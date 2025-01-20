Военный волонтер Роман Алехин: Россия готовится сделать с ВСУ под Сумами то же, что и под Покровском - 20.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250120/1060412391.html
Военный волонтер Роман Алехин: Россия готовится сделать с ВСУ под Сумами то же, что и под Покровском
Военный волонтер Роман Алехин: Россия готовится сделать с ВСУ под Сумами то же, что и под Покровском - 20.01.2025 Украина.ру
Военный волонтер Роман Алехин: Россия готовится сделать с ВСУ под Сумами то же, что и под Покровском
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2025-01-20T19:58
2025-01-20T19:58
спецоперация
эксклюзив
сумская область
украина
курская область
вооруженные силы украины
минобороны
россия
покровск/красноармейск
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/09/1057335611_0:0:1287:724_1920x0_80_0_0_cbaedc9ba1fea5086b2f9fb3025496da.jpg
По моей информации, на выходных ВСУ снова пытались прорваться на том же направлении (районный центр Большое Солдатское), но у них ничего не получилось. Противник задействовал три танка, мы их сожгли, он откатился. Хотя наши военнослужащие, которые их встречали, были уверены, что это будет как 5 января, оказалось, что это была не более чем разведка боем.Тем не менее, все эти дни враг заводит в Суджу большое количество живой силы и техники. Вообще судя потому, как Украина сосредотачивает силы в Сумской области, наступать она может где угодно.Первое. Глушковское направление, чтобы снова занять российскую территорию по реке Сейм (мосты через нее враг еще в августе поразбивал). Но, во-первых, там открытое пространство. Наша авиация плотно работает по территории Сумской области. Как только они увидели украинскую группку, туда сразу что-то прилетает. Во-вторых, наши укрепрайоны заполнены уже не срочниками и не теробороновцами, а профессионалами. То есть там можно везде нарваться.Второе. Новое наступление от Суджи, чтобы остановить наше текущее продвижение.Третье. Стык Курской и Белгородской областей на Красную Яругу. Я не знаю, что у нас там с укрепами и людьми, но там для ВСУ не проглядывается никаких оперативных целей. Ну займут они эти небольшие населенные пункты, так их потом оттуда выбьют.Четвертое. Граница Брянской области и Белоруссии. Мне кажется, киевский режим сам вбрасывал эти слухи, чтобы растянуть наши силы. Не думаю, что он туда пойдет. Там болотистая местность и там нет морозов. Если ты будешь передвигаться только по дорогам, это будет сковывать твои маневры. А курская авантюра в августе получилась у ВСУ только благодаря грамотным маневренным действиям.Так что ждем.Повторюсь, авиация наша работает очень плотно. Когда ты читаешь сводку Минобороны, что в Курской области мы уничтожили 460 единиц живой силы Украины, ты думаешь: "Откуда их там столько? Там же сейчас нет таких боевых действий, как это было 5 января". Но это правда. Поверьте, что на противника там с неба падают десятки тонн чугуния. Это серьезно помогает нашим бойцам.Если же ВСУ не пойдут ни в какое наступление, мы продолжим планомерное выдавливание противника из оставшихся районов Курской области.Мы освободили Русское Поречное. Следующая наша цель – Черкасское Поречное. Когда мы его возьмем, мы получим два результата.Во-первых, мы отрежем значительную часть территории и возьмем ВСУ в котел. Во-вторых, мы выходим на оперативный простор, когда противнику до самой Суджи будет не за что зацепиться.Уточню, что сейчас еще мы наступаем на Малую Локню и Свердликово. И после Черкасского Поречного, Малой Локни и Свердликово мы берем Суджу в кольцо. Учитывая, что чуть южнее наши войска уже работают в Махновке (это уже Суджанская агломерация).Надеюсь, долго война в Курской области не продлится. У нас там много сил, которые прошли боевое слаживание. Более того, когда мы освободим нашу территорию, я не вижу смысла расформировывать эту группировку на другие направления. Самый оптимальный вариант, чтобы они проломили пустую Сумскую область. Это возможно, учитывая, что Украина из-под Сум кидает все резервы под Курск.Во всяком случае, темпы нашего наступления в Сумской области будут такими же, как сейчас под Покровском.
https://ukraina.ru/20240229/1053631343.html
https://ukraina.ru/20250117/1060343933.html
сумская область
украина
курская область
россия
покровск/красноармейск
суджа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/09/1057335611_150:0:1115:724_1920x0_80_0_0_6928d9636b996897ede4164525783352.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, эксклюзив, сумская область, украина, курская область, вооруженные силы украины, минобороны, россия, покровск/красноармейск, авиация, суджа
Спецоперация, Эксклюзив, Сумская область, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Россия, Покровск/Красноармейск, авиация, Суджа

Военный волонтер Роман Алехин: Россия готовится сделать с ВСУ под Сумами то же, что и под Покровском

