Чистки в украинском командовании. Итоги 19 января на Украине - 20.01.2025 Украина.ру
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Чистки в украинском командовании. Итоги 19 января на Украине
Чистки в украинском командовании. Итоги 19 января на Украине - 20.01.2025 Украина.ру
Чистки в украинском командовании. Итоги 19 января на Украине
На Украине задержали трёх бывших комбригов из-за провалов на фронте
2025-01-20T18:02
2025-01-20T18:04
эксклюзив
хроники
александр сырский
марьяна безуглая
гбр
вооруженные силы украины
тероборона
украина
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Одним из первых о задержании военных сообщил главред украинского издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов."Сегодня Государственное бюро задержало или собирается предъявить подозрение нескольким военным: бывшему командиру 155-й механизированной бригады "Анна Киевская" полковнику Дмитрию Рюмшину, бригадному генералу Юрию Галушкину, бывшему командиру оперативно-тактического управления "Харьков", генерал-лейтенанту Артуру Горбенко, бывшему командиру 125-й львовской бригады Теробороны, а также бывшему заместителя командира 125-й бригады. Рюмшина задержали в Ровно, куда он прибыл для прохождения службы в батальоне резерва ОК "Запад", подозрение ещё не предъявлено, его содержание пока неизвестно. Галушкин и Горбенко получат подозрение в служебной халатности в связи с провалом обороны и утратой управляемости войск на харьковском направлении 10 мая 2024 года", — написал он в своём телеграм-канале.Позднее Государственное бюро расследований сообщило о задержании бывших комбригов, не назвав их по именам."Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ при содействии Министерства обороны и командования ВСУ задержали бывших командиров: двух генералов и полковника из-за халатности которых враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года. Бывшие командиры оперативно-тактической группировки "Харьков", 125-й отдельной бригады территориальной обороны и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады своим небрежным отношением к военной службе разрешили войскам Российской Федерации захватить часть территории Липецкой сельской территориальной общины Харьковского района", — указывалось в заявлении ГБР.Также отмечалось, что действия задержанных "привели к потере личного состава и вооружения, сорвали меры по обороне государственной границы в зоне их ответственности"."Установлено, что бригадный генерал определил позиции обороны для 125 обр ТрО, которые не соответствовали её боевым возможностям, к тому же имел другие подразделения, которые могли усилить эти позиции. Также командир совершил ряд других ошибок, в том числе не в полной мере уточнил направления главных ударов противника, недостаточно контролировал организацию подготовки и ведения оборонных действий. Он не совершил своевременно маневр силами и средствами группировки, не организовал поддержку подразделений бригады артиллерией и воздушными силами", — сообщило Госбюро расследований.Таким образом, бригадного лейтенанта Галушкина обвинили в том, что он своевременно предпринял ряд действий.Что касается генерал-лейтенанта Горбенко, то его подозревают в том, что он "также недооценил возможности противника по восстановлению наступления в районе обороны бригады, неадекватно реагировал на наращение врагом боевых потенциалов и угроз"."В частности, он не обеспечил обустройство позиций боевой охраны, не принимал меры по укомплектованию бригады, определял завышенные боевые задания батальонам и, не проведя оперативно-тактические расчёты, не организовал надлежащее оборудование опорных пунктов, инженерных заграждений и т.д. Кроме того, бывший комбриг, имея информацию о подготовке наступательных действий противника, не довел её до подчиненных, не обеспечил максимальную мобилизацию и присутствие всего личного состава бригады, в том числе офицеров на своих позициях. Уже в бою он не организовал надлежащую огневую поддержку подразделений бригады артиллерией; не обеспечил действенное применение резервов бригады, взаимодействие бригады с другими подразделениями и не знал действительного состояния на поле боя", — отмечалось в сообщении ГБР.