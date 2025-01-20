Восемь сотрудников "Донбассгаза" пострадали при атаке ВСУ - Пушилин - 20.01.2025 Украина.ру
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Восемь сотрудников "Донбассгаза" пострадали при атаке ВСУ - Пушилин
Восемь сотрудников "Донбассгаза" пострадали при атаке ВСУ - Пушилин - 20.01.2025 Украина.ру
Восемь сотрудников "Донбассгаза" пострадали при атаке ВСУ - Пушилин
Беспилотник ВСУ атаковал бригаду "Донбассгаза" на трассе Светлодарск-Новолуганск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 января в своем телеграм-канале сообщил глава республики Денис Пушилин
2025-01-20T16:56
2025-01-20T17:51
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Украинские военные регулярно атакуют мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры Донбасса. Однако в понедельник, 20 января, они заметно усилили активность.В частности, утром киевский режим ударил по школе в селе Бехтеры Херсонской области. По предварительным данным, 2 человека погибли и 23 пострадали.В этот же день атаковали ВСУ и Горловку, мэр города Иван Приходько уточнил, что ранения в результате получили как минимум 11 мирных граждан.Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал активность ВСУ камнем в огород избранного президента США Дональда Трампа.Тем временем российские военные работают на фронте, продолжая отодвигать ВСУ от городов Донбасса, которые все последние годы живут под огнем врага. Где сейчас проходит линия боевого соприкосновения, рассказал автор издания Украина.ру Александр Чаленко в материале Большая Новоселка на грани падения: российская армия прижала ВСУ к реке.Еще по теме: Зеленский врет или не знает: на Украине неофициально стартовала мобилизация 18-летних — депутат Рады.
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новости, украина, донбасс, донецкая народная республика, дональд трамп, денис пушилин, шеремет, вооруженные силы украины, госдума, украина.ру
Новости, Украина, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Дональд Трамп, Денис Пушилин, Шеремет, Вооруженные силы Украины, Госдума, Украина.ру

Восемь сотрудников "Донбассгаза" пострадали при атаке ВСУ - Пушилин

16:56 20.01.2025 (обновлено: 17:51 20.01.2025)
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанк"Донбассгаз" возобновил подачу газа в Киевский и Куйбышевский районы Донецка
Донбассгаз возобновил подачу газа в Киевский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Игорь Маслов
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Беспилотник ВСУ атаковал бригаду "Донбассгаза" на трассе Светлодарск-Новолуганск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 января в своем телеграм-канале сообщил глава республики Денис Пушилин

"На трассе Светлодарск - Новолуганск в результате атаки ударного беспилотника вооруженных формирований Украины ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников ГК "Донбассгаз", - сообщил Пушилин, уточнив, что бригада в момент атаки ехала ремонт объекта.

Украинские военные регулярно атакуют мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры Донбасса. Однако в понедельник, 20 января, они заметно усилили активность.
В частности, утром киевский режим ударил по школе в селе Бехтеры Херсонской области. По предварительным данным, 2 человека погибли и 23 пострадали.
В этот же день атаковали ВСУ и Горловку, мэр города Иван Приходько уточнил, что ранения в результате получили как минимум 11 мирных граждан.
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал активность ВСУ камнем в огород избранного президента США Дональда Трампа.
"Киевский режим во главе с Зеленским и ВСУ решили омрачить приход к власти Трампа, неспроста выбрав для нанесения американскими ракетами по мирному селу и школе именно день инаугурации. Все это камень в огород Трампа, чтобы данной трагедией сделать невозможным выполнение его обязательств по прекращению украинского конфликта", - сказал Шеремет.
Тем временем российские военные работают на фронте, продолжая отодвигать ВСУ от городов Донбасса, которые все последние годы живут под огнем врага. Где сейчас проходит линия боевого соприкосновения, рассказал автор издания Украина.ру Александр Чаленко в материале Большая Новоселка на грани падения: российская армия прижала ВСУ к реке.
Еще по теме: Зеленский врет или не знает: на Украине неофициально стартовала мобилизация 18-летних — депутат Рады.
 
НовостиУкраинаДонбассДонецкая Народная РеспубликаДональд ТрампДенис ПушилинШереметВооруженные силы УкраиныГосдумаУкраина.ру
 
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