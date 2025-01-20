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Восемь сотрудников "Донбассгаза" пострадали при атаке ВСУ - Пушилин

Восемь сотрудников "Донбассгаза" пострадали при атаке ВСУ - Пушилин - 20.01.2025 Украина.ру

Восемь сотрудников "Донбассгаза" пострадали при атаке ВСУ - Пушилин

Беспилотник ВСУ атаковал бригаду "Донбассгаза" на трассе Светлодарск-Новолуганск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 января в своем телеграм-канале сообщил глава республики Денис Пушилин

2025-01-20T16:56

2025-01-20T16:56

2025-01-20T17:51

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Украинские военные регулярно атакуют мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры Донбасса. Однако в понедельник, 20 января, они заметно усилили активность.В частности, утром киевский режим ударил по школе в селе Бехтеры Херсонской области. По предварительным данным, 2 человека погибли и 23 пострадали.В этот же день атаковали ВСУ и Горловку, мэр города Иван Приходько уточнил, что ранения в результате получили как минимум 11 мирных граждан.Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал активность ВСУ камнем в огород избранного президента США Дональда Трампа.Тем временем российские военные работают на фронте, продолжая отодвигать ВСУ от городов Донбасса, которые все последние годы живут под огнем врага. Где сейчас проходит линия боевого соприкосновения, рассказал автор издания Украина.ру Александр Чаленко в материале Большая Новоселка на грани падения: российская армия прижала ВСУ к реке.Еще по теме: Зеленский врет или не знает: на Украине неофициально стартовала мобилизация 18-летних — депутат Рады.

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новости, украина, донбасс, донецкая народная республика, дональд трамп, денис пушилин, шеремет, вооруженные силы украины, госдума, украина.ру