Полковника Рюмшина подозревают в том, что он "не организовал оборонное сражение в населённых пунктах Стрелка, Красное Липке и Слобожанское, находившиеся в батальонном рубеже обороны, не определил, какие объекты включить в опорные пункты и как подготовить их к защите, способы подземно-минной борьбе противника, места оборудования хранилищ и складов"."Во время отражения наступления противника не доложил старшему командиру о результатах оборонного боя, не принял меры к прекращению самовольного ухода 12 военнослужащих батальона и отдал единолично боевой приказ при отсутствии приказа старшего командира. Также бывший комбат проигнорировал и не выполнил распоряжение командира бригады об отбитии утраченных позиций", — рассказала пресс-служба ГБР.Из-за этих, по мнению украинских следователей, ВС РФ, развивая успех, завладели позициями подразделений первого и второго эшелона батальонов, что привело к потере личного состава, проникновению российских военных в полосу обороны на расстояние до 10 км в глубину и потере контроля над частью территории вдоль границы Украины."После доставки задержанных в Киев им будет сообщено о подозрении в небрежном отношении военного должностного лица к службе, совершенном в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Бывшему командиру 415-го отдельного стрелкового батальона будет дополнительно уведомлено о подозрении в самовольном оставлении поля боя (ст. 429 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в размере до 10 лет лишения свободы. Также планируется обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора", — подытожили в ГБР.На Украине уже назвали случившееся прецедентом и указали, что за задержанных в своё время вступался сам главком ВСУ Александр Сырский."Впервые задержали двух генералов за провал обороны Харьковщины в 2024 году: экс-руководителя ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина и экс-комбрига 125-й Обр ТрО Артура Горбенко. Итак, прецедент, первые пошли. Самые "упоротые". Сырский защищал их полгода: и просил, и угрожал, и жаловался", — написала в своём телеграм-канале народный депутат Марьяна Безуглая.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил, что задержания командования начались в т.ч. и для того, чтобы переложить вину на военных за промахи политического руководства страны. При этом, в публикации утверждалось, что будут и другие задержания."Наш источник сообщает, что Банковая начала аресты военных офицеров для того, чтобы на них повесить все свои военные провалы и неудачи. Хотят обществу скормить их как "козлов отпущения", мол виноваты этот десяток офицеров, которые провалили гениальные задумки ставки Зеленского. Возможно в итоге вместе с ними под "нож" пойдёт и Сырский, если ему найдут такую же удобную для офисных замену", — сообщил канал.По информации источника, главком ВСУ — плохой интриган и его используют втёмную."Как дополняет источник, плюс Сырского в том, что он как Шмыгаль. Надежная марионетка. Выполняет всё, что скажет ЗеЕрмак. В кулуарах офисные называют его "тупым солдафоном", так как он реально плохо ориентируется в политических раскладах, интригах и медиа играх. Источник указывает, что Сырский до сих пор думает, что нардеп Марьяна Безуглая действует ради личного хайпа, а не по указанию из ОП и лично Ермака", — отмечалось в публикации.Таким образом, власти Украины вполне могут пожертвовать военным командованием для того, чтобы избежать ответственности за личные промахи.О происходящем на фронте в ДНР в интервью Александра Чаленко с донецким волонтёром и ополченцем первой волны, старшим лейтенантом Александром "Варягом" Матюшиным.
https://ukraina.ru/20250120/1060398581.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники, александр сырский, марьяна безуглая, гбр, вооруженные силы украины, тероборона, украина
Эксклюзив, Хроники, Александр Сырский, Марьяна Безуглая, ГБР, Вооруженные силы Украины, тероборона, Украина

