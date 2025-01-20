https://ukraina.ru/20250120/1060412391.html

Военный волонтер Роман Алехин: Россия готовится сделать с ВСУ под Сумами то же, что и под Покровском

Военный волонтер Роман Алехин: Россия готовится сделать с ВСУ под Сумами то же, что и под Покровском - 20.01.2025 Украина.ру

Военный волонтер Роман Алехин: Россия готовится сделать с ВСУ под Сумами то же, что и под Покровском

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2025-01-20T19:58

2025-01-20T19:58

2025-01-20T19:58

спецоперация

эксклюзив

сумская область

украина

курская область

вооруженные силы украины

минобороны

россия

покровск/красноармейск

авиация

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По моей информации, на выходных ВСУ снова пытались прорваться на том же направлении (районный центр Большое Солдатское), но у них ничего не получилось. Противник задействовал три танка, мы их сожгли, он откатился. Хотя наши военнослужащие, которые их встречали, были уверены, что это будет как 5 января, оказалось, что это была не более чем разведка боем.Тем не менее, все эти дни враг заводит в Суджу большое количество живой силы и техники. Вообще судя потому, как Украина сосредотачивает силы в Сумской области, наступать она может где угодно.Первое. Глушковское направление, чтобы снова занять российскую территорию по реке Сейм (мосты через нее враг еще в августе поразбивал). Но, во-первых, там открытое пространство. Наша авиация плотно работает по территории Сумской области. Как только они увидели украинскую группку, туда сразу что-то прилетает. Во-вторых, наши укрепрайоны заполнены уже не срочниками и не теробороновцами, а профессионалами. То есть там можно везде нарваться.Второе. Новое наступление от Суджи, чтобы остановить наше текущее продвижение.Третье. Стык Курской и Белгородской областей на Красную Яругу. Я не знаю, что у нас там с укрепами и людьми, но там для ВСУ не проглядывается никаких оперативных целей. Ну займут они эти небольшие населенные пункты, так их потом оттуда выбьют.Четвертое. Граница Брянской области и Белоруссии. Мне кажется, киевский режим сам вбрасывал эти слухи, чтобы растянуть наши силы. Не думаю, что он туда пойдет. Там болотистая местность и там нет морозов. Если ты будешь передвигаться только по дорогам, это будет сковывать твои маневры. А курская авантюра в августе получилась у ВСУ только благодаря грамотным маневренным действиям.Так что ждем.Повторюсь, авиация наша работает очень плотно. Когда ты читаешь сводку Минобороны, что в Курской области мы уничтожили 460 единиц живой силы Украины, ты думаешь: "Откуда их там столько? Там же сейчас нет таких боевых действий, как это было 5 января". Но это правда. Поверьте, что на противника там с неба падают десятки тонн чугуния. Это серьезно помогает нашим бойцам.Если же ВСУ не пойдут ни в какое наступление, мы продолжим планомерное выдавливание противника из оставшихся районов Курской области.Мы освободили Русское Поречное. Следующая наша цель – Черкасское Поречное. Когда мы его возьмем, мы получим два результата.Во-первых, мы отрежем значительную часть территории и возьмем ВСУ в котел. Во-вторых, мы выходим на оперативный простор, когда противнику до самой Суджи будет не за что зацепиться.Уточню, что сейчас еще мы наступаем на Малую Локню и Свердликово. И после Черкасского Поречного, Малой Локни и Свердликово мы берем Суджу в кольцо. Учитывая, что чуть южнее наши войска уже работают в Махновке (это уже Суджанская агломерация).Надеюсь, долго война в Курской области не продлится. У нас там много сил, которые прошли боевое слаживание. Более того, когда мы освободим нашу территорию, я не вижу смысла расформировывать эту группировку на другие направления. Самый оптимальный вариант, чтобы они проломили пустую Сумскую область. Это возможно, учитывая, что Украина из-под Сум кидает все резервы под Курск.Во всяком случае, темпы нашего наступления в Сумской области будут такими же, как сейчас под Покровском.

https://ukraina.ru/20240229/1053631343.html

https://ukraina.ru/20250117/1060343933.html

сумская область

украина

курская область

россия

покровск/красноармейск

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

спецоперация, эксклюзив, сумская область, украина, курская область, вооруженные силы украины, минобороны, россия, покровск/красноармейск, авиация, суджа