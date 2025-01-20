https://ukraina.ru/20250120/1060403227.html

Большая Новоселка на грани падения: российская армия прижала ВСУ к реке

Большая Новоселка на грани падения: российская армия прижала ВСУ к реке - 20.01.2025 Украина.ру

Большая Новоселка на грани падения: российская армия прижала ВСУ к реке

Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин о ситуации на фронте в ДНР

2025-01-20T15:42

2025-01-20T15:42

2025-01-20T15:42

эксклюзив

горловка

александр "варяг" матюшин

александр чаленко

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Гарнизон Большой Новоселки/Великой Новоселки, последний серьезный украинский укреп на юго-западе ДНР, практически попал в котел. С трех сторон он зажат российскими подразделениями. Чтобы еще успеть выйти, у него есть возможность переправиться через речку Мокрые Ялы, к которой гарнизон прижала российская армия."Сообщения на этот час, что Большая Новоселка освобождена, преувеличены. Чтобы покинуть этот населенный пункт, укропам надо переправиться к своим через речку. Возможно они найдут брод, который там точно есть, и смогут уйти. А вот тяжелую технику им придется все же оставить, так как только они наведут переправу через нее, наши ее сразу разнесут", - говорит Александр "Варяг" Матюшин.По его словам, оборона Большой Новоселки вот-вот падет. Бойцы украинского гарнизона записывают слезливые видео с жалобами на то, что командование их бросило на произвол судьбы.Говоря о значении освобождения этого населенного пункта, Матюшин указывает, что это последний укреп на пути продвижения российской армии к северным районам Запорожской области."Мы фактически сразу выходим в тыл украинской группировки и подходим к Гуляйполю, столице Батьки Махно. И в итоге со всех сторон обкладываем левобережную часть Запорожья", - констатировал наш собеседник.Торецк/Дзержинск на западе от Горловки практически освобожден. Нам осталось взять только шахту "Торецкую", которая является последним укрепом на окраине города, и пару поселков, расположенных рядом. Видимо, там еще работы на пару недель."В связи с освобождением Торецка встает вопрос постоянных обстрелов Горловки: когда они уже прекратятся. Недавно разговаривал c милицейским начальником, проживающим в Никитовском районе Горловки, который является самым многострадальным. Именно его постоянно укропы утюжат. Он мне прямо сказал, что артиллерийские удары и удары FPV-дронами даже с освобождением Торецка не прекратятся. Для того, чтобы они прекратились, надо подойти к Константиновке. С такими темпами, как мы сейчас продвигаемся в тех местах, мы к ней подойдем месяца через два", - сообщил Матюшин.Прокомментировал он и вопрос о том, почему трасса Ясиноватая – Горловка небезопасна для поездок, так как ее контролируют украинские дроны. Напомним, там недавно погиб донецкий военкор. Все объясняется близостью фронта. Наши заняли Верхнеторецкое, а дальше все контролируют ВСУ.Что касается недавнего залета украинского дрона на удаленную тыловую дорогу Горловка-Енакиево, по которой сейчас идет сообщение с Горловкой, то, по мнению Матюшина, этому может быть два объяснения.Первое, украинцы смогли увеличить дальность своих дронов, а этот был запущен в рамках проведения испытаний.Второе, возможно через линию фронта проник диверсант, который с помощью пульта перехватывает залетевший на контролируемую нами территорию дрон и ведет его дальше. Но это все только предположения. Однако если появление украинских дронов начнется на постоянной основе, то это усложнит сообщение с Горловкой.Что касается Часов Яра, то и там есть российское продвижение: мы контролируем северную часть города, украинцы – южную. Под наш контроль в этом городе перешел огнеупорный завод.Посмотрите также видеорепортаж Александра Чаленко о школе операторов БПЛА "Что вы испытываете, уничтожая врага"? Как в России готовят FPV-пилотов: спецрепортаж из школы БПЛА

https://ukraina.ru/20250113/1060223005.html

https://ukraina.ru/20250112/1060210205.html

горловка

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, горловка, александр "варяг" матюшин, александр чаленко