Чистки в украинском командовании. Итоги 19 января на Украине

18:02 20.01.2025 (обновлено: 18:04 20.01.2025)
 
© Фото : Державне бюро розслідуваньзадержание комбрига сотрудниками ГБР
задержание комбрига сотрудниками ГБР - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Державне бюро розслідувань
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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На Украине задержали трёх бывших комбригов из-за провалов на фронте
Одним из первых о задержании военных сообщил главред украинского издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.
"Сегодня Государственное бюро задержало или собирается предъявить подозрение нескольким военным: бывшему командиру 155-й механизированной бригады "Анна Киевская" полковнику Дмитрию Рюмшину, бригадному генералу Юрию Галушкину, бывшему командиру оперативно-тактического управления "Харьков", генерал-лейтенанту Артуру Горбенко, бывшему командиру 125-й львовской бригады Теробороны, а также бывшему заместителя командира 125-й бригады. Рюмшина задержали в Ровно, куда он прибыл для прохождения службы в батальоне резерва ОК "Запад", подозрение ещё не предъявлено, его содержание пока неизвестно. Галушкин и Горбенко получат подозрение в служебной халатности в связи с провалом обороны и утратой управляемости войск на харьковском направлении 10 мая 2024 года", — написал он в своём телеграм-канале.
Позднее Государственное бюро расследований сообщило о задержании бывших комбригов, не назвав их по именам.
"Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ при содействии Министерства обороны и командования ВСУ задержали бывших командиров: двух генералов и полковника из-за халатности которых враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года. Бывшие командиры оперативно-тактической группировки "Харьков", 125-й отдельной бригады территориальной обороны и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады своим небрежным отношением к военной службе разрешили войскам Российской Федерации захватить часть территории Липецкой сельской территориальной общины Харьковского района", — указывалось в заявлении ГБР.
Также отмечалось, что действия задержанных "привели к потере личного состава и вооружения, сорвали меры по обороне государственной границы в зоне их ответственности".
"Установлено, что бригадный генерал определил позиции обороны для 125 обр ТрО, которые не соответствовали её боевым возможностям, к тому же имел другие подразделения, которые могли усилить эти позиции. Также командир совершил ряд других ошибок, в том числе не в полной мере уточнил направления главных ударов противника, недостаточно контролировал организацию подготовки и ведения оборонных действий. Он не совершил своевременно маневр силами и средствами группировки, не организовал поддержку подразделений бригады артиллерией и воздушными силами", — сообщило Госбюро расследований.
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Таким образом, бригадного лейтенанта Галушкина обвинили в том, что он своевременно предпринял ряд действий.
Что касается генерал-лейтенанта Горбенко, то его подозревают в том, что он "также недооценил возможности противника по восстановлению наступления в районе обороны бригады, неадекватно реагировал на наращение врагом боевых потенциалов и угроз".
"В частности, он не обеспечил обустройство позиций боевой охраны, не принимал меры по укомплектованию бригады, определял завышенные боевые задания батальонам и, не проведя оперативно-тактические расчёты, не организовал надлежащее оборудование опорных пунктов, инженерных заграждений и т.д. Кроме того, бывший комбриг, имея информацию о подготовке наступательных действий противника, не довел её до подчиненных, не обеспечил максимальную мобилизацию и присутствие всего личного состава бригады, в том числе офицеров на своих позициях. Уже в бою он не организовал надлежащую огневую поддержку подразделений бригады артиллерией; не обеспечил действенное применение резервов бригады, взаимодействие бригады с другими подразделениями и не знал действительного состояния на поле боя", — отмечалось в сообщении ГБР.
Полковника Рюмшина подозревают в том, что он "не организовал оборонное сражение в населённых пунктах Стрелка, Красное Липке и Слобожанское, находившиеся в батальонном рубеже обороны, не определил, какие объекты включить в опорные пункты и как подготовить их к защите, способы подземно-минной борьбе противника, места оборудования хранилищ и складов".
"Во время отражения наступления противника не доложил старшему командиру о результатах оборонного боя, не принял меры к прекращению самовольного ухода 12 военнослужащих батальона и отдал единолично боевой приказ при отсутствии приказа старшего командира. Также бывший комбат проигнорировал и не выполнил распоряжение командира бригады об отбитии утраченных позиций", — рассказала пресс-служба ГБР.
Из-за этих, по мнению украинских следователей, ВС РФ, развивая успех, завладели позициями подразделений первого и второго эшелона батальонов, что привело к потере личного состава, проникновению российских военных в полосу обороны на расстояние до 10 км в глубину и потере контроля над частью территории вдоль границы Украины.
"После доставки задержанных в Киев им будет сообщено о подозрении в небрежном отношении военного должностного лица к службе, совершенном в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Бывшему командиру 415-го отдельного стрелкового батальона будет дополнительно уведомлено о подозрении в самовольном оставлении поля боя (ст. 429 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в размере до 10 лет лишения свободы. Также планируется обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора", — подытожили в ГБР.
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На Украине уже назвали случившееся прецедентом и указали, что за задержанных в своё время вступался сам главком ВСУ Александр Сырский.
"Впервые задержали двух генералов за провал обороны Харьковщины в 2024 году: экс-руководителя ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина и экс-комбрига 125-й Обр ТрО Артура Горбенко. Итак, прецедент, первые пошли. Самые "упоротые". Сырский защищал их полгода: и просил, и угрожал, и жаловался", — написала в своём телеграм-канале народный депутат Марьяна Безуглая.
Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил, что задержания командования начались в т.ч. и для того, чтобы переложить вину на военных за промахи политического руководства страны. При этом, в публикации утверждалось, что будут и другие задержания.
"Наш источник сообщает, что Банковая начала аресты военных офицеров для того, чтобы на них повесить все свои военные провалы и неудачи. Хотят обществу скормить их как "козлов отпущения", мол виноваты этот десяток офицеров, которые провалили гениальные задумки ставки Зеленского. Возможно в итоге вместе с ними под "нож" пойдёт и Сырский, если ему найдут такую же удобную для офисных замену", — сообщил канал.
По информации источника, главком ВСУ — плохой интриган и его используют втёмную.
"Как дополняет источник, плюс Сырского в том, что он как Шмыгаль. Надежная марионетка. Выполняет всё, что скажет ЗеЕрмак. В кулуарах офисные называют его "тупым солдафоном", так как он реально плохо ориентируется в политических раскладах, интригах и медиа играх. Источник указывает, что Сырский до сих пор думает, что нардеп Марьяна Безуглая действует ради личного хайпа, а не по указанию из ОП и лично Ермака", — отмечалось в публикации.
Таким образом, власти Украины вполне могут пожертвовать военным командованием для того, чтобы избежать ответственности за личные промахи.
О происходящем на фронте в ДНР в интервью Александра Чаленко с донецким волонтёром и ополченцем первой волны, старшим лейтенантом Александром "Варягом" Матюшиным.
 
ЭксклюзивХроникиАлександр СырскийМарьяна БезуглаяГБРВооруженные силы УкраинытероборонаУкраина
 
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