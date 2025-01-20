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Виктор Орбан - капитан дальнего плавания, который отказался присутствовать на инаугурации Трампа

Виктор Орбан - капитан дальнего плавания, который отказался присутствовать на инаугурации Трампа - 20.01.2025 Украина.ру

Виктор Орбан - капитан дальнего плавания, который отказался присутствовать на инаугурации Трампа

Имя венгерского премьера Орбана опять на слуху. В связи с инаугурацией Дональда Трампа. Точнее, с отказом ее посетить.

2025-01-20T07:05

2025-01-20T07:05

2025-01-20T07:05

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Интрига, однако! Бесконечное количество мировых випов готово заплатить традиционным посредникам сотни тысяч за подобное приглашение. А тут вежливый отказ.Сразу же напрашивается версии возможных его причин.Во-первых, кому как не опытнейшему премьеру знать, что опаснее вражды со Штатами, может быть только тесная дружба с гегемоном. А его личные дружеские отношения с Трампом и так достигли предела.Во-вторых, многие, даже весьма статусные персоны, еще живут иллюзиями о том, что на инаугурации можно что-то выпросить у нового начальника западной ойкумены.Помнится, один лихой генацвале, так и не допущенный до официальной процедуры, пытался из окрестных кустов криками о помощи привлечь внимание виновника торжества. Но сейчас-то процедура будет проходить не на лужайке, а в закрытом помещении.А другая известная дама с косой, все же купившая приглашение, ловила инаугуранта прямо у туалета. Забыла, наверное, что нельзя верить обещанию мужчины, застегивающего брюки…Нет, венгерский лидер слишком опытен для подобных шагов и иллюзий. Да и все, что нужно, Орбан с приятелем Трампом уже обсудили при личных, доверительных и обстоятельных встречах в резиденции Мар-а-Лаго.К тому же у гордых мадьяр жив в генах протокол своих воинственных пращуров: не верь, не бойся, не проси. Пусть его приписывают более поздним временам, но именно с этим кличем вождь Аттила покорял европейские земли.В Орбане этот нарратив крайне силен, за что он так ненавидим сервильными и трусоватыми евро-чиновниками.В-третьих, инаугурация американского президента - место, где происходит своего рода "долигитимизация" не уверенных в себе местечковых князьков.Есть такие, которые не уверены, что они все еще президенты, премьеры, руководители стран, государств, территорий. Вот и мечтают напомнить о себе. Или, чтобы им напомнили кто они есть.Помните историю о том как космонавт от стресса забыл свой позывной и вопрошает по связи: "Земля, кто я?" А в ответ: "Баран, ты Сокол!"Так и сюда приезжают и персоны, ожидающие оклика-напоминания, типа: "Эй, ты …президент". Американская инаугурация - это продолжение инаугураций подконтрольных прокси-режимов иными средствами.Но это, опять-таки, не о венгре. Как и не о могущественном китайце товарище Си, который тоже не приехал, несмотря на теплое приглашение. Может об вертлявом аргентинце? Ну, да ладно.Короче, Виктору Орбану нет смысла терять время на эту процедуру. И есть мужество ее проигнорить. И есть мудрость ее отклонить…Вот о структуре этой госмудрости и стоить сказать несколько слов.Когда-то меня познакомил с венгерским лидером старый друг и ярый поклонник Владимира Семеновича Высоцкого, известный венгерский энергетик Питер Секей. Так случилось, что мы общались с премьером прямо через ажурную ограду. И это был знак судьбы о том, что ограды и стены не случайная деталь в карьере политика.Вспомнил об этом, когда венгерский, тогда еще совсем молодой руководитель, вдруг начал на границе страны возводить стену. Как раз в то время, когда в ЕС все были помешаны на их разрушении.Эта история началась задолго до страстного и, как обычно, абсурдного манифеста Трампа о своей мексиканской стене: "Все считали меня сумасшедшим из-за этой стены. Но вон китайцы стену воздвигли и где их мексиканские иммигранты?"То есть Виктор Орбан стал первым европейским политиком, который бросил вызов популярным тогда трендам, мифам и мейнстримам всего ЕС. Хватило отчаянному мадьяру опять-таки смелости.А скорее упомянутой мудрости. Он одним из первых на континенте понял непреходящую ценность государственного суверенитета. И попытался оградить его хотя бы забором из рабицы.Помню волну злой иронии, злобного троллинга в западной прессе, которая тут же обрушилась на "внесистемного" игрока. Помню как на него спустили всех "табаки" Сороса. Помню майданы антиправительственного протеста. Как и помню любимую сентенцию Орбана, отточенную до блеска на на оселке антироссийских санкций: "И это пройдет"…В результате же мигранты не стали проблемой для республики. В Венгрии горячие южане не насилуют чопорных европеек как в соседних странах. Их отпрыски не гнобят в школах местных детишек. Да, заезжие бездомные есть, но не с той долей агрессии как у соседей и совсем не в том количестве.Кстати, студент Виктор Орбан когда-то организовал в своей общаге кружок почитателей подзабытого тогда политического философа Иштвана Бибо. А великий мыслитель учил, что нельзя жить в стране, где ты постоянно боишься. И нельзя оставлять за спиной нерешенные межнациональные проблемы.