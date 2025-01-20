https://ukraina.ru/20250120/1060385205.html

"Только под угрозой полного разгрома". Украинские эксперты и политики предлагают истощить Россию

"Только под угрозой полного разгрома". Украинские эксперты и политики предлагают истощить Россию - 20.01.2025 Украина.ру

"Только под угрозой полного разгрома". Украинские эксперты и политики предлагают истощить Россию

В Киеве думают над тем, на каких условиях можно будет договариваться с Россией и стоит ли вообще договариваться, может, ещё повоевать?

2025-01-20T06:05

2025-01-20T06:05

2025-01-20T06:05

россия

киев

украина

дональд трамп

владимир зеленский

олег царев

верховная рада

вооруженные силы украины

эксклюзив

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Многие из тех, кто находятся в тылу и не голодают, настроены весьма радикально. Так, глава оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко призвал "истощить врага (для него это Россия — Ред.) перед тем, как враг захочет с нами (с киевским режимом — Ред.) говорить".По мнению депутата, высказанному в эфире львовского телеканала NTA, иначе Россия будет пытаться забрать даже больше, чем уже забрала. Поэтому надо сражаться до тех пор, пока обе стороны не истощатся, не дойдут до такого состояния, когда "уже просто не могут вести боевые действия".Это сколько же народа надо положить? Костенко признал, что добиваться истощения России — путь сложный, но заявил, что Киеву "политику нужно строить на этом".Кстати, о политике. Как заявил в эфире телеканала "Красная линия" российский военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, ВС РФ способны решить украинскую проблему, то есть решить задачу разгрома ВСУ "в течение двух, максимум трёх месяцев проведения крупномасштабной стратегической операции группы фронтов".Для этого у России силы есть, однако, по словам эксперта, "для этого нет политического решения". Будет ли такое решение принято или нет — увидим.Тем временем Зеленский на мир совсем не настроен и надеется на помощь Европы. И не без оснований. Французские войска уже провели секретные учения "Perseus" в районе, напоминающем участок реки Днепр к северу от Киева, там французский спецназ имитировал усилия по отражению российского наступления через украинско-белорусскую границу (об этом информируют западные СМИ).Комментируя эти публикации, телеграм-канал "Блокнот пропагандиста" отмечает, что уже на следующий день "наша Армия (ВС РФ — Ред.) нанесла ракетный удар по штаб-квартире преимущественно французских наёмников на Украине, что привело к гибели не менее 60 иностранцев и ещё около 20 получили ранения".Тем не менее, все говорят о сделке, которую США и Россия могут заключить по прекращению украинского конфликта. Какой может быть эта сделка? Разные варианты проанализировал в своём блоге экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв.Он подробно пояснил, почему Киев вряд ли признает переход бывших украинских территорий под юрисдикцию России - "для этого надо остановить военные действия и провести референдум, и желательно заодно и выборы, чтобы итоги референдума мог утвердить кто-то легитимный". В сложившихся обстоятельствах даже если делать все очень быстро, то это займёт минимум год, отметил аналитик."И самое главное — чтобы снять военное положение, надо, чтобы ВС РФ прекратили наступление. А если не наступать, то без всякого сомнения изменения в Конституцию внесены не будут. Найдут миллион причин, чтобы на любом этапе застопорить процесс. Выполнять требования России на Украине будут только под угрозой полного разгрома. Нет разгрома — нет отказа от территорий", - написал Царёв.По его мнению, более реалистичен вариант, когда Киев не признает переход своих бывших территорий под юрисдикцию России, будет подписан не мирный договор, а договор о прекращении военных действий — по сути, это будет повтор Минска-3."Это значит, что на Украине навсегда останутся реваншистские настроения, враждебные по отношению к России — желание вернуть то, что по закону принадлежит им", - добавил эксперт. При этом нужно учитывать, что такое перемирие, скорее всего, будет соблюдаться, пока в США у власти будет Дональд Трамп, "дальше — неизвестно".В связи с приходом к власти Трампа подконтрольную Киеву часть Украины ждут и внутренние потрясения. Как пишет издание "Страна" в своём телеграм-канале, "Банковая хочет воспользоваться "пересменкой" в Вашингтоне, чтобы зачистить целый пласт связанных с западными структурами грантовых активистов, которые ей портят жизнь".Издание отмечает, что большинство из них так или иначе связаны с Демпартией США, если Трамп действительно проведет основательную кадровую перетряску в Госдепе, эти "украинские активисты рискуют остаться без "крыши" в Вашингтоне и будут вынуждены либо стать полностью подконтрольными Банковой, либо получить целый ворох проблем в виде уголовных дел и повесток на мобилизацию".В свою очередь, враги-конкуренты Зеленского используют то, что к нему негативно настроены многие в близком окружении Трампа."Там постоянно муссируются обвинения в тотальном разворовывании средств американской помощи Украине (киевскому режиму — Ред.). С учётом того, что они бьют и по уходящей администрации Байдена, этим обвинениям могут дать ход, что Зеленскому не сулит ничего хорошего", - предполагает "Страна".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "Когда портной – агент Кремля". Украинская элитка: супердорогая, но супермята"

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Сергей Зуев

россия, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, олег царев, верховная рада, вооруженные силы украины, эксклюзив