сам Трамп в эфире Newsmax. Об этом сообщил уже упомянутый несколько раз Уолтц, сказав, что окончание войны не будет предполагать возврата территорий Украине. Он надеется, что весь мир признает реальность, которая заключается в том, что "изгнать каждого русского с каждой пяди украинской земли" нереально, и это понимание станет важным шагом к миру. Уолтц вполне в духе предыдущей американской администрации заявил, что "конфликт превратился в мясорубку ресурсов и людей в стиле Первой мировой войны с последствиями Третьей мировой" и он очень не хочет, чтобы конфликт расширился.Будущий госсекретарь Марко Рубио поддержал коллегу, сказав, что у России нет шансов захватить всю Украину, но и "нереалистично верить", что Украина сможет вернуть захваченные территории, а одним из предметов переговоров о завершении войны будут вопросы о нейтралитете Украины и ослаблении санкций против РФ.И это, конечно, именно та переговорная база, о которой постоянно говорит Владимир Путин — "Стамбул" с учетом "реалий на земле". И вот "Блумберг" дает инсайд по основным требованиям России (реальным, а не тем, которые периодически заявляются для СМИ). Их три:1. Украина становится нейтральным государством с ограниченной армией.2. Отдельные члены НАТО могут продолжать поставлять оружие на Украину в рамках двусторонних соглашений о безопасности, но оно не должно использоваться против России или для захвата территорий.3. России остаются территории по линии фронта, но "Москва открыта для обмена некоторыми территориями".Первый пункт очевиден — это "Стамбул". Второй неизбежен, поскольку какие-то гарантии безопасности Украине давать придется. О том, что Россия готова обсуждать эти гарантии, на днях заявил глава МИД Лавров. На Украине пока настаивают на нереалистичных вариантах (министр иностранных дел Сибига говорит — только НАТО, а Зеленский хочет еще и западных миротворцев), но на то и политика Трампа, чтобы "принудить" Киев к таким запросам, на которые сможет пойти Россия, и "принудить" Россию смягчить свои требования к Украине.Касательно третьего, вероятно, имеются в виду территории в Харьковской области, которая не голосовала за присоединение к России. Да и в летних требованиях Путина про Харьковскую область не было ничего. А "по линии фронта" — это китайско-бразильское требование. И на самом деле, оно очень гибкое, поскольку никто не знает, где к моменту подписания соглашения эта линия фронта пройдет, учитывая, что Россия пока наступает и после взятия Великой Новоселки, возможно, сдвинется фронт в Запорожской области.Источники "Блумберга" нам, конечно, неизвестны, но пункты очень логичные, совпадают как со здравым смыслом и реальными возможностями сторон, так и с тем, что месяц назад говорила Маргарита Симоньян. Также, по мнению Симоньян, хоть в гарантии Запада о невступлении Украины в НАТО никто уже не поверит, пусть лучше они будут на бумаге, чем их не будет вообще. Ну и должны быть "какие-то гарантии того, что Украина не будет предпринимать агрессивные шаги по отношению к России и гнобить русскоязычное население там. Вот то, что мы называем денацификацией".Правда это, еще прошлогоднее, видео разгонять стали только сейчас, причем в блогах иноагентов в качестве иллюстрации проигрыша РФ. Но вообще-то разгон больше похож на своеобразный украинский антикриз, поскольку, хотя такое завершение войны далеко от первоначальных целей СВО и еще дальше от вожделений воинственных патриотов, все же для Украины это большой проигрыш, с тяжелыми последствиями, которые пока даже трудно предсказать.О том, к чему Трамп попытается склонить киевские власти, — в материале "Украина за неделю. Или Зеленский пересмотрит свои требования, или судьбу Украины будут решать без Украины".

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

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