Довелось еще до Орбана попасть под взрыв в греческом ресторане в самом центре Будапешта напротив Дома писателей. Мы с дочкой выкарабкивались из горящего зала.Ресторанный бизнес тогда делили этнические группировки. Страшновато было. При Викторе Орбане подобное и представить трудно…В общем, стена, в понимании Орбана, совсем не символический олигархический забор, призвание которого разделить общество на неравные доли: тех кто ЗА забором и тех, кто ПОД забором.Для него это скорее политическая наглядная защита суверенитета. То есть, самобытности, автохтонности, своеобычности страны…Еще впечатляет преданность венгра родному языку. Из одиннадцати главных его претензий к киевскому режиму, восемь напрямую связанны с защитой для кого-то неподъемно сложного, а для кого-то до боли родного венгерского.Ущемляя венгерский язык в закарпатских школах, киевская власть просто не осознавала непоколебимую стойкость и принципиальность своих приграничных соседей в этом вопросе.Да, знает Орбан "толк в языкознании". Наверное поэтому совсем не испугался, столкнувшись в этом плане с самими Штатами.Когда его давнюю соратницу те обвинили в незнании английского, он лишь меланхолично заметил, что она блестяще знает мадьярский.Тут, пожалуй, уместно вспомнить главу НАТО Рютте, который всех пугает русским языком. Мол, давайте-ка на Альянсу выделять больше денег, а то придется учить язык Пушкина. При этом он озвучивает эти страхи не на родном нидерландском, а на английском…Конечно, Виктора Орбана ненавидит Брюссель. Конечно, против него запускают майданы, травят прессой. Но есть нюансы. Вся сила "брюссельского болота" во внешней и уже былой заокеанской поддержке. А вся сила венгра в опоре на своих. И прошлой, и нынешней.Если за лидера страны дерутся даже футбольные хулиганы, у его недругов большие проблемы…А еще можно было бы поговорить о стратегии энергетической самодостаточности при этом премьере. Сохранение трубного газа в отличие от, скажем, Болгарии, обеспечило шансы не только на доступные свет и тепло, но и на продовольственную безопасность. Трубный газ, ведь это и дешевые удобрения.Развитие своей атомной энергетики в отличие от, скажем, Германии, позволило создать собственную школу ядерной физики.А если закольцевать венгерские новые блоки с соседними словацкими, возникнет мощный прибалканский атомный кластер. Это уже не только про энергетику, но про геополитику…Веками Венгрия скромно ютилась в густой тени более могучих соседей. В старые времена под эпохалом Османской империи.Потом Австро-Венгерской.Побывала под сенью проекции советской военной мощи. Хотя южная - венгерская группа войск последней была куда как скромнее северной - немецкой.Подбирала газовые крошки со стола того же Австрийского газового хаба…Короче, страна занималась геополитическим каботажным плаваньем вдоль берегов других центров силы. Этакое придунайское провинциальное местечко из фильма Кустурицы.При Викторе Орбане многое изменилось. На глазах держава превращается в суб-региональный газовый и энергетический хаб.В своенравного субъекта международных отношений.В дерзкого континентального игрока.Все чаще витает в воздухе измененное в самой сути название будущей Восточно-Европейской агломерации - "Венгро-Австрия"…У любимого Жоржи Амаду есть забавный сюжет. Один из героев его романа фактически выигрывает в карты диплом капитана дальнего плавания. Бросает не нужную ксиву в дальний угол. Но вот в порт Баии заходит лайнер с захворавшим капитаном. Срочно требуется его заменить. А необходимый диплом есть только у нашего героя. Его и доставляют на борт. Команда, проверяя компетентность нового кэпа, спрашивает на какие концы принайтовать судно к берегу. Тот отвечает: "На все!"К вечеру весь город с хохотом смотрит на судно у причала, опутанное как кокон бесчисленным количеством канатов. Герой от горя уходит спать в роскошную каюту.Под утро он просыпается от оваций. Ночью бушевал невиданный шторм. Все посудины в порту разметало и притопило. И только его красавец, намертво закрепленный гениальной интуицией капитана, гордо и нерушимо стоял у берега.Над Орбаном, повторюсь, потешалась вся Европа. Высмеивали его приятельские отношения с "лузером" Трампом и доверительные с "диктатором" Путиным. А он невозмутимо крепил их всё новыми связями.Ему предлагали беспроблемное каботажное плаванье вдоль берегов Брюсселя, Берлина, Парижа и Вены. А он стремился в открытое политическое море.Свой диплом лидера он тоже выиграл в карты. Только географические. Гениально просчитал, что страна выстоит в наступающей планетарной буре, лишь укрепленная канатами суверенности, независимости, самодостаточности, традиций и веры.А ведь действительно "капитан дальнего плавания"! У них иммунитет к ресентименту - типичной европейской хвори. Жаль только, что у Венгрии нет выхода к морю. Пока…

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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венгрия, брюссель, будапешт, виктор орбан, дональд трамп, ес, нато, мнения