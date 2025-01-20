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Отрезали все вокруг: Матвийчук объяснил, какое значение имеет освобождение Новоегоровки и Шевченко

Отрезали все вокруг: Матвийчук объяснил, какое значение имеет освобождение Новоегоровки и Шевченко - 20.01.2025 Украина.ру

Отрезали все вокруг: Матвийчук объяснил, какое значение имеет освобождение Новоегоровки и Шевченко

Освобождение российской армией населенных пунктов — Новоегоровки в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР) — открывает ВС РФ путь к Красноармейску (Покровску) и дальнейшему продвижению в Донбассе. Об этом 20 января изданию "Лента.ру" заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук

2025-01-20T16:39

2025-01-20T16:39

2025-01-20T16:39

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По его словам, именно факт освобождения Новоегоровки и Шевченко позволит ВС РФ в будущем совершать глубокие фланговые охваты для последующего разгрома украинских группировок. Кроме того, полковник заметил, что продвижение к Красноармейску обеспечивается освобождением этих населенных пунктов. Матвийчук уточнил, что Новоегоровка и Шевченко — это выход на оперативный простор, выход к Днепропетровску, нарушение всех коммуникаций и логистических цепочек ВСУ, а также отрезание Краматорска и Славянска. В понедельник, 20 января, в Минобороны России сообщили об освобождении этих населенных пунктов. Только за последние два дня армия России значительно продвинулась на юго-западе Донецкой Народной Республики. ВС РФ освободили три населенных пункта — Времевку, Петропавловку и Воздвиженку.Другие темы: Хаос в управлении: на Украине рассказали, что приведет ВСУ к потере Покровска

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