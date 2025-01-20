Отрезали все вокруг: Матвийчук объяснил, какое значение имеет освобождение Новоегоровки и Шевченко - 20.01.2025 Украина.ру
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Отрезали все вокруг: Матвийчук объяснил, какое значение имеет освобождение Новоегоровки и Шевченко
Отрезали все вокруг: Матвийчук объяснил, какое значение имеет освобождение Новоегоровки и Шевченко - 20.01.2025 Украина.ру
Отрезали все вокруг: Матвийчук объяснил, какое значение имеет освобождение Новоегоровки и Шевченко
Освобождение российской армией населенных пунктов — Новоегоровки в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР) — открывает ВС РФ путь к Красноармейску (Покровску) и дальнейшему продвижению в Донбассе. Об этом 20 января изданию "Лента.ру" заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук
2025-01-20T16:39
2025-01-20T16:39
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По его словам, именно факт освобождения Новоегоровки и Шевченко позволит ВС РФ в будущем совершать глубокие фланговые охваты для последующего разгрома украинских группировок. Кроме того, полковник заметил, что продвижение к Красноармейску обеспечивается освобождением этих населенных пунктов. Матвийчук уточнил, что Новоегоровка и Шевченко — это выход на оперативный простор, выход к Днепропетровску, нарушение всех коммуникаций и логистических цепочек ВСУ, а также отрезание Краматорска и Славянска. В понедельник, 20 января, в Минобороны России сообщили об освобождении этих населенных пунктов. Только за последние два дня армия России значительно продвинулась на юго-западе Донецкой Народной Республики. ВС РФ освободили три населенных пункта — Времевку, Петропавловку и Воздвиженку.Другие темы: Хаос в управлении: на Украине рассказали, что приведет ВСУ к потере Покровска
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новости, россия, донецкая народная республика, днр, луганская народная республика, лнр, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, ДНР, Луганская Народная Республика, ЛНР, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Отрезали все вокруг: Матвийчук объяснил, какое значение имеет освобождение Новоегоровки и Шевченко

16:39 20.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Освобождение российской армией населенных пунктов — Новоегоровки в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР) — открывает ВС РФ путь к Красноармейску (Покровску) и дальнейшему продвижению в Донбассе. Об этом 20 января изданию "Лента.ру" заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук
По его словам, именно факт освобождения Новоегоровки и Шевченко позволит ВС РФ в будущем совершать глубокие фланговые охваты для последующего разгрома украинских группировок. Кроме того, полковник заметил, что продвижение к Красноармейску обеспечивается освобождением этих населенных пунктов.
Матвийчук уточнил, что Новоегоровка и Шевченко — это выход на оперативный простор, выход к Днепропетровску, нарушение всех коммуникаций и логистических цепочек ВСУ, а также отрезание Краматорска и Славянска.
В понедельник, 20 января, в Минобороны России сообщили об освобождении этих населенных пунктов.
Только за последние два дня армия России значительно продвинулась на юго-западе Донецкой Народной Республики. ВС РФ освободили три населенных пункта — Времевку, Петропавловку и Воздвиженку.
Другие темы: Хаос в управлении: на Украине рассказали, что приведет ВСУ к потере Покровска
 
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