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"Столетняя война". Что британцы намерены делать на Украине?

"Столетняя война". Что британцы намерены делать на Украине? - 20.01.2025 Украина.ру

"Столетняя война". Что британцы намерены делать на Украине?

На Украине произошло очень странное с политической точки зрения событие. В Киев, в гости к нелегитимному Зеленскому, приехал британский премьер-министр Кир Стармер, и они вместе подписали документ с пафосным названием "столетнее соглашение о партнерстве Великобритании и Украины".

2025-01-20T06:25

2025-01-20T06:25

2025-01-20T06:25

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Англичане обещают предоставлять Украине ежегодную военную помощь на сумму три миллиарда фунтов стерлингов, закрепляя взамен за собой особый статус партнера по выработке энергетики, добычи полезных ископаемых и производству особой "экологически чистой" стали. И все это на сто лет вперед.Однако, при попытке практической реализации проекта Стармера, сразу появляется чересчур много "но".Для начала, любые военно-политические затеи со словом "столетняя" не пользуются популярностью у британцев. Оно слишком откровенно напоминают о проигранной французам Столетней войне, которая тянулась еще в Средневековье.Тогда Англия потеряла все свои многочисленные континентальные владения во Франции, за исключением единственного порта Кале, который французы вернули себе позднее. Вдобавок англичане прославились на весь мир такими неблаговидными делами, как осуществленное вместе с бургундцами убийство Жанны д`Арк.Во-вторых, попытки оперировать такими длительными временными отрезками являются чистой воды популизмом, в котором британские лидеры голословно обвиняют политиков вроде Роберта Фицо.Сто лет назад британским премьером был Рэмси Макдональд, о котором сегодня помнят только профессиональные историки. Такие вещи, как компьютеры, атомная энергетика или мобильная связь попросту не существовали. А разнообразные договоры между государствами заключались и перезаключались множество раз – в зависимости от потребностей текущего момента.Мир был совсем другим, а сейчас он меняется заметно быстрее. Очевидно, что "столетние пакты" уже вскоре будут с позором забыты – как идея "тысячелетнего рейха", которую продвигал в середине ХХ века один европейский политикан.Но есть вещи и посерьезней: производство стали и добыча ископаемых упало на Украине до исторического минимума. Так что, в Сити этим в обозримом будущем сильно не разживутся.В то же самое время, по данным экономистов, в первом квартале 2025 экономику Британии ожидает полноценная рецессия. У Лондона не хватает денег. Государственный долг быстро растет, и на его обслуживание уже сегодня уходят 120 миллиардов фунтов.Это в два раза больше, чем расходы Британии на национальную оборону, хотя сегодня она содержит 70-тысячную армию, как в XVIII веке. А о том, чтобы увеличить траты на такие вещи, как государственная медицина, чего как раз и ждали от Лейбористской партии ее избиратели, нет и речи.Канцлер британского казначейства Рэйчел Ривс специально поехала в Китай – основной иностранный держатель государственного долга Британии, – чтобы попросить еще кредитов и инвестиций. Однако в Пекине все чаще звучит мнение, что скупленные еще до новой холодной войны британские активы давно уже следовало бы списать в категорию убыточных.В любом случае, было бы крайне наивно ожидать, что Китай бросится кредитовать британцев на фоне полной неизвестности в области будущих торгово-экономических отношений с новым президентом США Дональдом Трампом. Именно поэтому поездку Ривс называют жестом отчаяния. А это значит, что вложения в украинский режим вскоре могут как минимум сократиться.Все это привело к обвальному падению рейтингов лейбористов. Согласно самому свежему опросу, они набрали бы на внеочередных выборах всего 26%, что всего на 1% больше, чем набрала бы Партия реформ Найджела Фараджа.Сразу семь министров Кира Стармера проиграли бы при этом в своих округах несистемным кандидатам разного толка.Среди них такие ключевые фигуры, как министр внутренних дел Иветт Купер, которая продемонстрировала полную неспособность справиться с ростом преступности, а также воинственный министр обороны Джон Хили и Эд Милибэнд – министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности.Последний добивает "зеленой повесткой" британскую энергетику – в то время как люди требуют возобновления поставок дешевого российского газа.Наконец, Трамп и его команда демонстративно желают иметь дело на с лейбористами, а с приглашенным на инаугурацию в Вашингтон Фараджем. Это в первую очередь говорит о том, что ему не избежать сценария досрочных выборов.А в этом случае Великобритания с высокой вероятностью получит нового премьера, который сразу забудет про вековые отношения с Киевом.Впрочем, британские эксперты считают, что визит Кира Стармера в Киев являлся не более чем попыткой на время отвлечь общественное внимание от нерешенных внутренних проблем в Англии.Такой нехитрой тактикой славились премьеры Консервативного правительства, но никаких существенных политических дивидендов она им не принесла.Среднестатистическому британскому избирателю плевать на Зеленского. Для него важно, что он должен записываться к терапевту за полгода, не может отапливать свой дом в сырую погоду, больше часа ожидает приезда пригородного поезда, экономит на продуктах питания и боится выйти на темную улицу – чтобы не стать жертвой бандитов.Консерваторы не занимались решением этих вопросов, разжигая вместо этого украинский конфликт.Полгода назад их наконец сменили на лейбористов – и предсказуемо оказалось, что они делают то же самое, завещая подобную провальную политику детям и внукам, на целых сто лет вперед.Поэтому не исключено, что мы увидим большую перезагрузку британской политики, когда всем системным партиям правящей элиты придется весьма не сладко.Также мнения экспертов на эту тему – в материале Виктории Титовой Колония по собственному желанию: Стармер предложил Украине 100-летний договор на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250119/1060378670.html

https://ukraina.ru/20250115/1060267860.html

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Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, британия, владимир зеленский, дональд трамп, роберт фицо