19:58 20.01.2025
 
© Украина.ру / serafima091999Роман Алехин СВО
Роман Алехин СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Украина.ру / serafima091999
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
По моей информации, на выходных ВСУ снова пытались прорваться на том же направлении (районный центр Большое Солдатское), но у них ничего не получилось. Противник задействовал три танка, мы их сожгли, он откатился. Хотя наши военнослужащие, которые их встречали, были уверены, что это будет как 5 января, оказалось, что это была не более чем разведка боем.
Роман Алехин интервью
29 февраля 2024, 15:51
Роман Алехин: кто он?Социальный технолог и военный волонтер
Тем не менее, все эти дни враг заводит в Суджу большое количество живой силы и техники. Вообще судя потому, как Украина сосредотачивает силы в Сумской области, наступать она может где угодно.
Первое. Глушковское направление, чтобы снова занять российскую территорию по реке Сейм (мосты через нее враг еще в августе поразбивал). Но, во-первых, там открытое пространство. Наша авиация плотно работает по территории Сумской области. Как только они увидели украинскую группку, туда сразу что-то прилетает. Во-вторых, наши укрепрайоны заполнены уже не срочниками и не теробороновцами, а профессионалами. То есть там можно везде нарваться.
Второе. Новое наступление от Суджи, чтобы остановить наше текущее продвижение.
Третье. Стык Курской и Белгородской областей на Красную Яругу. Я не знаю, что у нас там с укрепами и людьми, но там для ВСУ не проглядывается никаких оперативных целей. Ну займут они эти небольшие населенные пункты, так их потом оттуда выбьют.
Четвертое. Граница Брянской области и Белоруссии. Мне кажется, киевский режим сам вбрасывал эти слухи, чтобы растянуть наши силы. Не думаю, что он туда пойдет. Там болотистая местность и там нет морозов. Если ты будешь передвигаться только по дорогам, это будет сковывать твои маневры. А курская авантюра в августе получилась у ВСУ только благодаря грамотным маневренным действиям.
Так что ждем.
Повторюсь, авиация наша работает очень плотно. Когда ты читаешь сводку Минобороны, что в Курской области мы уничтожили 460 единиц живой силы Украины, ты думаешь: "Откуда их там столько? Там же сейчас нет таких боевых действий, как это было 5 января". Но это правда. Поверьте, что на противника там с неба падают десятки тонн чугуния. Это серьезно помогает нашим бойцам.
Если же ВСУ не пойдут ни в какое наступление, мы продолжим планомерное выдавливание противника из оставшихся районов Курской области.
Мы освободили Русское Поречное. Следующая наша цель – Черкасское Поречное. Когда мы его возьмем, мы получим два результата.
Во-первых, мы отрежем значительную часть территории и возьмем ВСУ в котел. Во-вторых, мы выходим на оперативный простор, когда противнику до самой Суджи будет не за что зацепиться.
Уточню, что сейчас еще мы наступаем на Малую Локню и Свердликово. И после Черкасского Поречного, Малой Локни и Свердликово мы берем Суджу в кольцо. Учитывая, что чуть южнее наши войска уже работают в Махновке (это уже Суджанская агломерация).
Надеюсь, долго война в Курской области не продлится. У нас там много сил, которые прошли боевое слаживание. Более того, когда мы освободим нашу территорию, я не вижу смысла расформировывать эту группировку на другие направления. Самый оптимальный вариант, чтобы они проломили пустую Сумскую область. Это возможно, учитывая, что Украина из-под Сум кидает все резервы под Курск.
Во всяком случае, темпы нашего наступления в Сумской области будут такими же, как сейчас под Покровском.
СВО
ДНР
Курская и Сумская области
ЛНР и Харьковская область
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
17 января, 14:16
Полковник Геннадий Алехин: Россия встретила ВСУ кинжальным огнем у Погребков и почти зацепилась за СуджуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
 
СпецоперацияЭксклюзивСумская областьУкраинаКурская областьВооруженные силы УкраиныМинобороныРоссияПокровск/КрасноармейскавиацияСуджа
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:58Военный волонтер Роман Алехин: Россия готовится сделать с ВСУ под Сумами то же, что и под Покровском
18:55СБУ: за дезертирство военнослужащих 155-й бригады ВСУ держан её бывший командир
18:43Готовы добиваться мира через силу, попали на "Миротворец" и под санкции РФ: новая администрация Трампа
18:12Дрон, прилетевший в Горловку, управлялся ИИ
18:02Зеленский готов к переговорам: советник Трампа заявил о "новой" позиции главы киевского режима
18:02Чистки в украинском командовании. Итоги 19 января на Украине
17:58Рубильник вместо вето. Может ли премьер Словакии заставить Зеленского открутить кран на российской трубе
17:50Лавров рассказал о важности ротации в кресле президента США
17:33Путин сочувствует Трампу
17:16И это не Украина. Почему новый старый президент США Трамп начнет с Азиатско-Тихоокеанского региона
17:13Поражение Украины от создателей "взять Киев за три дня"
17:12БЭБУ раскрыло "откатную" схему замкомандира воинской части на Западной Украине
17:07Москва открыта к диалогу по Украине: Путин поздравил Трампа
16:56Восемь сотрудников "Донбассгаза" пострадали при атаке ВСУ - Пушилин
16:44Начальник управления командования сил поддержки ВСУ погорел на госзакупках бумаги
16:42Отмена "Великой замены". Трамп начинает борьбу с нелегальными мигрантами
16:41Главное, чтобы не в сталинках: киевский архитектор предложить выселить Раду и кабмин из советских зданий
16:39Отрезали все вокруг: Матвийчук объяснил, какое значение имеет освобождение Новоегоровки и Шевченко
16:30Олег Царёв: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны
16:25Император Трамп, "царёк" Зеленский и подготовка к распродаже "Юкрейн". Скандальные цитаты недели
Лента новостейМолния